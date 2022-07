A Nike, a GAP és a Victoria's Secret támogatja munkavállalói abortuszát, miközben több ezer dollárral szponzorál abortuszellenes politikusokat

Miután az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága június 24-én felszámolta az abortuszhoz való jog alkotmányos védelmét, több vállalat is azonnal bejelentette, támogatják munkavállalóikat az abortuszhoz való hozzáférésben, ami leginkább azt jelenti, hogy fedezik az utazási költségeiket, ha egy másik államba kellene utazniuk terhességmegszakítás miatt.

Ez a gyakorlatban valószínűleg azt jelenti majd, hogy ha valakinek abortuszra van szüksége, most már nem lesz elég kivenni pár nap szabadságot és nem közölni a főnökkel az okokat. Az amerikai legfelsőbb bíróság döntésének köszönhetően most majd oda kell állni a főnök elé, és el kell mondani, hogy mi a helyzet – miközben normál esetben ehhez az égvilágon semmi köze nem lenne –, majd reménykedni benne, hogy a cég párezer dollárral és pár nap szabadsággal megtámogatja majd a terhességmegszakítást. Kate Bahn, a Washington Center for Equitable Growth munkaerő-piaci politikáért felelős igazgatója a Voxnak azt mondta erről, hogy bár „jobb mint a semmi”, de valójában „ez egy szúrt sebre helyezett sebtapasz”. Erre Amerika-szerte több millió olyan embernek lesz majd szüksége, akiket megfosztottak a jogaiktól.

„Miért van a fegyvereknek több joguk, mint nekem?” Fotó: MICHAEL JOUANNEAU/Hans Lucas via AFP

Egyelőre azt sem lehet tudni, hogy a cégek miként működtetik majd ezt a rendszert, ahogy azt sem lehet még pontosan tudni, hogy az abortuszt pontosan hány államban és milyen szinten korlátozzák majd. A vállalatok helyzete azért is kérdéses, mert azokat a cégeket, amelyek támogatják a „választást” – vagyis hogy mindenki maga dönthessen az abortusszal kapcsolatban –, akár még bűnpártolással is megvádolhatják azokban az államokban, ahol kriminalizálják az abortuszt.