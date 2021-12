Annyi a pénze a közmédiának, hogy nem tudja elkölteni, pedig már Kóka János magánklinikájával is leszerződtek

Most már huzamosabb ideje annyi pénze van a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak (MTVA), hogy nem tudja mire elkölteni. A közmédiánál - ellentétben a kereskedelmi tévékkel és rádiókkal - alapvetően nem döntő szempont a nyereségesség, ennek ellenére tavaly nem tudta elkölteni a költségvetésből kapott támogatást, így 20,5 milliárd forint profittal zárt, és idén is jó eséllyel milliárdok maradnak a tárban.

Az MTVA 2021 harmadik negyedéves eredménykimutatása szerint idén szeptember végéig 8,1 milliárd forint adózott eredménnyel zárt a közmédia büdzséje. Ez június végén már 10,1 milliárd forintnál is tartott, tehát kétmilliárd forinttal ugyan romlott a mérleg, de még így is bőven nyereségesen üzemel a közmédia. Ehhez persze költségvetési források kellenek: ez az egyéb bevételek soron található 82,3 milliárd forintos összeggel, míg a reklámokból 4,2 milliárd forint folyt be. Ez eddig bőven fedezte a kiadásokat, amelyek jelentős része szolgáltatásokra és bérekre ment el.

Az október-december még nem látszik a számokban, de aggodalomra aligha van ok a közmédiánál, ugyanis van miből műsorokat gyártatni: idén 117,7 milliárd forintos költségvetéssel számolhat az MTVA, ez minden idők rekordja. A 2020-as nyereség még indokolható volt a koronavírus-járvánnyal, hiszen a reklámbevételeik ugyan zsugorodtak, de a 2020-as tokiói olimpia és a labdarúgó Európa-bajnokság elhalasztása miatt a költségek is 8 milliárd forint körüli összeggel csökkentek. Idén szeptemberig időarányosan 200-300 millió forinttal kevesebb jött be az értékesítésből, ellenben az olimpia és a foci Eb is a 2021-es mérleg kiadás oldalát rontja, mégis bőven nyereséges a működés.

Az MTVA 2020-as üzleti jelentéséből pedig kiderül, hogy a közmédia "számára nyújtott finanszírozás nem haladhatja meg a közszolgálati feladat nettó költségeit. A Médiatanács az Alap vezérigazgatójának kérelmére a közszolgálati kötelezettségek jövőbeni teljesítése, a hatékony gazdálkodás elősegítése érdekében az Alap számára a tárgyévre vonatkozóan nyújtott források fel nem használt részéből közszolgálati tartalékot képezhet. A közszolgálati tartalék mindenkori mértéke legfeljebb a közszolgálati feladatok ellátására szolgáló tárgyévet megelőző évben rendelkezésre álló források 10 százaléka lehet". Tehát ha a Médiatanács engedi, akkor a megmaradt pénz a közmédiánál maradhat. Küldtünk kérdést a Médiatanácsnak, hogy mi lesz a sorsa a közmédiánál felhalmozódott pénznek. A Médiatanács pedig az Országgyűlésnek felel, végső soron tehát a parlament dönt a közmédia forrásairól.

Így pedig még nagyobb talány, hogy mire fogja elkölteni a 130 milliárd forintot a közmédia a 2022-es választás évében. Jövőre ugyanis ennyiből kell gazdálkodniuk, ami szintén új rekordnak számít. Hatalmas tehát a pénzbőség, így meg is néztük az MTVA által 2021 augusztusig megkötött ötmillió forint feletti szerződéseket. Itt találtuk meg a Doktor24 Medicina Zrt.-vel májusban megkötött 16,3 millió forintos szerződést: egy évig ide járhatnak orvoshoz az MTVA dolgozói. A cég egyik tulajdonosa és igazgatósági elnöke pedig Kóka János, az SZDSZ volt elnöke.

Az egykori liberális politikus igazán remek kapcsolatot ápol a kormánnyal is, hiszen mi is megírtuk, hogy milyen szép magánklinika lett abból a 287 millió forintos, vissza nem térítendő támogatásból, amelyet tavaly kapott a kormánytól Kóka Doktor24 nevű cége a koronavírus hatásainak leküzdésére.

És bár a közmédiánál a pénz nem lehet akadály, az állami pénzből fenntartott Magyar Távirati Iroda sokáig nem tartotta hírértékűnek, hogy lezárult az ellenzéki előválasztás második fordulója, amiben több mint 662 ezer magyar állampolgár vett részt. 2021. december 15-én szerda reggel pedig a Magyarország közszolgálati hírtelevíziójának nevezett M1-en az illegális bevándorlókról szóló hír alatt megjelent a képernyőn egy virtuális szögesdrót, mintha az a stúdióban lenne felállítva. Ami szintén a szuper technikai háttérre utal.