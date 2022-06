Észak-Korea öt év után újra atommal dobálózna

Szung Kim, az Egyesült Államok észak-koreai különmegbízottja arra figyelmeztetett, hogy Észak-Korea „bármikor” elvégezheti hetedik nukleáris tesztjét. A hatodik öt éve történt és úgy volt, azután abba is hagyják az ilyesmit.

2018-ban kamerák előtt robbantották fel a nukleáris tesztközpontjukat a bizalom javítása érdekében. Fotó: KCNA KCNA/REUTERS

A feszültség azonban egyre nő a Koreai-félszigeten. Az északiak idén már 31 rakétát teszteltek, pedig még nincs vége az évnek. A rekord eddig 25 kilövés volt 2019-ben.

Wendy Sherman amerikai külügyminiszter-helyettes azt mondta, bármilyen nukleáris robbanófej tesztelése „teljes mértékben megsértené az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait” és kemény válaszlépéseket helyezett kilátásba. Ezt üzenetként „magáncsatornákon keresztül” továbbították is Phenjanba. Ugyanakkor javaslatokat is tettek humanitárius együttműködésre és az Észak-Koreában pusztító Covid-19 járvány kapcsán nyújtott segítségre is.

„A KNDK azonban mindeddig nem válaszolt, és továbbra sem mutatja jelét annak, hogy érdekelt lenne az együttműködésben" - mondta Sherman.

(BBC)