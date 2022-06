Litvániát fenyegeti Oroszország

Ultimátumot intézett Oroszország Litvániához, miután az szombat óta nem enged át a területén olyan szállítmányokat a Litvánia és Lengyelország közé ékelődő orosz enklávéba, Kalinyingrádba, melyekben uniós szankciókkal sújtott termékek vannak. Az orosz külügyminisztérium közleménye szerint "nyíltan ellenséges lépésnek" tekintik a litván döntést, mely szerintük Litvánia nemzetközi vállalásait is sérti, különös tekintettel az EU és Oroszország között a javak Kalinyingrád és Oroszország közti szállításáról létrejött megállapodást.

Orosz tengerészgyalogos gyakorlatozik a kalinyingrádi Hmelevka gyakorlótéren 2022. június 3-án. Fotó: MIKHAIL GOLENKOV/Sputnik via AFP

A külügyminisztérium szerint Oroszország "fenntartja magának a jogot lépések megtételére nemzeti érdeke védelmében", ha Litvánia nem oldja fel a blokádot a közeli jövőben.

A litván államvasutak szombaton, június 18-án értesítették a kalinyingrádi vasutat, hogy befejezik a szankciók által sújtott termékek transzportját az enklávéba. Anton Alihanov, Kalinyingrád kormányzója szerint a régió pótolni tudja az így kieső szállítmányokat, mert kikötőik képesek kezelni a megnövekedett áruforgalmat.

Kalinyingrád amúgy a világ egyik legmilitarizáltabb térsége, lényegében egy hatalmas orosz kaszárnya, ahova Oroszország harcászati rakétákat is telepített, illetve atomtöltetek telepítésével is fenyegetőzött az ukrajnai háború kirobbanása óta. Litvániát és Lengyelországot ez utóbbi fenyegetés nem rázta meg. Mint mondták, tudomásuk szerint eleve tárolnak atomtölteteket Kalinyingrádban az oroszok. (Via Ria Novosztyi)