Stoltenberg: Felkészültünk Ukrajna hosszútávú támogatására

Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára a szövetségi rendszer madridi csúcstalálkozóján 2022. június 29-én Fotó: BURAK AKBULUT/Anadolu Agency via AFP

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár szerdán sajtótájékoztatón számolt be a szövetségi rendszer vezetőinek találkozóján elért eredményekről. A NATO-országok Madridban vitatják meg a védelmi együttműködés legaktuálisabb kérdéseit, különös tekintettel az orosz-ukrán háborúra, valamint Finnország és Svédország csatlakozására.

A helyszínen van Joe Biden amerikai elnök is, Volodimir Zelenszkij pedig videókapcsolaton szólt a jelenlévőkhöz, és országa NATO-csatlakozását sürgette.

Stoltenberg megerősítette, hogy Finnországot és Svédországot hivatalosan is felkérték, hogy csatlakozzanak a 30 tagú katonai szövetséghez. A főtitkár célzott arra, hogy ez az ajtó nyitva van Ukrajna előtt is, és hangsúlyozta: Ukrajna továbbra is számíthat a NATO segítségére Oroszország inváziójával szemben, „amíg csak szükséges”.

Részletezte is, hogy mire gondol: a szövetség üzemanyaggal, orvosi felszerelésekkel és páncélzattal is Kijev segítségére sietett, és ezeknek a szállítását változatlanul folytatni fogja. Stoltenberg kiemelte, hogy vegyi és biológiai fenyegetésekkel szemben hatékony felszerelést, és több száz hordozható drónelhárító-rendszert is szállítanak Ukrajának.

„Mindez azt mutatja, hogy elkötelezettek vagyunk Ukrajna jövője iránt, és hogy elkötelezettségünk rendíthetetlen. Egy erős, független Ukrajna létfontosságú az euroatlanti térség stabilitása szempontjából” - jelentette ki a főtitkár.

A spanyolországi találkozón jelen lévő államfők nyilatkozatot adtak ki, amiben ismét elítélték Oroszország ukrajnai invázióját, és kijelentették, megerősítik az „elrettentés és a védelem” iránti elkötelezettségüket.

Stoltenberg méltatta a megállapodást, ami lehetővé tette Finnország és Svédország csatlakozását a szövetséghez, mert az nem csak a két érintett országnak és a NATO-nak, de az elképzeléssel szemben hosszasan vonakodó Törökország számára is jó lesz.

Újságírói kérdésekre válaszolva a főtitkár elmondta, hogy Ukrajna szövetségesei „hosszú távra felkészültek”, a teremben ülő vezetők üzenete az volt, hogy továbbra is minden erejükkel támogatják Ukrajnát.

Arra a kérdésre, hogy Ukrajna mikor csatlakozhat a NATO-hoz, Stoltenberg nem adott konkrét választ, de megismételte, hogy a szövetség ajtaja „nyitva áll”.

A hangsúly most, folytatta a főtitkár, Ukrajna harctéri támogatásán van, mivel az ország nemcsak a saját függetlenségéért küzd, hanem a NATO számára fontos értékekért is - úgy is mint a szuverenitás, minden nemzet területi integritása és a biztonság. (BBC)