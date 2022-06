2 év alatt 2 milliárd forint nyereség egy hévízi fideszes képviselő magánegészségügyi cégében

Mindössze 2 év alatt az egyik legnagyobb magánegészségügyi céggé nőtte ki magát egy hévízi fideszes önkormányzati képviselő tulajdonában is lévő Smart Hospital Kft. - derül ki a cég beszámolójából. A társaságot csak 2020 nyarán alapították, de fél év alatt is összejött 2,8 milliárd forintos árbevétel és közel 800 millió forintos profit, de ezt alaposan sikerült felturbózni 2021-ben: 10,6 milliárd forint lett a forgalom, ami 1,9 milliárd forint nyereséget eredményezett, amiből a tulajdonosok - a korábbi tartalékból kiegészítve - 2 milliárd forint osztalékot hagytak jóvá.

A legismertebb tulajdonos pedig Gelencsér János, aki oszlopos tagja a hévízi Fidesznek, konkrétan 2019-ben már a negyedik ciklusát kezdhette meg a helyi képviselő-testületben. A beszámolóból az nem derül ki, hogy pontosan milyen tevékenységből származik ez a 10,6 milliárd forint, de az biztos, hogy a Róbert magánkórházat is birtokló TritonLife csoport tagjaként teljes körű egészségügyi szolgáltatást nyújtanak a betegeknek, a Mészáros Lőrinchez is köthető Fájdalom Ambulanciával közösen pedig a koronavírus tesztelésből is kivették a részüket.

Kórterem a Hetényi Géza Kórházban, Szolnokon. Fotó: Bugány János/MTI/MTVA

A 10 milliárd forintos forgalom méretét jól mutatja, hogy például a Csányi Sándor tulajdonában lévő Budai Egészségközpont is csak 12,5 milliárd forintos bevételt ért el 2021-ben, amiből 1,3 milliárd forintos profit lett.

A Gelencsér-családról korábban már megírtuk, hogy őket mindenki ismeri Hévízen, hiszen például övék az ország egyik legnagyobb fogászata: a Gelencsér Dental Kft. a koronavírussal terhelt 2020-ban is 414 millió forintos profittal zárt. Tavaly pedig 1,7 milliárd forintos forgalom mellett 570 millió forint lett a nyereség.

Eközben például nincs elég orvos a szolnoki kórház szülészetén, csak hétfőn és szerdán szülhetnek a kismamák, Komlón pedig csak napi hét és fél órában működik a sürgősségi betegellátó ambulancia, mert nincs rá több pénz.