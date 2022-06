A Brazíliában eltűnt brit újságíró keresése során vérnyomokat találtak egy hajón

A brazíliai rendőrség már vizsgálja a Dom Phillips brit újságíró és Bruno Pereira helyi őslakos-szakértő keresése során egy hajón talált vérnyomokat, hogy állati vagy emberi vérről van szó.

Fotó: EVARISTO SA/AFP

Phillipset és társát vasárnap látták utoljára Amazonas állam Javari régiójában – egy hatalmas, folyókból és esőerdőkből álló területen, a perui határ közelében. Phillips kollégái és ismerői azért is aggódnak, mert a kutató az elmúlt napokban többször is fenyegetéseket kapott utazótársával, Bruno Pereireával együtt. Utóbbi leginkább az illegális halászat elleni munkája miatt.

Az AFP szerint a hatóságok azt mondták, bíznak abban, hogy élve találják meg a két férfit, de nem zárták ki annak az esélyét sem, hogy gyilkosság történhetett.

A vérnyomokat a helyiek által egy Pelado néven ismert halász, Amarildo da Costa hajóján találták, akit Atalaia do Norte városában hallgattak ki. A férfit ellen vádat emeltek tiltott lőszerek illegális birtoklása miatt. A rendőrség szerint ő lehetett az egyik utolsó ember, aki látta Phillipset és Pereirát. Az eltűnésük miatt már hat másik embert is kihallgattak, keresésükben mintegy 250 ember vesz részt, köztük búvárok is, de bevetettek már két helikoptert, több mint egy tucat hajót és drónt is. (BBC)