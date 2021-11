Magánkórház építésébe száll be a Mészáros Lőrinccel összefogó hévízi fideszes képviselő Covid-tesztelésben is utazó cége

A hévízi önkormányzat egyik fideszes képviselőjének koronavírus-tesztelést végző cége is tulajdonosa lett a Szombathelyen épülő magánkórház mögött álló vállalkozásnak. Még a nyáron jelentették be, hogy a TritonLife csoport 2022 első felében új magánkórházat nyit a vasi megyeszékhely központjában. Lesz itt minden az ígéretek szerint: járó- és fekvőbeteg klinika, több műtő és intenzív osztály is.

Idén szeptemberben be is jegyezték a TritonLife Savaria Kft.-t, amelynek többségi tulajdonosa a budapesti Róbert magánkórházat is birtokló MedAlliance Holding Zrt., de kisebbségi érdekeltséggel a Smart Hospital Kft. is rendelkezik a cégben. Ezt a társaságot csak tavaly nyáron jegyezték be: három tulajdonosából az egyik pedig Gelencsér János, a hévízi képviselő-testület fideszes tagja, a pénzügyi és turisztikai bizottság elnöke. Ő lett a TritonLife Savaria egyik ügyvezetője is.

A Gelencsér-családot mindenki ismeri Hévízen, övék az ország egyik legnagyobb fogászata: a Gelencsér Dental Kft. a koronavírussal terhelt 2020-ban is 414 millió forintos profittal zárt. A Smart Hospital Kft. egyik fő profilja viszont a Covid-tesztelés: Smart Covid Center néven végzik a tesztelést, jelenleg a következőket:

antigén gyorsteszt 15 ezer Ft

pcr laborteszt 19500 Ft

ellenanyag tesztek 11000-16900 Ft

Mivel Magyarországon - több országgal ellentétben - nincs széles körben elérhető, ingyenes tesztelés, ezért a Smart Hospital Kft. is pazar évet zárt 2020-ban, pedig csak a nyáron alakultak: 2,7 milliárd forint árbevétel és 786 millió forintos profit keletkezett. A három tulajdonos - köztük Gelencsér János - pedig úgy döntött, hogy 700 millió forint osztalékot ki is vesz magának a cégből.

A társaságnak nem csak tesztelésből van bevétele, hiszen a Smart Hospital a filmipart piacvezető szereplőként látja el komplett egészségügyi szolgáltatással. Például az Origo Filmstúdióban van rendelőjük, ahol szakorvosi vizsgálatok, labor- és szűrővizsgálatok is elérhetők.

Biztosan nem hátráltatja az üzletet, hogy a Smart Hospital a Mészáros Lőrinc cégbirodalmába tartozó Fájdalom Ambulancia Kft.-vel konzorciumban végzi a tesztelést. A felcsúti nagyvállalkozó tavaly decemberben vásárolta be magát az egészségügyi vállalkozásba.

A szombathelyi magánkórház viszont azt bizonyítja, hogy a koronavírus negyedik hullámára a Smart Hospital Kft.-nek sikerült tovább fejlődnie, hiszen résztulajdonos lesz a modern intézményben. De van még hova bővülni: a TritonLife csoport (a legnagyobb részvényes az Antall Györgyhöz is köthető Apelso Trust Zrt.) ugyanis további tíz vidéki magánkórház megnyitását tervezi.

A terjeszkedést minimális szinten az ellenzéki vezetés alatt álló szombathelyi önkormányzat is támogatta. A TritonLife Savaria elnevezéshez ugyanis a képviselő-testület engedélye is kellett. Gelencsér János ügyvezető még júliusban kérte, hogy a cég használhassa a Savaria nevet, amely Szombathely római kori neve. Szerencsére a testület megadta az engedélyt.