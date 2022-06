Nincs is szüksége reklámbevételekre a közmédiának, mégis milliárdokat költ a beszerzésükre

Annyi pénze van a közmédiának, hogy igazából reklámbevételek nélkül is nyereségesen tudna működni, derül ki a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak (MTVA) 2021-es eredménykimutatásából. A reklámmentesség előnye lehetne, hogy a köztévé csatornái végre kiszállhatnának az öldöklő nézettségi versenyből, vagyis nem kellene csak azért drágán népszerű és milliók által nézett műsorokat gyártaniuk, hogy a reklámidőt príma áron lehessen értékesíteni.

A közmédiánál - ellentétben a kereskedelmi tévékkel és rádiókkal - alapvetően nem döntő szempont a nyereségesség, ennek ellenére már 2020-ban sem tudták elkölteni a költségvetésből kapott támogatást, így 20,5 milliárd forint profittal zártak, és tavaly újra milliárdok maradtak a tárban. Már szeptember végén is 8,1 milliárd forint többletnél tartottak, az év végére pedig összesen 8,2 milliárd forint adózott eredmény jött össze. Pedig szép nagy stábot mozgatnak: 2158 embert foglalkoztattak az év végén, a bérekre pedig közel 20 milliárd forint ment el az év során.

Ehhez persze költségvetési források kellenek: ez 113,5 milliárd forint volt tavaly, míg a reklámokból 5,6 milliárd forint folyt be. Tehát az 5,6 milliárd forint nélkül is tökéletesen elboldogultak volna, hiszen a többlet 8,2 milliárd forint volt. Ennek sorsáról végső soron a parlament dönt, vagy beolvad a költségvetésbe, vagy marad a közmédiánál. Mindenesetre egyre nagyobb talány, hogy idén mire fogja elkölteni a 130 milliárd forintot a közmédia, ha már a 110 milliárd forint körüli büdzsé is bőven elég. Idén ugyanis 130 milliárd forintból gazdálkodhatnak, ami új rekordnak számít. Az idei első negyedéves eredmények is elérhetők már: 2,4 milliárd forint a többlet, miközben 28,4 milliárd forintot kaptak az államtól, és 1,2 milliárd forint származik a reklámokból.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Az persze nem valószínű, hogy a köztévé reklámmentes lesz, hiszen remek üzleti lehetőségről van szó. A hvg.hu még februárban írta meg, hogy közbeszerzést írt ki az MTVA a reklámfelületeinek értékesítésére, a közmédia üzemeltetője 3 évre kötne szerződést, és évi legalább 2,3 milliárd forint bevételt várnak el. Ezt a feladatot az elmúlt öt évben a Mészáros Lőrinc-közeli Atmedia végezte. Nos, a jövőben is az Atmedia értékesítőházhoz tartozó Media Services Company Kft. végezheti ezt a munkát, hiszen a tenderen csak ők indultak, így az 1,3 milliárd forintos ajánlatukkal győztek. Vagyis a közmédia milliárdokat fizet ki azért egy Mészáros Lőrinc-közeli cégnek, hogy a reklámfelületeit értékesítse, pedig reklámbevételekre igazából nincs is szüksége az MTVA-nak. Az Atmedia (amely összesen 39 televíziócsatornán biztosít hirdetési lehetőségeket, köztük a TV2 és az ATV) pedig remekül keres: 2021-ben 42,2 milliárd forintos bevételből 1 milliárd forint profitjuk lett.

Hatalmas tehát a pénzbőség a közmédiánál, így meg is néztük az MTVA által 2021 novemberig megkötött ötmillió forint feletti szerződéseket. Itt találtuk meg például a Magyar Gazdaságkutató Zrt.-vel kötött 15 millió forintos szerződést: a Századvég-csoporthoz tartozó cégnek tanulmányt kell készítenie, egyedüli tulajdonosa pedig Fűrész Gábor, miután Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter megvált üzletrészétől. 3 milliárd forint ment el arra, hogy a 2028-as Európa-bajnokságot a köztévén lehessen majd nézni, a Korda házaspár pedig 10 millió forintért zsűrizik valamelyik műsorban.

Dinamikus TV2

Igazából senki nem tud versenyezni a közmédia gigantikus költségvetésével. "A TV2 nem csak a nézettséget, de a bevételeit is dinamikusan növelte. Az értékesítés nettó árbevétele ugyanis a TV2 Médiacsoport Zrt. eredménykimutatása szerint 48,9 milliárd forint lett az egy évvel korábbi 45,7 milliárdot követően" - írta meg az mfor.hu. A kormányközeli csatorna végül 3,4 milliárd forint nyereséget ért el, ami kismértékben marad el a 2020-as 3,9 milliárd forinttól. A gazdasági portál cikke szerint az RTL Klub tévécsatornát üzemeltető társaság pedig 47,4 milliárd forintos nettó árbevétel mellett 27,7 milliárd forintos nyereséget könyvelhetett el. A médiavállalat azonban igazából 1,8 milliárd forintos profitnak örülhet, a többi 25,9 milliárd forint a nemzetközi RTL csoporton belüli egyszeri tranzakcióból fakad.

A főleg Budapesten nézett ATV mögött álló Első Magyar Magántelevíziós Zrt. pedig 3 milliárd forintos forgalmat ért el, amiből 22,1 millió forintos nyereség jött össze a tulajdonosoknak, akik Németh Sándor és a Hit Gyülekezete. Ebből is látszik, hogy az Orbán-kormány által újra aktivált reklámadónak (amitől 15 milliárd forint plusz bevételt remél a kormány) leginkább a TV2 és az RTL Magyarország lesz az érintettje, de a Magyar Reklámszövetség igazából azért nem támogatja a reklámadót, mert az szerintük káros lesz a teljes magyar gazdaságra.