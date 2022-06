Rétvári Bence levezette, hogy akkor lehet nagyobb pedagógus-béremelés, ha kevesebb szankció lesz Oroszország ellen

Hétfőn a parlamentben a momentumos Szabó Szabolcs arról kérdezte a Belügyminisztériumot, hogy mikor és mennyivel fogják emelni a pedagógusok bérét. Az ellenzéki képviselő szerint a béremelés az első lépés ahhoz, hogy növekedjen a pedagógusok megbecsültsége, és csökkenjen a pedagógushiány.

„Egyre kevesebben jelentkeznek pedagógus szakokra, aki elvégzi, azok közül egyre kevesebben állnak munkába pedagógusként. Nagyon sokan 30-40 éves korukban otthagyják a pedagógus hivatást és egyre többen ugye nyugdíjba is mennek. Ebből adódik a pedagógushiány, és ezért van az, hogy nagyon sok feladatellátási helyen ma már kémia vagy fizika szakos tanár ott alkalmazva nincs” - mondta Szabó, aki szerint rövid távon csak a béremelés segíthet ezen, mert azzal legalább a már végzetteket vissza tudják hoznia rendszerbe vagy a frissen végzetteket be tudják emelni. „Ha 50 százalékos béremelést adunk egyébként, akkor is csak a nemzetgazdasági diplomás átlagbér közelébe, és nem fölé emelnénk a béreket.”

Válaszában Rétvári Bence belügyi államtitkár hosszan beszélt arról, mit csináltak a nem fideszes kormányok 2010 előtt, majd elmondta, hogy ezzel szemben ők már 2013-ban béremelési programot indítottak a tanároknál, ami 4 év alatt 50 százalékot jelentett. Majd később is emeltek 10-10 százalékokat.

Rétvári Bence Fotó: Németh Dániel/444

„Az idei 10 százalékos béremelést mindenképpen követnie kell a következő évben is egy 10 százalékos béremelésnek, és az azt követő évben is egy újabb 10 százalékos béremelésnek. Ez idén, jövőre és azután egy 30 százalékos béremelést jelent. Nyitottak vagyunk arra, hogy erről nagyobb béremelésről is természetesen egyeztessünk, de jelenleg a költségvetésben és a gazdasági számokban ennek látjuk a fedezetét. Ha a magyar gazdaság jobban tud növekedni, például azért, mert kevésbé fojtják meg a brüsszeli elhibázott szankciók, abban az esetben ennél nagyobb emelésről is beszélhetünk. De csak akkor, ha a gazdaság jobban tud nőni.



Ebben jó lenne, ha önök partnerek lennének, és nem azért tennének, hogy minél súlyosabb szankciók minél nagyobb mértékben sújtsák Magyarországot, hanem kevesebb szankcióval, több bevétellel talán a pedagógus-béremelésről is jobban és biztatóbban tudunk majd egyeztetni.”

Magyarország elleni szankciókról nem tárgyalnak az EU-ban, viszont az Oroszország ellenieket a Fidesz rendszeresen ellenzi, az olajbeszerzéssel kapcsolatban az ország mentességet is kapott. A tanárok keresetének vásárlóereje drasztikusan csökkent, miután az elmúlt hét évben a kormány befagyasztotta és a 2014-es minimálbérhez igazította a pedagógusbéreket. Tavaly rekordot döntött a betöltetlen tanári állások száma, volt olyan beszámoló is, ami szerint 160 ezer forint volt egy tanár alapfizetése az ország egyik legjobb gimnáziumában.