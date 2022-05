Százötvenezer forinttal kerülhet többe a külföldi nyaralás egy háromtagú családnak, mint tavaly

Legalább ötödével drágultak a legkedveltebb külföldi üdülőhelyek a magyarok számára, számolt be az RTL Híradó. A múlt hónapban Horvátországban is felgyorsult az infláció, ráadásul forint az euróhoz és a kunához képest is tizenhárom százalékkal kevesebbet ér. Így a tavalyi árak is nagyobb terhet jelentenek a magyaroknak.

A Bankmonitor szerint egy háromtagú magyar család, amelyik tavaly még hétszázezer forintot költött a horvátországi nyaralásra, idén százhatvanezerrel többet fizethet ugyanazért. Hasonló drágulással számolhat az is, aki az olasz, a görög vagy a spanyol tengerpartra készül.

„20-23 százalékkal drágult egy év alatt a nyaralás. Ennek két komponense van: a drágulás 60 százalékát a forint gyengülése okozza, és körülbelül 40 százalékot tesz ki az adott országban megjelenő infláció" – mondta Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu ügyvezetője.

Fotó: Antonio Bat/MTI/MTVA

A szállás mellett benzinre is többet kell költeni, Horvátországban nagyjából annyiba kerül literje, mint nálunk a külföldieknek, azaz hétszáz forintnál is drágább.

„Legalább kétszáz forint a literenkénti különbség. Az üzemanyagköltség mellett az úthasználati díjjal is számolni kell Horvátországnál, ami tavalyhoz képest tíz százalékkal drágul június 15-től – mondta Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője.

A K&H Bank reprezentatív kutatása szerint a harminc és ötvenkilenc év közötti magyarok huszonhat százaléka fontolgat külföldi utazást idén. Ötvenhat százalékról ötvennyolcra emelkedett azok aránya, akik belföldön sem engedhetnek meg maguknak egy ötnapos kikapcsolódást.