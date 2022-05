Rakétasorozatvetőket küldhet Ukrajnának az USA

Az Egyesült Államok teljesítheti Volodimir Zelenszkij kérését, és rakétasorozatvetőket is küldhet Ukrajnának. A Washington Post értesülései szerint, bár Oroszország korábban jelezte, hogy az ilyen nagy hatótávolságú tüzérségi eszközök szállítását provokatív eszkalációnak tekintené, az amerikai kormányt ez nem feszélyezi. M270-es rakétasorozatvetőket küldhetnek, az egyetlen megkötésük, hogy a legnagyobb, akár hetven kilométeres hatótávolságú lövedékeket nem adnák mellé - a fegyver három típusú 227 milliméteres rakétalőszert tud kilőni, ezek közül a legrövidebb hatótávolságú is 32 kilométeres, a közepes töltet hatótávolsága 45 kilométer.

Az USA korábban már másfél dandárnyira való M777-es tarackot is átadott Ukrajnának, ezeket a BBC értesülései szerint az ukrán erők már használják is. Ezek az alaplőszerrel 25, a precíziós Excalibur lövedékkel akár 40 kilométeres távolságból is képesek megsemmisíteni célpontjukat.

Az M270-est három fős személyzet üzemelteti, a sorozatvető percenként akár 18 rakétát is képes indítani. Az első iraki háborúban az amerikaiak nagy sikerrel vetették be ezeket az iraki tankhadosztályok ellen.

Az ukránok közben Dániától is kaptak rakétafegyvereket, a dánok a létfontosságú fekete-tengeri kikötőváros, Odesza védelmére küldtek Harpoon hajó elleni rakétákat, amelyek akár 130 kilométer (70 tengeri mérföld) távolságból is képesek megsemmisíteni hajókat. Ezeket az ukránok saját fejlesztésű Neptun rakétáik mellett vethetik be a partvidék védelmében. Ez utóbbiak a háborúban már bizonyítottak, ilyennel süllyesztették el az orosz fekete-tengeri flotta zászlóshajóját, a Moszkva rakétacirkálót. (Via BBC)