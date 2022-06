Két nap alatt hatmillió forintot gyűjtött Hadházy Ákos

Hatmillió forintot adtak össze követői Hadházy Ákos független képviselőnek, aki kedden kezdett gyűjtésbe, mert Kövér László házelnök még mindig nem engedte, hogy letegye a parlamenti esküt. Ennek híján nem kapja meg a képviselőknek járó pénzt sem.

Hadházy azt írja, az adományokból nyár végéig tudja fizetni a stábját. „Ez a siker is azt mutatja, hogy egyrészt van igény a munkánkra, másrészt sokan értik, miért is fontos anyagilag is az emberekre támaszkodni: ha ugyanis nem függünk a rendszertől, nem tudnak minket a pénzcsappal zsarolni! Ez lehet, sőt ez kell legyen az új ellenzéki politika egyik alapvetése!”

Hadházy Ákos Fotó: botost/444.hu

Hadházy nem ment el a parlament alakuló ülésére, ezzel akarta jelezni, hogy nem tartja tisztességesnek a választásokat. Előre közölte, hogy később sem fog részt venni a „parlamenti színházban”, inkább azon kívül fogja ellátni képviselői feladatait.

Kövér László egy hónapja azt mondta az állami rádióban: Hadházy leteheti majd az esküt, de még nem tudja, mikor. „Méltatlannak tartom, hogy ennek az embernek a személyes problémái egyáltalán szóba jönnek. És hogy bárkinek foglalkoznia kelljen vele.” A házelnök úgy beszélt a témáról, hogy egyszer sem mondta ki Hadházy nevét.