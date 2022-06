Egy férfi beismerte, hogy ő lőtte le az Amazonas környékén eltűnt újságírót

A brazil rendőrség közleménye szerint Amarildo da Costa de Oliveira most beismerte, hogy ő lőtte le Dom Phillips brit újságírót és kísérőjét, a helyi őslakos-szakértőt, Bruno Pereirát. A két férfit június 5-én, vasárnap kora reggel látták utoljára Sao Rafael közösségben.

A gyanúsított a nyomozókat is elvezette egy helyszínre, ahol emberi maradványokat ástak ki. A rendőrség most az Interpollal együttműködve fogja azonosítani a holttesteket. A BBC cikke szerint a gyanúsított testvérét is letartóztatták, bár ő tagadja, hogy bármi köze lenne a holttestekhez.

Tüntetők Dom Philips és Bruno Pereira képével június 9-én Brazíliában. Fotó: EVARISTO SA/AFP

A rendőrség közölte, hogy vizsgálják a gyilkosságok indítékát, és további letartóztatásokra számítanak. (BBC)