A kata szigorítása után ki fogja megjavítani Parragh László irodájában a klímát?

„Kissé erőteljes lett” - mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a kisadózók tételes adója, a kata módosításáról, amit egyébként ő maga kezdeményezett.

Miközben több százezer adózó most elég kétségbeesetten próbálja felmérni a helyzetet, hogy milyen lehetőségei maradtak a következő hetekben, Parragh azért igyekezett megőrizni az optimizmusát: „a most kiesőket nem éri jelentős hátrány, de alapvetően beterelődnek egy másik adónembe, aminek az ellenőrzése jóval egyszerűbb lesz állami oldalról”.

Ez biztosan nincs így, a most kiesőket jelentős hátrány éri majd, és az ellenőrzés sem lesz egyszerű. Ha nem Parragh-i magasságokból nézzük a helyzetet, akkor a kormány által benyújtott és villámgyorsan átvert szabályok egészen lehetetlen helyzeteket teremtenek majd.

A legnagyobb változás nem az, hogy az általános sarcolásba kezdett kormány a bevételek növelése érdekében megemelte volna a valóban alacsony, havi 50 ezer forintos adót. Vagy ráeresztette volna a NAV-ot a kétségtelenül létező, kiskaput kihasználó trükközések kiszűrésére. Ehelyett inkább gyorsan és kíméletlenül kinyírta a katát.

A legfontosabb változás ugyanis az, hogy ha a katás vállalkozónak csak egyetlen céges megbízása is beesik, akkor megszűnik a katás státusza, és átkerül egy másik adózás alá. Ami sokkal nagyobb adóteherrel jár majd.

Vagyis egy katás vállalkozónak - ha átmegy a kormány javaslata - mostantól óriási szívás, ha céges ügyféle is van. Egy könyvelő összeszedett pár hétköznapi példát, hogy milyen káoszt okozhat a módosítás.

Mit tegyen a kulcsmásoló, ha valaki beugrik hozzá, és csak a fizetésnél derül ki, hogy a vevő egy cég nevében rendezné a számlát? Egy pár száz forintos tétel miatt átkerül a kulcsmásoló egy kedvezőtlenebb adózási formába? Vagy inkább nem kéri el a pénzt? Feketén megoldják?

Vagy egy másik példa. Tegyük fel, hogy Parragh László irodájában, miközben egyeztetésre készül a kormánnyal, elromlik a légkondi. Zsebből fogja kifizetni a javítást, mert ha a kamara nevére kérné a számlát, azt visszadobná a szerelő? Vagy katás vízvezetékszerelő nem megy majd ki csőtöréshez, mert a társasház fizetné?

Lesz majd külön cégtábla, ahol fel lesz tüntetve, hogy egy vállalkozó katás, ott cégek ne is próbáljanak vásárolni?

Két lehetősége lesz a katás vállalkozóknak. Vagy próbálnak bent maradni a legkedvezőbb adóban, de lemondanak a vevőik egy részéről, ezzel csökkentik a bevételüket. Vagy váltanak, ezzel bekerülnek mondjuk a kormány által propagált átalányadózásba. Amiben jóval nagyobb az adóteher, könyvelő is kell már hozzá, mindez jelentősen növeli a költségeket. Emiatt az exkatás vállalkozók megemelik az árakat („az emberekkel fizetettve meg”), tovább gerjesztve az inflációt.

Illetve ez a két lehetőség valójában három, hiszen ott van a klasszikus megoldjuk okosba, amivel csal a vállalkozó, csal a vevő, az állam pedig rosszul jár. Hogy ezt végigszámolták-e a kormányban, azt nem tudni, mert hatástanulmány nem ismert a módosítás következményeiről.

A kormány a 450 ezer jelenlegi katás vállalkozó közül egyetlen egy kivételt talált, akiknél a Pénzügyminisztérium szerint „a kizárólag lakossági értékesítés a szolgáltatás jellegéből fakadóan a gyakorlatban megvalósíthatatlan lenne”. A taxisokat. Mindenki másnál szerintük ilyen probléma nincs.

A taxisok voltak azok is, akiknél a kormány villámgyorsan lépett, amikor 2020 márciusban megjelent itthon is a koronavírus. Elsőként náluk törölték el ideiglenesen a havi 50 ezer forintos kata átalány befizetését négy hónapra. Csak később vont be újabb, megvédendő tevékenységi köröket a kata mentesítés alól a kormány. Érdemes így utólag megnézni az akkor védendő munkaköröket, akik érinti a mostani módosítás is:

taxis személyszállítás

fodrászat, szépségápolás

festés, üvegezés

egyéb humán-egészségügyi ellátás

villanyszerelés

fizikai közérzetet javító szolgáltatás

előadó-művészet

víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

szakorvosi járóbeteg-ellátás

épületasztalos-szerkezet szerelése

sport, szabadidős képzés

tetőfedés, tetőszerkezet-építés



általános járóbeteg-ellátás



padló-, falburkolás



fogorvosi járóbeteg-ellátás



előadó-művészetet kiegészítő tevékenység



egyéb sporttevékenység



fekvőbeteg-ellátás



konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése



üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás



testedzési szolgáltatás



egyéb vendéglátás



egyéb szálláshely-szolgáltatás



szerencsejáték, fogadás



idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül



szállodai szolgáltatás

És ez csak az a lista, akiket a járvány miatt igyekeztek megmenteni, a katás kör jóval bővebb ennél.