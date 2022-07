Pár tucatnyian gyülekeznek még csak a Kossuth téren

Egyelőre még nagyon kevesen, pár tucatnyian lézengenek csak a Kossuth téren helyszíni tudósítónk jelentése szerint, pedig elvben délelőtt 10-re hirdettek meg ide hétfő délután spontán demonstrációt az adószabályok módosítása ellen.

A tüntetés meghirdetett időpontjában még csak páran kószáltak a téren. Fotó: Németh Dániel

A tüntetést az idő rövidsége miatt nem jelentették be - elvben a történésekre reagáló demonstrációknál ez nem is feltétel. Az esemény a Facebookon szerveződött, illetve hát ott lett meghirdetve. Megszervezve a szó szoros értelmében nem lett, az oldalon panaszkodnak is rá, hogy még az se volt egyértelmű az esemény oldalán, hogy pontosan hol is tartanák az eseményt, azt csak egy posztban említette az esemény gazdája.

Tíz után már egy kicsit többen lettek. Fotó: Kaufmann Balázs

A kormány hétfőn nyújtotta be javaslatát a kata átalakításáról. az adónemet lényegében megsemmisítő javaslatról kedden már szavazhatna is a parlament. Az új szabályok szerint katás vállalkozó a jövőben csak magánszemélynek dolgozhatna, az új rendszert pedig már szeptember 1-én életbe léptetnék, csupán másfél hónapot hagyva katázók százezreinek arra, hogy új adózási, vállalkozási formát találjanak, amennyiben a jövőben is szeretnének cégeknek, intézményeknek is dolgozni.