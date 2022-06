Az amerikai hírszerzés szerint Putyin célja még mindig az, hogy Ukrajna nagy részét elfoglalja

Vlagyimir Putyin orosz elnök céljai még mindig ugyanazok, mint a konfliktus kezdetekor, vagyis el akarja foglalni Ukrajna nagy részét - mondta Avril Haines, az amerikai nemzeti hírszerzés igazgatója. Az orosz csapatokat azonban annyira meggyengítették a harcok, hogy csak kisebb területi nyereségeket képesek elérni - ez viszont azt jelenti, hogy a háború hosszú ideig eltarthat. „Úgy látjuk, Putyin közeljövőbeli katonai célkitűzései és a hadsereg kapacitása nincs összhangban, eltérés van az ambíciói és a hadsereg által megvalósítható célok között” - mondta Haines az amerikai kereskedelmi minisztérium konferenciáján.

Vlagyimir Putyin Fotó: PAVEL BEDNYAKOV/Sputnik via AFP

Nemrég a Pentagon államtitkára is hasonlóan nyilatkozott. Amióta nem sikerült elérnie eredeti célját, Kijev elfoglalását, Oroszország a keleti Donbasz régió elfoglalására összpontosít. Nemrég átvették az ellenőrzést Szeverodoneck városa fölött, de az ukrán erők komoly ellenállása miatt az oroszok csak lassan haladtak előre.



Haines május óta először nyilatkozott nyilvánosan arról, hogyan értékeli az amerikai hírszerzés az orosz-ukrán háborút, és azt sugallta, hogy „a kép továbbra is elég borús”. Mint mondta, három forgatókönyvet látnak a háború lefolyására, amelyek közül a legvalószínűbb egy lassan haladó konfliktus, amelyben Oroszország fokozatosan száll meg területeket. Kevésbé valószínű lehetőség egy nagyobb orosz áttörés vagy a frontvonalak stabilizálódása, és Ukrajna kisebb nyereségei. Ez azt is jelentheti, hogy Moszkva egyre inkább az „aszimmetrikus eszközökre” támaszkodik ellenségei ellen, beleértve a kibertámadásokat, az energiaforrások ellenőrzésére irányuló erőfeszítéseket és akár a nukleáris fegyvereket is. (BBC)