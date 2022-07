A legjelentősebb brit konzervatív lap is Boris Johnson lemondását sürgeti

A politikai túlélés lehet a tét Boris Johnson brit miniszterelnök számára szerdán, miután kedd délután váratlanul kormányának két tán legbefolyásosabb tagja, Sajid Javid és Rishi Sunak is bejelentette lemondását.

A két befolyásos konzervatív miniszter lemondása után számos alacsonyabb poszton lévő politikus és tanácsadó is távozott. Éjfélkor megjelent vezércikkében a legjelentősebb brit konzervatív lap, a The Times is távozásra szólította fel a miniszterelnököt. A Times korábban többször állt ki Boris Johnson mellett, a 2019-es pártelnökválasztás idején is őt támogatták, most azonban azt írták, hogy az ország érdekében mennie kell.

Johnson ugyanakkor jelezte, hogy folytatni tervezi a kormányzást, és gyorsan új embereket nevezett ki a megüresedett posztokra: Nadhim Zahawi lett a pénzügy-, míg eddigi kabinetfőnöke, Steve Barclay az egészségügyi miniszter.

A BBC is azt írja elemzésében, hogy ez az eddigi legkomolyabb válság, amivel Johnsonnak vezetőként szembe kell néznie. A miniszterelnök szerdán a brit parlamentbe is hivatalos, ahol képviselők kérdéseire kell majd válaszolnia.

Kedd délután, kevéssel a lemondások előtt vetítették le a brit tévécsatornák Johnson előre rögzített interjúját, melyben a miniszterelnök elnézést kért azért, mert korábban frakcióvezető-helyettesi posztra nevezte ki Chris Pinchert, akit korábban két férfi is azzal vádolt meg, hogy részegen molesztálta és fogdosta őket.

Pincher parlamenti képviselői mandátumát fel is függesztették múlt héten, az elmúlt napokban pedig egyre nagyobb volt a nyomás Johnsonon, hogy mennyit tudott a vádakról a kinevezéskor. Johnson eleinte azzal védekezett, hogy nem tudott a felmerült aggályokról, de aztán gyakorlatilag napok alatt kiderült, hogy ez nem pont így volt. Johnson kedden azt mondta, hogy utólag nézve hibás döntés volt a kinevezés, és elnézést kér mindenkitől, akit ez rosszul érintett.

Az elmúlt hónapokban folyamatosan fogyott a levegő Boris Johnson körül, elsősorban a partygate-ként ismertté vált, a koronavírusos lezárások idején rendezett miniszterelnöki bulik miatt. A Konzervatív Pártban is egyre többen fordultak Johnson ellen, és bár a június elején rendezett bizalmatlansági szavazást megnyerte, de meglehetősen szűk többséggel, ami akkor már előrevetítette, hogy nem feltétlen maradhat sokáig a párt, és így a kormány élén.