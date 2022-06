Sokkolóval felszerelt drónokkal akadályoznák meg az iskolai lövöldözéseket

A sokkolókat gyártó Axon a héten jelentette be, hogy elektromos sokkolóval felfegyverzett drónok építésén dolgoznának, amelyek az iskolákban „segítenének megelőzni” a Sandy Hookhoz vagy a Columbine-ban történtekhez hasonló eseteket. A cég etikai bizottsága azonban korábban már közölte, hogy fenntartásaik vannak a felfegyverzett drónok iskolai használatával kapcsolatban.

Rick Smith, az Axon vezérigazgatója az Associated Pressnek azt mondta, a május végi texasi iskolai lövöldözés után érezte úgy, hogy nyilvánosságra kell hoznia az ötletet. Hozzátette, hogy csalódott a rendőrségben, amiért egy órán át nem tettek semmit azért, hogy megöljék a lövöldözőt.

Elmondta, hogy a gyártás még nem indult meg, de szerinte beszélni kell arról, hogy a rendőrség milyen hatékony módokon tudna biztonságosan szembeszállni az esetleges támadókkal, és az iskolák hogyan növelhetik a biztonságot.

Az Axon részvényárfolyama a hír hatására emelkedett, a bejelentés azonban feldühítette a cég etikai bizottságának tagjait, akik közül néhányan most valószínűleg ki is lépnek majd. Barry Friedman, a New York-i Egyetem jogászprofesszora, aki az etikai bizottság egyik tagja, azt mondta, ez egy „őrült ötlet”, mert „a drónok nem repülhetnek át zárt ajtókon”, és „hacsak nincs drón minden egyes amerikai osztályteremben, ami őrültségnek tűnik, az ötlet egyszerűen nem fog működni”.