Felrobbantották az utolsó hidat Szeverodoneckban

Az oroszok bezárták a csapdát, hétfőn az utolsó hidat is felrobbantották, ami Szeverodonecket a Donyec túlpartján álló Liszicsanszkkal összekötötte. A várost azonban továbbra se sikerült az ellenőrzésük alá vonni. Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint a korábbi közlésekkel szemben katonáik még a városközpontban is kitartanak. Ennek az Institute for the Study of War (ISW) elemzői szerint leginkább az lehet az oka, hogy az oroszok főként tüzérségi és légi bombázásokkal próbálják megtisztítani a várost, gyalogságukat kevésbé vetik be. Ennek okairól korábban már volt szó: az orosz haderőreform egyik következményeként az orosz hadsereg gyalogsága alulméretezett. A városi harcokban részben ezért is támaszkodnak segédcsapatokra, a Roszgvardija csecsen alakulataira és a donbászi szakadárok hadseregére. De ezeknek a harcértéke megkérdőjelezhető. A csecsen alakulatok eddig leginkább imázsvideók gyártásában jeleskedtek, a donbászi erők pedig javarészt gyengén kiképzett kényszersorozottakból állnak, akik közül soknak még az orvosi alkalmassága is kérdéses.

Ezek a tényezők nagyban magyarázzák, hogy számbeli, légi és elsöprő tüzérségi fölény ellenére miért halad ennyire lassan az orosz hadsereg keleti offenzívája.