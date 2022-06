Az ukránok Liszicsanszk feladására kényszerülhetnek

"A bekerítés elkerítése érdekében a parancsnokság elrendelheti a csapatok visszavonását" - közölte csütörtökön az ukrán állami tévének adott interjújában Szerhij Hajdaj, Luhanszk megye ukrán katonai közigazgatásának vezetője. Az orosz erők csütörtökön folytatták előretörésüket a város felé, amit déli irányból már nagyon megközelítettek. "Egész Liszicsanszk a lőtávolukon belül van, nagyon veszélyes most a városban" - mondta Hajdaj a Guardian a Reutersre hivatkozó jelentése szerint.

Ukrán katona Liszicsanszktól kicsivel nyugatra,Bilohorivkában egy felrobbantott orosz harcjárnű mellett 2022. június 17-én. Liszicsanszkban immár körülzárás fenyegeti az ukrán erőket, a város feladására kényszerülhetnek. Fotó: ANATOLII STEPANOV/AFP

A taktikai és stratégiai terveit rendre titkoló ukrán vezérkar főparancsnoka, Valerij Zaluzsni is elismerte, hogy alkalmazkodniuk kell a fronthelyzet alakulásához. "mozgó védekezésre kényszerülünk, hogy védhetőbb fonalakat és posztokat vegyünk fel. A szabadság ára magas" - közölte egy Telegram-posztban, ahol azért arról nem beszélt, hogy erre pontosan hol is kényszerülnek erőik.

Olekszij Aresztovics, Volodimir Zelenszkij szókimondó főtanácsadója szerdán arról beszélt, hogy "félelmetes végkifejletéhez" közelít a szeverodonecki csata.

Az orosz erők hétfőn törtek be Liszicsanszktól délre Toskivkába, amely fölött szerdára meg is szerezték az ellenőrzést. Innen a Donyec folyó jobb partján tudták támadni Liszicsanszkot, csütörtökre már a város határában harcoltak. Közben csapataik átkarolással fenyegették a Zolote és Hirszke falvakban, az orosz elenőrzésű területekre benyúló zsebben védekező ukrán erőket, akik a legnépszerűbb ukrán közösségi frontkövető térképalkalmazás szerint innen csütörtökre már ki is szorultak innen.

Az orosz erők továbbá már elvághatták Liszicsanszk fő déli utánpótlási vonalát, ez amúgy a rendezett visszavonulást is megnehezítheti, különös tekintettel arra, hogy a Donyec túlpartján, Szeverodoneckben is vannak még ukrán alakulatok, amelyek már csak nagyon veszélyes és szűkös utakon tudják elhagyni a várost azután, hogy az orosz tüzérség lerombolta a Donyec hídjait.