Kiengedték a szigetfoglaló svéd modellt a börtönből

Kilenc nap után kiengedték a Bilice börtönből a korábban modellként dolgozó svéd Isabella Lindblomot, miután nemrég Splitben a közrend megzavarása miatt letartóztatták. A pénteki tárgyalásáig börtönben volt, a bíró kilenc nap börtönbüntetésre (amit már letöltött) és háromszáz kuna megfizetésére ítélte.

Lindblom nagyjából egy hónapja egyszerűen „elfoglalta” a Rogoznica melletti lakatlan Jaz szigetet. A rogoznicai lakosok szerint a nő úgy tett, mintha a sziget az övé lenne, elkergette azokat, akik megközelítették, azt kiabálva, hogy a sziget az övé.

2022. június 16-án a split-dalmáciai rendőrkapitányság azt közölte, hogy egy bűnügyi nyomozást követően letartóztattak egy nőt. A Jutarnji írta meg, hogy mi lehetett a közbotrány, ami miatt Lindblom végül a rendőrség látóterébe került. Elhagyta a szigetet, buszra szállt a trogiri állomáson, a buszon inzultálta a sofőrt és az utasokat is, de úgy nézett ki, mint aki saját magával is hangosan vitatkozik, és elég tanácstalannak tűnt. Másnap napközben Splitben, a leszállóhelyhez közeli Bauhaus barkácsáruházban tűnt fel, itt is furán viselkedett. Kihívták a rendőrséget, de Lindblom nem akart együttműködni a velük, ezért letartóztatták. (Dalmatinski Portal)