480 forintért nem éri meg üzemanyagot árulni

"Rejtélyesnek" nevezi cikkében a Népszava, hogy miért fordul elő egyre gyakrabban üzemanyaghiány a hazai benzinkutakon, bár a cikkükből aztán kiderült, hogy a "rejtély" magyarázata egy ékegyszerűségű gazdasági összefüggés: ha egy termék árát az állam jóval a piaci ár alatt rögzíti, a forgalmazóknak nem áll érdekükben azt forgalmazni, vagyis hamarosan hiánycikké válik a piacon.

Ez a közgazdaságtani alaptétel legalábbis érdemben magyarázza a helyzetet, hogy minden hivatalos tagadás ellenére nagyon sok benzinkúton alakul ki legalább időszakos hiány az üzemanyagból. A Népszava egy neve elhallgatását kérő "szakmai forrása" legalább 500-700-ra becsülte azoknak a kutaknak a számát, ahol a hét néhány napján nem kapható benzin vgy gázolaj vagy egyik sem.

Pedig a múlt héten már azt is korlátozták, hogy egyszerre mennyit lehet hatósági áron tankolni, továbbá a rögzített áron már kizárólag magyar rendszámú személyautók tankolhatnak, csak a jármű üzemanyagtartályába. Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója ezt a korlátozás bevezetésének napján a sátoraljaújhelyi Rákóczi Szabadegyetemen az idegenforgalom beindulásával, a Mol rendelkezésére álló korlátozott üzemanyag-mennyiséggel, technikai okokkal, az ukrajnai háborúval, a kereslet-kínálat egyensúlyának felborulásával és a magyarországi árszabályozási rendelettel indokolta.

A Népszava szerint ezek közül több is vitatható. Azt például márciusban még Hernádi Zsolt hangoztatta, hogy nincs üzemanyaghiány, csak a kiszállítás akadozik. Az ukrajnai háborúban azóta nem történt olyan fordulat, ami az olajellátást befolyásolná - Magyarország még mentességet is kiharcolt magának az orosz olajszállításokra eleve csak jövő év elején életbe lépő európai szankciók alól. Némi nehézséget jelenthet, hogy a magyar piac másik nagy szereplője, az OMV a saját schwechati finomítójában történt robbanás miatt más forrásból kénytelen üzemanyagot beszerezni, de a probléma enyhítésére a magyar kormány a stratégiai üzemanyag-tartalékhoz is hozzáférést biztosított az osztrák cég magyarországi kúthálózatának.

A Népszava szerint az idegenforgalom, bár a járványidőszakhoz képest fellendülhetett, aligha érheti el az utolsó békeév, 2019 szintjét.

Egy dolog biztos csupán, hogy mostantól egyre gyakoribb lehet az üzemanyaghiány. A Mol ugyanis nem csupán a kiskereskedelemben korlátozta a kiadott üzemanyag mennyiségét, a Népszava érdeklődésére a cég megerősítette, hogy a benzinkutaknak is a korábban erre az időszakra lekötött mennyiség 66 százalékát adja csak ki, ráadásul az újonnan hozzájuk szerződött kis kutasoknak már maguknak kell elszállítaniuk a saját tankautóikon a kiadott mennyiséget. Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint ez alapján a korábbiaknál kevésbé biztos valamennyi hazai kúton az összes termék folyamatos elérhetősége. Arra, hogy miért tarthatja vissza a Mol az üzemanyagok kiadását, azt felelte, hogy ez a vállalat belügye.

A Népszavának nyilatkozó egyik névtelen iparági forrás szerint azonban a sokféle hivatalos magyarázattal szemben nyilvánvalóan azért akadozik az üzemanyag-ellátás, mert 480 forintért egyszerűen nem éri meg értékesíteni az üzemanyagot.