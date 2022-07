Az autós oktatótól a népművészen át a sürgősségin dolgozó orvosig: szakmák, amiket felforgat a kata kivégzése

Rengeteg levelet kaptunk felhívásunkra, melyben olvasóinkat kértük meg, hogy írjanak arról, hogyan érinti őket a katázás felszámolása. A leggyakrabban felmerülő szempontokat, egy külön cikkben mutattuk be, itt pedig enciklopédiaszerűen bemutatunk jó pár szakmát, amiről szó esett a levelekben.

A lista alapján is látni, hogy a változások tényleg rengeteg mindenkit érintenek. Ahogy egy könyvelő olvasónk össze is foglalta a számunkra: „a teljesség igénye nélkül az ügyfél körünkből érinti majd a mérnököket, a takarítókat, az ételfutárokat, a kisiparosokat, az ingatlan közvetítőket, informatikusokat, weblap készítőket, oktatókat, ügyvédeket, előadóművészeket, irodai szolgáltatásokat nyújtókat, MLM szerinti értékesítőket, írókat, coachokat, kőműveseket, szobafestőket stb-stb. És természetesen a könyvelőket is”.

És akkor a lista: több foglalkozás is van, amiről többektől is kaptunk levelet, itt igyekeztem az új szempontokat behozó levélből idézni. Biztos van, akit ki is felejtettem, tényleg rengeteg levelet kaptunk, amit ezúttal is köszönünk. Az idézeteket itt-ott rövidítettük.

Antennaszerelés

„A férjem nyugdíjas, másodállásban katás. Mivel évtizedekig antenna és kábelhálózatok szerelését végezte, sokan most is igényt tartottak rá a karbantartásoknál, javításoknál (hotelek, panziók, honvédség, és alkalmilag besegített Telekom, Upc, egyéb alvállakozóinak is.). Mivel csak fővállalkozó maradhat katás, így részéről eddig tartott a munka.”



Autóiskola

„62 éves férjem főállásban szakképzési centrumban műhelytanár nettó 240 ezer forintért. Emellett oktat autóvezetést egy autóiskolának, így keres havonta 150-180 ezer forintot, ami után megfizette a 25 ezer katát. A fizetése 3 éve nem változott. Valószínűleg abbahagyja, ha marad a mostani változás.”

Autómentés

„Ha hívják például egy műszaki hibás autóhoz, akkor ezentúl ott hagyja az út szélén a szerencsétlent, ha a pórul járt éppen cégesautóval van? Mert ugye hiába magánszemélyek vezetik az autókat, de a céges autó mentésénél az adott cég az ügyfél. Persze hívhat cégként működő autómentőst is, de ha most a fél autómentős társadalom lehúzza rolót, mert azért nagy részük egyéni vállalkozó volt, akkor a maradék olyan leterhelt lesz, hogy az eddigi várakozási idő többszörösét kell majd a lerobbant autó mellett várakozni az ügyfélnek.

Megoldásként igen, áttérhetünk az átalányadózásra, de akkor nem fogunk tudni félretenni a géppark időnkénti frissítésére, a ritkán előforduló nagyobb javításokra/szervizekre. Ha pedig beépítjük az árba, hogy mégis jusson erre is, azt nem fogják már megfizetni az ügyfelek. A benzinár emelkedése miatti áremelést sem nagyon akarják elfogadni, nagyon sokan reklamálnak még mindig, hogy mennyibe kerül a szállítás, nemrég még nem ennyi volt. Pedig mi még nem is emeltünk olyan rettenetesen nagyot, például a pesti kollégákhoz képest.”

Cipész

„Cipész egyéni vállalkozó időnként dolgozik színháznak, szociális otthonnak, cipőboltnak. Ha ezekről lemond, az amúgy is szűkös megélhetése mellet neki jelentős kiesés. Egyéni vállalkozás után a minimum fizetendő járuléka 86.000 Ft, ami 36.000-el több, mint a KATA. Neki ez sokat számít.” – írta meg a könyvelője.

Építész

„Okleveles építész vagyok, KATÁs bt-t alapítottam, műszaki rajzolok, műszaki tanácsadással és ügyintézéssel foglalkozom. Dolgozom magánszemélyeknek, a CSOK-os egyszerű bejelentéses tervektől(családi ház), egészen a nagy léptékű céges megbízásokig (középület, szálláshely, stb.). Egy pályázattal tudtam elindulni, amivel, most szintén nem tudni pontosan, hogy mi lesz. Hiszen önhibán kívül, a pályázati határidő letelte előtt meg kell szüntetnem a vállalkozásomat.

Azon kisvállalkozók közé tartozom, akik a nyereségük nagyobb részét a céges megbízásokból kapták, de mellette sokkal hálásabb munkát jelent egy lakóépület megrajzolása, hiszen ott egy család életét változtatjuk meg, tehetjük jobbá. De ez most már szinte csak múlt idő. Jelentett… volt..

Hogy mi lesz? Ezt még nem tudom pontosan. Idénre a borzasztóan magas anyagárak és egyebek miatt a magánszemélyek egyre kevésbé építkeznek, legalábbis, ahol én dolgozom. Így nem is opció, hogy maradjon a KATA. Megélni megéltem belőle, de a múlt évhez képest, az idei év amúgy is visszaesés volt, és akkor még jött ez a törvény. Azt hiszem nem csak én érzem úgy, hogy drága kormányunk még bele is rúg a földön keresgélőkbe. De úgy rendesen.

Van pár Kft., akiknek bedolgozom, talán majd felvesz valamelyik, adónemet váltani és abban tovább dolgozni nem tudok. Bár a bevételem jó részét a céges megbízások adták, de ha csak azt nézem, önmagában az is kevés. Abban mennék teljesen tönkre, hogy adózom. Egyébként meg kinek lenne még kedve ezt folytatni bárhogyan is, ezek után? Valamit felépítesz és elveszik egy tollvonással, most a KATA, jövő hónapban meg majd a Kft-k?”

Épületszobrászok, restaurátorok

„A nagyobb beruházásokon (pl. most a Lánchíd, Pénzügyminisztérium, Corvin áruház), a kivitelező cégek mindig sok katás alvállalkozót foglalkoztatnak (szobrászokat, díszítőfestőket), de a kisebb megbízásoknál is cégekkel szerződünk, ebben a szakmában érthetően kevés a magánmegrendelő.

Mivel ezek általában viszonylag rövid távú projektek, és annak ellenére, hogy kevés a szakember, és fizikai munkát végzünk, ami nagy felelősséggel jár, nem fizetnek túl jól ( a 2500 Ft-os órabér már kimondottan jónak számít), így a katán kívül más vállalkozási formák egyszerűen nem érik meg.

Fogalmam sincs, szeptembertől mihez kezdünk, egy kis kft.-ben sokszor még a rezsit is nehéz kitermelni, nemhogy egy alkalmazott bérét, és nem tudom, hogy a nagyobb cégek tervezik-e alkalmazni a volt katás alvállalkozóikat, de valahogy ők is kénytelenek lesznek pótolni az így elvesztett munkaerőt.”

Épület- és szerkezetlakatos munkák

„Erre az évre novemberig le vagyok már kötve, szerződésekkel, amikben határidők és munkadíjak ki vannak kötve. Most megy a fejvakarás, hogy mi legyen, vagy mi lehet.

Ha maradok KATA-s akkor az ügyfeleim felét kidobom, ráadásul a magánszektor túlnyomó részt otthon-felújítási támogatás keretében rendel. Kérdés, ha ez ki lesz vezetve, amennyi megrendelés marad. Elég kockázatos. Ha maradnak az üzleti ügyfelek, az a jelenlegi számítások szerint általány adóban több mint 4x akkora adó terhet jelentenek.

(...) magyarul 25% emelést jelent minimum de a járulékos költségekkel miegymással jó lesz az 30% nak is és akkor az inflációról nem beszéltünk. de így viszont szűkös lesz a 12m ft áfa mentes keret, és ha áfás leszek az további terheket tesz a válalkozásra (havi áfafizetés adminisztrációs költség növekedése) nem beszélve, hogy a lakosság felé már több mint 50% végfelhasználói áremelkedést jelent. Hangsúlyozom én egy fillérrel sem keresek többet, sőt! és inflációt még bele se kalkuláltam. Elgondolható, hogy innentől kezdve mennyire lesz a vállalkozó és a megrendelő is lakossági megrendelés esetén érdekelt a számlázásban.

A cégek meg tovább hárítják a vevőkre, azaz az új házak és egyéb gyártmányok (részmunkákat több cég termékein is végzek bérmunkában) ára tovább fog nőni.”

Értékbecslő

„A banki értékbecslő cégek már jellemzően nem katások, de az alvállalkozóik jellemzően azok. Az értékbecslő cégem katából történő kivétele már tavaly is milliós veszteséggel járt, most pedig fel is hagyunk a tevékenyéggel

Az egyik magyar banknál egy értékbecslés felülvizsgálat jelenleg 11 000 Ft + ÁFA díjazással fut. Ezért ki kell menni, fel kell mérni és le kell fotózni az ingatlant, el kell készíteni az értékelést. Fél óra a helyszínen jó esetben 1 óra a számítógép előtt + a kiszállás költsége és munkaideje. Ez a rövid határidők miatt lehet akár 100-200 km autózás 1,5-3 óra is. (A rövid határidő azért fontos, mert nem lehet a munkát halasztani amíg más munkát nem kapunk azon a környéken. Egy munka miatt is ki kell menni.)

Októbertől erre nem lesz ember, és még addigra a benzin ársapkának is vége lesz. 50-100 % áremelés nélkül abbahagyjuk.”

Filmesek

„8 éve dolgozom a filmszakmában és KATA-zok, ahogy a szakmában dolgozók 85-90 %-a. Mivel mi projekt cégekkel szerződünk, adott időtartamra és filmenként, így az nem opció, hogy a cég bejelentéssel alkalmaz 200-600 stábtagot a projekt cégbe. Úgy, hogy a stáb nagy része, nem a projekt teljes hossza alatt dolgozik, csak azokon a napokon, amikor szükség van az általa nyújtott szolgáltatásra - sokan egy időben több filmen is dolgoznak egyszerre: amíg az egyik filmben van egy hosszabb szünete, addig dolgozik a másikban, vagy a harmadikban. Ez egyértelműen nem bújtatott munkavállalás...

Szinte egységesen a szakmában, mindenki egyetértett volna egy sávos adózási formával, ahol pl. évi 3 millióig 50.000 ft/hó az adó, 3-6 millió között 100.000ft/hó, 6 millió felett pedig pl. 150.000ft/hó. Ezzel mindenki kibékült volna, hiszen nem várhatjuk el, hogy aki havi 200.000ft-ot keres katásként és aki havi 1.000.000 Ft-ot, ugyanannyi adóterhet fizessen. Ezzel a megoldással semmi gond nem lett volna. A mostani törvénnyel ellehetetlenül a szakmánk, félő, hogy jönnek a fusi-fekete megoldások”

Fordítók

„Durván 6 éve dolgozom fordítóként, a fő területem a filmfordítás, de az évek során másfajta megrendelések is kerültek hozzám. Mindezt a kezdetektől másodállásban csináltam, mellette fordítóirodánál vagyok projektmenedzser, így olyan szerencsés helyzetbe kerültem, hogy a megrendelői és a fordítói oldalba is teljesen belelátok. Mondhatni, hogy a fordítások megrendelésének durván 90%-a irodákon, közvetítésen keresztül történik, a fordítóirodák alvállalkozókként foglalkoztatják a fordítókat. Szerintem nem is lehetne mondani olyan fordítót - és persze tolmácsot -, aki ne dolgozna valamilyen fordítással foglalkozó cégnek. Tulajdonképpen így bajba kerültek a szakfordítással, tolmácsolással, műfordítással, filmfordítással foglalkozó cégek és szakemberek is (és valószínűleg sorolhatnék még ide sok más területet csak ezen a szakmán belül), nem is beszélve magukról a megrendelőkről, hiszen elég biztos, hogy ők is meg fogják érezni ezt a változást minőségben, árban és határidőben is.”

"Házaspár, mindkét tag fordító, Bt-vel katáztunk. Évi 1,2 milliót becsengettünk az államnak. A következő lehetőség kb. évi 2,8 millió adófizetési kötelezettség lesz.""



„A fordítás anyailag egy lecsúszó szakma, ugyanis kb. 2008 óta (plusz-mínusz néhány év, fordítótól függhet) változatlanok a tarifák. Ha 2008 óta számítjuk, a hivatalos inflációval is 53% a pénzromlás, de a minket 3 gyerekkel érintő még magasabb. Mostanáig ezt kompenzálta a KATA. A fordítók érdekérvényesítése nagyon gyenge, egy-egy ember nem tud emelést kiharcolni az irodáknál és más ügyfeleknél. Kíváncsi vagyok, hogy most lesznek-e tarifaemelések? Szeptemberig most azt kell eldönteni, hogy megszűnjön-e a betéti társaságunk, esetleg előnyösebb-e egyéni vállalkozóvá válni. Utána még szűk két évet lehúzok ebben az országban családi okok miatt, majd veszem a kalapom, és Kanadába költözöm. Kanadai állampolgár vagyok, elég volt ebből ennyi itt. Siralmas.”

Favizsgálat

„Favizsgálatokat készítek, a legtöbb esetben önkormányzatok, társasházak és közműcégek számára, akik tényleg meg is tudják fizetni a munkát. Ritkábban magánszemélyek számára. Nyilván adózási formát kell majd váltani, vagy nekiállunk feketézni...franc tudja. Favizsgálat, favédelmi munkarész ugyan sok mindenkinek kell, de megfizetni nem feltétlenül szeretnék. Ezek a szervezetek, hivatalok, jobban meg tudják engedni maguknak, így van értelme belemerülni, alaposnak lenni - amit én nagyon szeretek, ez vonz benne a legjobban. Összecsapott munkát nem szeretnék kiadni a kezem közül, akkor inkább nem csinálom.”



Futár

„Foodpanda vagyok, jelen álláspont szerint én nem kaphatok majd pénzt KATA-sként cégektől. Bízok benne, hogy a futárcégek (is) kitalálnak valamit.

Azért választottam ezt a munkát, mert ingatlant szeretnék venni, hiába tudtam spórolni a volt munkahelyemen viszonylag sokat (100k huf/hó), nem halad nagyon semerre a dolog. Még csak pár hónapja csinálom, és hosszú távra terveztem...

Ha a futárcégek nem találnak ki vmit szeptemberig, akkor szerintem vissza kell mennem a gyárba CNC-zni, pedig a fix 3 műszakhoz már nincs túl sok kedvem. Ez volt a fő ok, amiért váltottam.”

Grafikus

„Grafikusként dolgozom, úgy számoltam, hogy nagyjából havonta 150.000 Ft-tal fognak nőni a terheim, a KATA-rendszerhez képes, ha átállok átalányadózásra.

Azt még nem tudom, hogy az ügyfeleim hogyan fogják venni a 20-30%-os emelést, amit beépítek az áraimba. A jól menő cégek talán kifizetik, vagy keresnek egy olcsóbban dolgozó embert helyettem. A magánszemélyeknek és kezdő vállalkozásoknak - akiknek eddig is érezhetően drága volt a grafikai terveztetés - ez olyan luxus lesz, amit nem, vagy csak nagy erőfeszítések árán tudnak majd finanszírozni.

30 éves vagyok, hitelt fizetek a saját ingatlanomra, a havi bevételemet elő kell teremtenem. Mi lenne, ha még egy gyereket is el kéne tartanom?

Irodába, ügynökséghez nem akarok visszamenni. Egyébként is, ha minden katás grafikus feladná az önállóságot és visszatérne a biztonságos alkalmazásba, vajon hány cég van, aki fel tudná szívni ezt a réteget?„

„Mi egy KATA-s egyéni vállalkozó kollektívaként működő grafikai stúdiót hoztunk létre pár éve a barátaimmal. Totál átláthatóan, mindig időben és megfelelően fizettük az adóinkat. Csak és kizárólag cégeknek dolgoztunk. Előfordult, hogy áfakörbe kerültünk és az így keletkező többletadót is a lehető legtranszparensebben adóztuk le. A szakmában átlagosnak számító, 10.000 forintos munkaóradíjjal kalkuláltunk. Mostantól, ha nem számolunk a 30%-os inflációval (miért is számolnánk, hisz a hatósági ár megment minketi a kiadásainkat :.), akkor mostantól, áfával együtt nagyjából 20-21.000 forintos óradíjjal kellene kalkulálnunk az előző évek bevételének eléréséhez. Simán megugorható, nem? Amúgy a csajom is KATA-s grafikus, apukám KATA Bt-s építészmérnök, anyukám pedig KATA-s könyvelő. A 45 ügyfeléből 20 KATA-s. Ha abból indulunk ki, hogy most mindannyian majd' 100%-ot fogunk emelni, az mindenkinek tök jó lesz, nem?”

Gyerekprogramok szervezői

„Csak hogy színesítsem a palettát, mi testvéremmel egy januárban alapított b.t. keretén belül tartunk délutáni kulturális szakköröket gyerekeknek - pl. táncos, mozgásos órákat, szülinapi programokat. Vásárlóink kizárólag magánszemélyek - úgy ahogy azt most végképp elvárják - mi mégis elesünk a KATA lehetőségétől, mert b.t. keretein belül dolgozunk… Itt aztán végképp semmiféle bújtatott munkaviszony megoldásáról nem lehet szó, kizárólag ellehetetlenítik a vállalkozásunkat… Arról nem is beszélve, hogy nekünk időszakos szolgáltatás lévén időben egy évre tervezett költségvetésünk van (ezt szem előtt tartva alapultunk), a nyári uborkaszezon után pont ősztől jönnének a bevételek, amiket visszaosztottunk volna teljes évre…

Nem tudjuk még hogy fogjuk tudni szeptembertől megoldani az óráinkat, holott a gyerekek nagyon szeretik a foglalkozásainkat. Mi elsősorban a megemelkedő adminisztrációs tehertől félünk, a megnövekedő költségek mellett. Az utóbbira az áremelés persze ott van mint opció, de ennek meg a szülők -és végső soron a gyerekek- fogják így meginni sajnos a levét.”

Gyógypedagógus

„Logopédusként dolgozom katásként, intézményeknek számlázom. Az adott terápiák összegének a 60%-át kapom kézhez, a fennmaradó 40% az intézmények jutaléka a bérleti díjért, a kliensek szervezéséért, marketingköltségért, takarításért, eszközökért, stb. Magánszemélynek számlázni nem tudok, hiszen akkor magasabb összeg után adóznék, mint ami a tényleges bevételem. Nappali tagozatos hallgató vagyok, ezért eddig 25.000 volt a befizetendő katám, most ez a lehetőség is megszűnik. Átalányadózóként 100.000 forintra emelkedne a havi költségem. Jelen állás szerint nem fogom tudni tovább folytatni ilyen formában a tevékenységemet.”

Halboltos

„34 éve vagyok ev., 61 múltam. Kisvárosban kis halboltot üzemelek. Ebben a régióban legközelebb 50 km-re található hozzám hasonló tradicionálisan működő üzlet, ahol helyben feldolgozott, tényleg friss halakat lehet kapni. A multik pultjait hadd ne minősítsem. 4-5 állandó céges vevőm van, ez szezonálisan max 10 akiknek számláznom kell. A Kata mellett azért döntöttem akkoriban mert ha megszakadnék, akkor sem tudnám a bevételi limitet túllépni. Sajnálom hogy bizonyos "trükközők" ha igaz, megjeletek körünkben de hát akik most velünk szórakoznak nem az ő kezükben van minden eszköz arra hogy kiszűrjék őket? Nem értek egyet a fűnyíró elvű politizálással.”



Hangosító

„Hangosítóként dolgozom 15 éve. Pár éve katázok, magánszínházakban, koncerteken, rendezvényeken dolgozom. Tulajdonképpen a kata jelentette a kiutat a szakmát addig uraló okosba, feketén zsebbe hozzáálláshoz képest. Mióta katazok 0 azaz 0 számlát adtam ki magánszemélynek, csak és kizárólag cégek számára ment számla.

Tehát esélytelen ebben a formában folytatnom. Van egy könyvelőm aki segít, átbeszéljük vele hogyan tovább szeptembertől, de kétlem hogy lesz olyan variáció ami nem jár veszteséggel a katahoz képest. Szóval vagy vissza a feketebizniszbe, vagy benyelem és ÉN fizetem meg a háború árát az éves 5 millió bevételemmel, vagy elmegyek alkalmazottnak még kevesebbért.”

Idegenvezető

„Én külföldi, zömmel angol és amerikai utazási irodáknak vezetek utakat szabadúszó tour leaderként, és helyi idegenvezetőként is dolgozom. A KATA változással nem fogok tudni cégeknek számlázni, ahonnan a bevételem egésze jön. Külföldi cégalapításban, vagy külföldi egyéni vállalkozás indításban gondolkodom szeptembertől. Egyenlőre információ gyűjtés zajlik. Végtelen szívás ez.”



Ipari alpinista

„(Ókor)történész vagyok, ami manapság egy mérsékelten jövedelmező üzletág... Szeptembertől indul(na) doktori képzésem, amivel ugye havi kemény 120k üti a markom. (Ez egy 4-5 évig tartó képzés, ami valahogy túl kell élni anyagilag.) Az volt a mestertervem, hogy összevendéglátózott kis vagyonkámat egy ipari alpinista OKJ-ba (~300k) és felszerelésbe (~500k) forgatom, hogy a doktori mellett tudjak vállalni alpin "fusikat" és ne halljak éhen. Heti két kötélen lógással így már egész jól kijöttem volna egy hónapban (persze infláció előtti árakkal). Azonban az új szabályozás értelmében diák státuszú személy nem jogosult katás adózásra... Melyik nagy cég alkalmazna olyan alpinistát, aki csak heti pár napot dolgozik?! Teljes kilátástalanság.”

Igazságügyi szakértő

„Klinikai pszichológusként az egészségügyben dolgozom főállásban, mellette igazságügyi szakértőként is dolgozom munka után. Eddig katás adózó voltam, de mivel bíróságok, rendőrségek rendelnek ki, az új szabály szerint nem lehetek katás már. Eddig 12 millió forintig 300ezer forint adót fizettem, ami tényleg rohadt kevés, de mostantól cca. 3 milliót fogok, ami meg sok. Persze az én helyzetem nem hasonlítható azokhoz, akiknek a megélhetése megy fuccsba, de azért nem örülök. A szakértői kamara elnöksége egyébként levelet írt a kormánynak, hogy elítélik a lépést, mert szinte az összes szakértő érintett.”

Klasszikus zenész

„Megannyi pályatársammal együtt vagyok érintett a kata átalakításában, ergo kiszorulok. Már megszoktam persze, hogy soha, semmilyen kategóriába nem vagyok besorolható, de ez már némileg túlzás. Egyszerű: felkérnek koncertre, amit én elvállalok, felkészülök és játszom (előadok). A koncertet a közönség hallgatja, de nem ők fizetnek, hanem a koncertszervező, esetleg a zenekar, amellyel játszottam. Ők semmilyen esetben sem magánszemélyek. Ettől én még magánszemélyeknek nyújtok szolgáltatást, azaz művészetet.

Fogalmam sincs, hogy tovább, a kata előtti konstrukció egy rémálom volt, lehetetlenség volt annyi kiadást (és azokról számlát) összeszedni, ami kifizetődővé tette az egyéni vállalkozást. Sok egyéb szektortól az különböztet meg minket, hogy mi NEM válazthatjuk azt, hogy nem adunk számlát, mert akkor egyszerűen nem fizetnek ki.”

„Nagybőgős vagyok, klasszikus és jazz diplomával, és mindkét műfajban dolgozom is.Van egy félállásom egy nagyzenekarban (érdemes tudni, hogy ezek az állások többfordulós próbajátékok - versenyek - alapján vannak betöltve, és a státuszok limitáltak, tehát nincs olyan, hogy én most gyorsan átmegyek egészbe, vagy gyorsan leszerződöm valahová. A próbajátékokat üresedés esetén hónapokkal előre meghirdetik. Tehát emiatt - is - van annyi szabadúszó zenész. Emellett tehát - mivel a félállásból nemigen lehet megélni - szabadúszó vagyok, és ezt katás vállalkozóként tettem eddig. A megrendelőim klasszikus zenészként főleg más nagyzenekarok, ahol kisegítek, vagy olyan cégek, amelyek stúdiófelvételeket szerveznek. Jazzbőgősként klubok, fesztiválok, rendezvényszervező cégek, vagy olyan cégek, ahol valamilyen alkalomból élőzenés rendezvényt tartanak. Magánszemélyek nagyon ritkán rendelnek élőzenét (esküvő, szülinap), de akkor is általában valamilyen cég nevére kérnek számlát, hogy elszámolhassák. Nálam ennek lesz vége szeptember 1-én.”

Kommunikáció - marketing

„5 éve dolgozom különböző cégeknek és nagyrészt nonprofitoknak kommunikációs területen, akik felé elképzelhetetlen lenne a már most is erősen kompromisszumos áraimat akár csak 10%-kal is emelni. Eddig csak szabadúszóként tudtam úgy beosztani az időmet, hogy két kisgyereket neveljek mellette. A havi 2-300 ezres bevételeim pont a család etetésére voltak elegendőek. Most ha áttérnék az újfajta adózásra, mondjuk a hónap első felében tudnánk enni.

Alternatíva? Megpróbálok állásra jelentkezni, napi 9-10 óra távolléttel a kölyköktől. Ami eddig sem volt egyszerű, mert 1. a meghirdetett pozíciók túlnyomó többségénél eddig is a 2-3. körben derül ki, hogy természetesen ők számlázósban gondolkodnak, 2. a recruiterek nagy része már eleve frászt kap egy szabadúszó önéletrajztól. ("Job hopper!" "Akkor annak aztán nem mondod meg, mikor hogyan dolgozzon!" "Ragaszkodni fog a szabadságához!" Egyelőre ennyire jutottam, két éjszakája nem alszom, majd lesz máshogy is.”

Könyvelő

„45 éves, agglomerációban dolgozó könyvelő vagyok. Természetesen csak cégek, illetve egyéni vállalkozók az ügyfeleim. Éves bevételem 5-6 millió között, ha ebből levonom az eddig fizetett katát, a kapcsolódó költségeket (iroda, továbbképzések, stb.) akkor marad olyan 3,5 milla körül. Ehhez képest - gyors számítások után - minimum 1 millióval nőnek a költségek, ami ugye 30% jövedelemcsökkenés. Most ott tartok, hogy a nyugdíjas édesanyám nevére nyitunk egy egyéni vállalkozást, ahová bejelentünk engem 2 órás munkaviszonyba. Ő vállalkozói kivétként kiveszi a jövedelmet, fizet utána 15% SZJA-t, és ennyi. Ha szerintük eddig adócsaló voltam, teszek érte, hogy ezután igazuk is legyen😉"

„Könyvelő vagyok és KATÁzom/tam. Főállásom mellett vállalkozom. Családalapítás előtt állok, nősülnék és jövőre jöhetne a gyerek is ... KATA kivezetés után vagy áthárítom a többlet költségeket vagy abbahagyom. Hiányszakma a könyvelés, de ilyen mértékben nem fog tudni árat emelni a szakma bedolgozó része, szerintem. Egyúttal új munkát is keresek, hogy egy fizetésből megéljek.”

„Nekünk többféle módon is jelentkezik az érintettségünk. Egyrészt a katás könyvelők soha nem voltak még csak a közelében sem a burkolt munkaviszonynak, hiszen jellemzően tucatnál több ügyféltől érkezett a bevételük. A másik oldalon viszont minket terhel annak a munkának a felelőssége is, hogy a vállalkozóinkat megfelelően tájékoztassuk arról, hogy milyen választási lehetőségeik vannak.

Ez most különösen nehéz helyzet, hiszen úgy kell döntéseket javasolnunk, hogy nem látjuk még teljes körűen azt, hogy január 1-től milyen más változásokra kell felkészülnünk. Nagyon nem könnyű a helyzet, hiszen a KATA szabályai szerint 18 millió forint bevételt szerezhet KATA alatt egy vállalkozás, azonban az ÁFA értékhatára a mostani ismereteink szerint nem változik! Ez konkrétan életveszélyes lehet még a katás vállalkozók számára is, ha elmulasztják a 12 millió forintos értékhatár átlépésekor a bejelentést, és az utána következő bevallási kötelezettségeket.

Nem tudni most, hogy változik e a jelenlegi társasági adó mértéke a 9%-ról. Nem tudni, hogy a szintén kedvelt kisvállalati adó megmarad-e a jelenleg ismert 10%-os adómértéken vagy változik január 1-től (esetleg ezt is kivégzik)”

Lakberendezés

„Azért jelent számomra érvágást a KATA kivezetése, mert minden második megbízásom céges: hotel, kávézó, étterem, irodák berendezése. A most futó céges projektjeimet még augusztusban előre le fogom számlázni, aztán úgy számoltam, hogy október végén lesz esedékes a következő céges számla kiállítás. Addig maradok sima katás, mert a lakossági ügyfeleknek jó lesz így és csak bízni tudok abban, hogy addig sok okos ember, könyvelők ki tudják találni, hogy az új helyzetben mi a legkevésbé 'rossz csomag'.

Nem panaszkodom, mert sok megbízásom van, de jelenleg úgy néz ki, hogy a Katás (könyvelővel, kamarai tagsággal, mindennel együtt) költségem évente 650.000.- Ft, a következő lépcső a 2,5 millió. Ez már nagyon fájdalmas és nem tudok ekkora árat emelni, mert úgy már nem tudom mennyi megbízásom maradna. Büszke voltam arra, hogy teljesen, 100%-osan fehéren dolgoztam, nulla volt a kézpénz forgalmam így én is mindent kártyával fizettem. Most akkor megint le kell porolni a nokiás dobozt???”

Mérnök

„Én mérnökként dolgozom és kutatok. Per pillanat a doktorim megszerzése utáni helyzetben vagyok. A doktorim megszerzése érdekében itthon maradtam és eseti megbízásokat vállaltam el, olyat, ami az időmbe belefért, érdekelt, és kiegészítő jövedelmet biztosított a minimális megtakarításaim mellé, amelyekből voltaképp szerényen élek. Ez a konstrukció azért volt kedvező, mert a TB felé rendezve volt a helyzetem, amelyet ugyanakkor tudott fedezni az a néhány munka, amelyet elvállaltam, ugyanakkor teljes energiával volt lehetőségem a doktorimmal foglalkozni, utóbb pedig kutatást folytatni a szakterületemen.

Ennek most befellegzett. Valószínűleg megszüntetem az egyéni vállalkozásomat, és nem tudom mihez kezdek, illetve keresek külföldi postdoc pozíciót, amellyel megoldódnak megélhetési kérdéseim.

Szerintem sokan lehetnek KATA körben olyan mérnök-szakértők, akik nem használnak költséges berendezéseket, nem rajzolnak, csak számolnak a szokásos irodai szoftverekkel, így alacsony beruházási igénnyel dolgoznak. Számukra az egyéni vállalkozás adóterhei semmiféle fejlesztést nem tesznek lehetővé a hazai megbízási díjak mellett. De ez már így van harminc éve.”

Mezőgazdaság

„Mezőgazdasági vállalkozó vagyok, van egy kis földem, gombát termesztek és baromfit tenyésztek. Még nem lehetek 4 évig őstermelő, úgyhogy KATÁs vagyok. Én is szívok a KATÁval, mert így nem tudok éttermeknek értékesíteni és nem tudom a földemről a kukoricát eladni a felvásárlónak. Előreláthatólag maradok a KATÁban, csak magánszemélyeknek és feketén fogok értékesíteni.”

Modell

„Főllásban folyami hajón matróz, s mellette eddig a 25.000 Ftos sávban Katáztam, mint modell és modellinstruktor. 8 éve modellkedem, s idén indítottam el a saját modellképzésem. Mivel számlaképes modell vagyok, ezért egyre több felkérést kaptam magazinoktól és hivatásos fotósoktól, akik ugye vagy cégek voltak, vagy szintén egyéni vállalkozók. Képzést eddig csupán magánszemélyeknek tartottam, de ezek után ki sem fog derülni lenne-e benne több lehetőség, akár ügynökségek felé.

Alapvetően sem katázhatok szeptembertől, mivel van főállásom. S mellé mostantól nem dolgozhatok sem magazinoknak, sem más egyéni vállalkozó fotósoknak. Elvették a lehetőséget ezzel az egésszel. Jelenleg úgyérzem, hogy feleslegesen öltem pénzt egy vállalkozásba, könyvelőbe, hirdetésekbe stb.”

Munkavédelem, tűzvédelem

„2014 óta vagyok KATA-s adócsaló vállalkozó, most 51 évesen munkavédelemmel - tűzvédelemmel - emelőgépekkel foglalkozom vidéken. Csak szerződéses cégeim vannak, lakosságnak nyilván nem kell ez a fajta szolgáltatás. A munkavégzése helyszínen és otthon (irodában) történik. A tevékenységgel járó költségem a saját autó tankolása volt jellemzően. A KATA-s vállalkozás szabadság, táppénz, cafetéria és egyéb halandó embernek járó adókedvezmény igénybevételi lehetősége nélküli.

Éves bevételem: adózás után kb 5 m Ft volt. Természetesen ez biztosította a mindennapi létezést és az ebből megtakarított összeg adta volna a később esedékes „koldus-nyugdíj” kiegészítést. A havi lebontásban kb. átlagos/közepes fizetésnek felelt ez meg. Van egy egyetemista fiam. Mivel "szuper jó" az anyagi helyzetünk ezért az amúgy is kevés hellyel rendelkező kollégiumba nem kerülhetett be, marad a budapesti albérlet (egy szobában lakik másod magával). Természetesen az egész egyetemista élet + albérlet költségeit is fizetem, fizetjük. És lavíroztunk eddig. DE kibírtuk és csináltuk – feleségemmel. Most mi lesz? Nem tudom, pánik van, elkeseredés.

Párom pedagógus/tanító (nem kell magyaráznom az ő havi keresetét). Átalány adózás után esetemben az amúgy sem magas bevételem töredéke maradna csak meg. Természetesen lesz valahogy, a könyvelő hamarosan számol és javasol…. aztán döntök hogyan tovább. max. befejezem és megyek egy üzembe valamilyen munkásnak. Én már nem az a korosztály vagyok sajnos, hogy akkor viszlát és irány nyugat.”

Műszaki ellenőr

„műszaki ellenőrzést, és kivitelező számára műszaki vezetést (A kivitelező munkavégzésének feltétele a vele szerződéses viszonyban álló felelős műszaki vezető) A munkát alanyi áfa mentes, KATÁ-s egyéni vállalkozóként végzem. A megrendelőim többsége magánszemély (~ bevétel 80%-a) viszont: aszakértéseim többsége társasházak részére készül, és a társasház magánszemélyek közössége, de nem magánszemély.

A kivitelezők, akiknek műszaki vezetést végzek szintén jellemzően magánszemélyeknek dolgoznak, de én a kivitelezővel vagyok szerződéses kapcsolatban, aki vállalkozó / vállakozás, tehát nem magánszemély.

Ezek alapján kénytelen vagyok otthagyni a KATA-t, költségeim növekszenek, amit kénytelen vagyok tovább hárítani - az építőiparban még mindig keresleti piac van. A kivitelezőnek szintén nő a költsége, amit ő is továbbhárít. Ha ez sikerül, nő a bruttó bevételem (a nettó nem), átlépem az alanyi áfa mentes értékhatárt, tehát jön a + áfa. Ez pedig az én költségeimet is tovább növeli, mert áfa mentes vállalkozóként elég volt a lakossági folyószámla, áfa alanyként viszont kötelező vállalkozói bankszámla, a maga költségeivel.”

Nemzetközi szállítmányozás intézése

Nemzetközi szállitmányozást, vámügyintézést végeztem 2-3 kisebb cégnek, home officeban. Ezen cégek nem fognak 30-40%-kal többet fizetni a szolgáltatásért. Ezek többnyire kis magyar cégek. Nem hinném, hogy ezen az áron, ilyen adótételekkel marad-e valami hasznom. A cégek megbiznak drágább ügynökséget, a termékek árába bele fog épülni az emelés”

Népművészek

„A népművészek egy része főállásban katázik. Ők azok akiknek a tevékenységéhez komoly eszközállományú műhely szükségeltetik. Ennek a fenntartását csak úgy tudják megoldani, ha nem csak lakosságnak szolgáltatnak értékesítik az alkotásaikat, hanem cégeknek, önkormányzatoknak is. Mire ezt a vállalkozási formát, önálló műhely létesítését fel merik vállalni általában már elérték az államilag elismert Népi Iparművész címet.

Egy másik részünk másodálllásban katázik. Ők általában pedagógusok, akik szép dolgokat alkotnak, zsűriztetik a portékáikat. Ezek közül a pedagógusok közül nagyon sokan elvégeznek sok-sok pénzért egy, vagy több, - a tanári továbbképzési kreditrendszerben elismert - olyan tanfolyamokat, amelyek játszóház vezetésre, népi kézművesség oktatására jogosítja fel őket. Ezeket a tevékenységeket számla ellenében tudják részükre kifizetni a különböző rendezvények, táborok szervezői - akik természetesen nem magánszemélyek, hanem intézmények, cégek.

Ők másodállásban, a számlaképesség miatt lettek a kata alanyai, általában a fizetendő 25 ezres befizetéssel. A nem pedagógus végzettségű katás alkotóinkra is ugyanez a sors vár. Önkormányzatok, cégek is szoktak népművészeti tárgyakat vásárolni reprezentációs ajándékozás céljából. Ezeket a vásárlásokat az új szabályozás megtiltja. Veszítenek a népművészek, veszítenek a településük alkotóinak szép dolgaival dicsekedni szándékozó önkormányzatok, vállalatok.

Arról meg ne is beszéljünk, hogy a minőségi zsűrizett alkotásainkat ezentúl egyetlen üzleten keresztül sem tudjuk értékesíteni, mert az üzlet nem magánszemély. Településeknek van olyan szokásuk, hogy egy-egy falunapra rendezvényre meghívnak népművészeti egyesületet, kézművesvásár, mesterségbemutató tartására.

Ennek a rendszere az, hogy a település az egyesülettel köt szerződést, neki fizet. Az egyesület pedig számla ellenében tudja kifizetni a résztvevő, egész napot végigdolgozó tagjait. Ezentúl a tagok zöme nem fog tudni számlát adni az egyesületnek.”

On-board courier

„On-board courierként dolgozom részmunkaidőben, az a munkám hogy A reptérről B-re utasként, feladott poggyászban elszállítsam azokat az autóipari alkatrészeket, amelyeknek sürgősen a gyárba kell érniük. Ezt logisztikai cégek szervezik, én nekik számlázok. Természetesen ez eseti jellegű, nem mindennap fogy ki az autógyár egyes alkatrészekből. Viszont pont amiatt, hogy teljesen random jönnek a megbízások (hol heti 3, hol négyhavonta 1db), nem vesznek fel állományba a logisztikai cégek, és ezután se fognak. Szeptembertől az átalányadóval szemezek, de ahogy kalkulálom, a profitom 80%-a mehet a levesbe vele és a könyvelői költségekkel.”

Önkiszolgáló mosoda vezetése

„Én 5 év külföld után költöztem haza, hogy végre itthon éljek szeretett kishazánkban. A külföldön megtakarított pénzt itthon vállalkozásba fektettem, kb 15 millió forintot invesztáltam egy kis önkiszolgáló mosodába, mely egy kvázi másodlagos bevételként szolgál a főállásom mellett. Így a 25000 Ft-os KATA megfizetése után, a most évelején indult mosoda kb 50-100 ezer forint bevételt jelent a családnak. A KATA változás után olyan drasztikus áremelést kell végrehajtsak, hogy valószínű le is húzhatom a rolót. Jelenleg keresem a megoldást. :-)”

Orvosi szakvélemény

„Orvosként főállásban fizetem a járulékokat, tb-t,4 gyerekes anyaként szja mentes vagyok. Katás ev-ként félkatás, szakvéleményt és egyetemi oktatást külső oktatóként vállaltam. Mindkettő annyira keveset fizet (40 000 Ft/ szakvélemény,5500 Ft/ oktatási óra), a szakmai elhivatottság motivált inkább. Nincs módom ezeket a munkákat elvégezni, mert nincs annyi bevétel, ami egyensúlyozná a kiadást, ezután. Megszüntetem az ev-t és ezirányú munkavégzést is.”

Pszichológus

”Részben pszichoterápiás magánrendelést folytatok, részben tanítok, csoportokat vezetek alapítványoknál, főiskolán, van egy saját távoktatási programom is. Sokan járnak hozzám, akik számlát kérnek az egyéni terápiákról, szupervíziókról, vállalkozásukra, munkahelyükre, illetve Egészségpénztárnak. Alapítványok, Főiskola is céges számlát kap. Ha nem akarom az évtizedek alatt felépített ,több évtizedes tanulással megalapozott, nagyon szeretett vállalkozásomat leépíteni, akkor át kell térjek átalány-adózásra.

Attól tartok, sokkal,kevesebb pénz marad, több költség lesz még a könyvelő, mint eddig, és bonyolultabb az adminisztráció, ami sok időt fog elvinni. Árat kell emelni, de kérdés, hogy a klienseim bírják-e.

Azt tudtuk, hogy az 50000 havi befizetés nem reális, ha akár duplájára emelik, azt mondom, OK. De ez egy körben " szívás" lesz, mindenkit érinteni fog a dráguló vagy nem könnyen elérhető bármelyik szolgáltatás, amit ez a törvény érint.”

Programozó

„A cég, aminek most dolgozok, egy EUs szoftvert fejleszt, egyféle vállalatirányítási rendszert EUs cégek számára az újrahasznosítható anyagok nyomonkövetésére, ebből kifolyólag szerepel a követelmények között, hogy EV-ként dolgozzak nekik, mert az EU nem szeretné, ha a pénzéből egy random Kft. indiai kódnepperek kódját szállítaná le nekik bagóért, közben meg Lölö-módra zsebrevágnák a pénzt.

Átalányadóba, egyébbe nem férek bele, marad a "sima" EV itt Mo.-n amíg nem tudom kiköltöztetni a családomat mindenestül és adóalannyá válni egy másik országban, elszámolható költségem alig van. Csak a szakmámhoz értek, nem az ügyeskedéshez, ahogy nézem, az egyéni vállalkozósággal... nagyon kevés maradna meg nekem, nagyon sok többlet melóért (céges számla, valutaszámla, ÁFA-nyilatkozat...).

És a követelmény miatt nem tudok egyszerűen csak csinálni egy szlovák/észt/román kft.-t, hogy így egyszerűsítsek az életemen, tehát nem kizárt, hogy szeptember elsejétől munkanélküli vagyok. Vannak megtakarításaim, amikkel át tudom vészelni az időszakot, de azért egyáltalán nem vagyok boldog.

Persze, lehet mondani, hogy "mit sírok, hülyére kerestem magam", de én úgy érzem, hogy ez nem az ölembe hullott, baromira sokat küzdöttem és tanultam azért, hogy odáig jussak a szakmában, hogy olyan színvonalat tudjak nyújtani, ami elfogadható egy WEU/US cég számára. És ez az, amit ezek a szemétládák 1 tollvonással elvettek tőlem.

Jelenleg ezerrel egyeztetek kb. féltucat könyvelővel bel- és külföldön, ezzel is elment a héten eddig pártízezer forint (és jópár óra, azaz párszázezer forint kiesett bevétel), és ez is egy olyan dolog, ami NEKEM "nem nagy érvágás", de nem tudom, hogy egy kisebb bevételű író, stb. mit tud csinálni. Én annyit tudok tenni, hogy amint találtam valami jó opciót, azt fogom propagálni az ismeretségi köreimben.”



Rendezvényszervező

„A rendezvény piacon nagyon sok a katás vállalkozó. Mi munkatársaink között sok a szabadúszó, vagyis nem csak nekünk, hanem más hasonló cégeknek is dolgoznak. Mindent szabályosan a törvényeknek megfelelően csinálva. Ilyen nálunk a marketinges, az ügyfélszolgálatos, de a rendezvényszervező, fotós, filmkészítő csapat, a sajtós és azon csapat tagjai is akik magát a versenypályát, az akadályokat felépítik. Munkatársaink nagyobb része katás alvállalkozó. Volt eddig...

Az egész működési rendszerünk megborul ettől a törvénytől! Fogalmunk sincs hogyan tovább, mindent újra kell gondolnunk. Itt ülök alapító cégvezetőként felelősséggel a munkatársak iránt és vakarom a fejem. Olyan plusz költségekkel fogok szembesülni amit nem tudom, hogy hogyan fogunk tudni kitermelni. Az ügyfelekre nevezési díjban tovább hárítani már nem lehet. A törvény gazdasági hatásai beláthatatlan következményekkel lesznek. ”

Restaurátor

„Én restaurátor vagyok. Katásként dolgoztam. Többnyire intézményeknek, múzeumoknak, könyvtáraknak, egyházi gyűjteményeknek. Magánszemélytől megbízásom kevés volt. Sok munkával egy évben max 4-5 milliót tudok összehozni. Engem teljesen kicsinál ez a változtatás.”

Statikus

„Statikus vagyok, 2014-óta, mióta visszajöttem Magyarországra katás szabadúszó mérnökként dolgozom. Home officeban, acélszerkezeti tervezőként 3-4 cégnek vállalom a munkáim 80%-át. Olyan speciális területtel foglalkozom, hogy 1 cégtől nem kapnék annyi megrendelést, ami megérné, hogy foglalkoztassanak. Valamint kategórikusan soha nem akartam alkalmazott lenni.

A 12 milliós keretet kitöltöm. Ahogy a szakmában kb. mindenki. Így akkora a bevételünk, hogy megéri itthon dolgozni.

Ha megemelték volna a kata bevételi határát 18 millióra, cserébe havi 200ezret kellene fizetni, mondjuk sávosan, mindenki csuklás nélkül fizetné. Így, hogy az 5%-os adóhányadból 35% lenne a javasolt átalány adózással, "kicsit erős". Én nem dolgozom magán szektornak. De sokan vannak, akik igen. Sokaknak a kft mellett másodállásban volt katás cégük, kimondottan a magánszektor irányba, mert a magánszektor nem viseli el a +27% áfa kifizetését. Ennek a lehetőségnek vége. Várhatóan visszajön a 10 éve kikopott kérdés: 'számla nélkül mennyi?'

És még egy ""vicces"" kérdés: több ismerősöm már most túllépte a 8 milliós bevétel határt erre az adóévre. Mi lesz velük? De összességében engem az egyszerűség megszűnése zavar a legjobban.”

Sürgősségi orvos

„Orvosként katázom. Van egy magánrendelőm, ami a főállásom és mellékállásban - szintés katásként - sürgősségi orvosként is dolgozom, a kórháznak számlázok.

Azért dolgozom vállalkozóként és nem alkalmazottként a sürgősségin, mert nem szeretném aláírni az egészségügyi jogviszonyról szóló törvényt, amit az alkalmazottaknak alá kell írniuk, vállalva annak minden következményét (akár azt is, hogy 1+1 évre áthelyezik őket másik munkahelyre). Ha mind a két munkát szeretném folytatni, választanom kellene másik adózási formát, esetleg aláírhatnám a számomra ultimátum szerű egészségügyi jogviszonyt. Mindezeket nem teszem meg.

A következmény: Nem folytatom a munkám sürgősségi orvosként.

Egyelőre maradok a katában és a magánrendelőmben. De a magánrendelőben a jövőben egészségpénztári számlát kiállítani nem áll módomban, hiszen az már cégnek számít.”



Szoftverfejlesztés

„A legnagyobb baj, hogy van 3 élő szerződéses munkám, kialkudott áron, amit december végéig kéne megcsinálnom, körülbelül 3-4 milliós értékben. Más vállalkozási formában ez lényegesebb magasabb áron tudtam volna elvállalni, hiszen az adókat az ember belekalkulálja...

Most vagy felbontom a szerződést és bukom a munkát, vagy elválalom valamilyen formában ráfizetéssel... Minimum az lett volna a korrekt, ha hagynak kifutási időt, legalább decemberig... És lövésem sincs hogyan tovább, dolgoznom kéne, nem adótanácsadóval konzultálni napi 8 órát...”

Szakorvos

„Apám nyugdíjas orvosként dolgozik katásként egy nagy Pest megyei rendelőben. Ugyebár nem magánszemélynek számláz.. És bár jól áll pénzügyileg a város, de az orvosok közt is hiányszakma az övé, ő az egyetlen szakdoki az intézményben. Hát istenem, majd másik városba utaznak a T. Paciensek. De legalább kiszűrtek a honatyák egy "adócsalót"! Hát egészségünkre mindannyiunknak!”

Szociális ellátás

„Szociális ellátásban dolgozom, nálunk sokan segítenek (segítettek) be kata-sként: heti egy-egy ügyeletet vivő egészségügyi dolgozó, egy-egy esetben pszichoterápiás konzultációt vagy egyéni fejlesztést végző szakember, a munkatársak képzését egy-egy tanfolyam, tréning keretében végző munkatárs. Minden esetben a szervezetnek, és nem a hajléktalan embereknek/gyermekvédelmi szakellátásban levő gyereknek állítják ki a számlát, hiszen azt a szervezet fizeti, nem az, aki a fejlesztést kapja.

Egészségügyi dolgozóink legtöbbje számlásan foglalkoztatott, nem tudom, hogy lesz ez ezek után...”



Takarítás

„Számomra a KATA egy lehetőség volt, hogy kiegészítsem a meglévő fizetésemet és azért, hogy tudjam fizetni a hiteltörlesztőmet. Egy amerikai multinacionális cégnél dolgozok, rendes bejelentett munkahellyel, fizetéssel amiből rengeteg adót levon az állam. Takarítást vállaltam egy társasházban és erről adok számlát havi szinten, megegyezés szerint. Amiért bejelentett munkavállaló vagyok "csak" 25.000 forintot kellett befizetnem, amit minden hónapban teljesítettem, nincs semmi adótartozásom. Egyenlőre nem is tudom, hogy a továbbiakban számlázhatnok-e majd a társasháznak, de szerintem nem mert nem magánszemély.”

Tartalomgyártás

„A tartalomgyártás területén mozgok, mind nemzetközi, mind hazai fronton. Ez annyit jelent, hogy külföldi cégeknek is számlázok, de jelenleg többek közt épp egy magyar állami intézménynek is. Tehát magánszemélyeknek soha, és ez nem is fog változni. A könyvelőmmel még nem beszéltem, de a szabályok alapján nekem 35 évesen anyagilag végem, így el kell gondolkoznom a karrierváltáson, vagy a külföld plusz karrierváltás kombináción. Egyszerűen megsemmisítik annak lehetőségét, hogy tisztán, az adómat rendesen fizetve dolgozzak Magyarországon, és még a megélhetés is biztosított legyen mellette Budapesten, albérletben lakva.”



Társasházkezelés

„Társasházkezelőként dolgozom 2013 óta, egyben azóta vagyok "katás" vállalkozó.Számla nélkül egy forintot sem lehet kivenni a társasházakból, itt nincs bújtatott jogviszony s egyéb "csalárd" lehetőség. Ismeretségi körömben a közös képviselők többsége katás vállalkozó. Esetemben kb. 100.000 Ft lesz a havi veszteségem a jogszabály változás miatt. A kiesést díjazás emeléssel a társasházak kárára lehet pótolni, már ahol lehet. Az infláció, építőipari áremelkedések eleve nehéz helyzetbe hozták a lakóközösségeket, a képviselői díjazás 20-30 százalékos megemelését már nehezen fogják elviselni.”



Tanár

„Tanár vagyok alapvetően: programozni tanítok gyerekeket, workshopokat tartok, egy iskolában tanítok és emellett alapítványoknak és civil szervezeteknek dolgozok. Pár magántanítványom is van, de javarészt 3-4 szervezetnek számlázok. Klasszik szellemi szabfogl. Végre kitanultam, könyvelő nélkül mit hogyan kell csinálni, tudtam tervezni, mindenre adtam szépen számlát, rendes állampolgi voltam. A max 250-300 ezres bevételhez szerintem korrekt az 50 ezres adóm, de érthetőnek tartottam volna egy emelést, főleg nagyobb bevételnél, százalékos/sávos alapon, és nem értem, miért volt jó közben folyamatosan emelni a bevételi limitet ilyen mértékben, aránytalanul keveset kérve azoktól, akiknek millió körüli a bevétel és bevonzva ezzel olyanokat is, akinél lehet tényleg bújtatott jogviszony,

A legjobban az egyszerűség elvesztését bánom, a havi sok óra könyvelés nekem vagy szakembernek totál pénzkidobás és fölösleges agyleszívás, miközben úgysincs semmi költségem, se gyerekem, se külföldi partnerem, se semmim, ami bonyolítaná a dolgot.

Valószínűleg átalányos leszek, de az is lehet hogy teljesen újratervezek mindent. A szépen kifehérített magántanítás most megint mehet feketébe, hiszen nem fog beleférni a KATA 50 ezre a minimális bevételhez és mellé a másfajta adózás.

A baráti körömben szerintem max 30% alkalmazott, a többiek mind katások: gyógypedagógus, tréner, tanár, pszichológus, előadóművész (zsonglőr, énekes, zenész, színész, táncos) vagy épp grafikus vagy filmes. A legtöbben próbálnak a forprofit és a nonprofit mixében dolgozni, szép célokért is, szabadon de felelősen, és igazán nem óriási jövedelmeket felhalmozva.

A legjobban azok a hírek csesztek föl, hogy alapítványok, tanodák mehetnek gallyra emiatt. És persze az egyeztetés, társadalmi párbeszéd full hiánya, totál hülyérevevés, partnernek nem tekintés, az állampolgár infantizálása és a jó öreg teljesen igazságtalan társadalmi csoportok közötti hergelés. ”

Tanoda

„Van egy alapítványunk,, mely egy tanodát működtet. 30 hátrányos helyzetű 8-18 év közötti gyerekek vannak. A tanodábanban hat pedagógus dolgozik így is elég szerény összegért. Ők katasak. A költségvetés nem engedi a díjazásuk emelését, hiszen sok költséges kötelezően megvalósítandó szolgáltatást kell megvalósítanunk. Júliusban már a második hete térítés nélküli lelkesen napközis táboroztatnak 30-40 gyereket. Ezt a munkát másodállásban végezték. Eddig ha nem is nagyon, de mégis egy kis pluszt hozva a megélhetésükhöz megérte. Szeptembertől biztos, hogy nem fognak nekünk dolgozni.

Másik: Tankerületünkbenn nagyon sok pedagógus hiányzik. Így őket óraadókkal helyettesítették. Katasak általában, ezért 4500 Ft/ óra díjért elvállalták az óraadást. Szeptembertől csak jóval többért éri meg, ez viszont bérfeszültseget okoz, hiszen ismerjük a főállásban dolgozó pedagógusok bérét.”

Tervezőgrafikus

„Tervezőgrafikusként dolgozom immáron majdnem 15 éve, ez az életem, és az egyetlen dolog, amihez értek. Dolgoztam én is sokféle cégnél, majd 2,5 éve elkezdtem KATA-s szabadúszóként dolgozni. Jóval többet dolgoztam mint korábban valaha, de mivel imádom, ez nekem örömteli dolog volt, hiszen tényleg jó irányba haladt a karrierem, kalkulálhatóan tudtam végre keresni; ez különösen fontos is volt, hiszem szülők lettünk közbe. Csakis céges ügyfeleim vannak (voltak?), akiket eleve nagyon nehéz volt "megszerezni", a grafikus szakma brutálisan túltelített, óriási a verseny. Ez az eleve nehéz helyzet tegnap óta a totális 22-es csapdájába lökött, hiszen:

A.) ha árat emelek, az eddigi ügyfeleim - dacára a jól végzett munkából adódó jó kapcsolatnak - várhatóan egytől-egyig keresnek majd olcsóbb megoldást. Ezt a hozzáállást kellett tapasztalnunk sajnos eddig is, minden nap.

B.) változatlan árak mellett, ugyanannyi munkával várhatóan jóval jóval kevesebbet fogok tudni csak keresni, hiába dolgozom 0-24-ben. Még nehéz pontos összegeket látni, de egyik alternatíva sem közelítheti meg a KATA-t, 5x-6x több adó vár rám.

Én simán fizettem volna 2x annyi KATA adót is, de tegnap egy pillanat alatt lökték ki a lábunk alól a talajt, a tisztességes megélhetést. A könyvelőm se tudott semmi okosat mondani eddig, valószínűleg nem is lehet. Fogalmam sincsen mitévő legyen ebben a következő 1,5 hónapban.”

Tréner

„Szabadúszó trénerként, oktatóként dolgozom általában 2-3 tanácsadó cégen keresztül vagy közvetlenül végzek felnőttképzési, fejlesztő munkát az azt megrendelő vállalatoknál, ügyfeleknél. Más adózásra áttérés, ahogy jelenleg számoltam, éves szinten minimum 40%-os jövedelem csökkenéssel jár(na) a családunkban (ez több millió forint kiesést jelent(ene)) az inflációs hatáson felül. Amennyiben szeretnék közelíteni a jelenlegi megélhetési szinthez, akkor jelentősen kellene emelni a díjazásomon, ami az elmúlt két év tendenciáit figyelve nem tűnik reálisnak, könnyen a megrendelések csökkenésével járhat. (Számomra megoldást jelent, ha a humán kompetencia fejlesztésre erősen rászoruló kormányzó politikusok és szervezeteik rendelik meg a szolgáltatásaimat, hiszen esetükben még a 3 milliós számlázási plafon sem akadályozó tényező...ezt csak kínomban írtam.)”



Tudományos újságíró

„Tudományos újságíró vagyok, mely foglalkozás főállásban általában luxus egy lapnak, így több helyre is bedolgozom (5-6), kb. heti egy-egy munkanapot ráfordítva mindegyikre: két online újságnak, egy rádiónak, egy tévének, és egy amerikai ösztöndíjam is van. A kutyasétáltatási szolgáltatásomat heti 2-3-szor majdnem elfelejtettem.Mindegyiket összerakva jön ki a havi megélhetésem a KATA-s adót levonva. Nem elég, hogy mozaikosan rakom össze a bevételeimet, de az 5-6 helyre dolgozás koordinálása, és az egyes munkaadókkal való egyeztetés is rengeteg időmet elviszi, képzeld el, hogy egyszerre négy főszerkesztőd van... Emellett éppen ki tudom gazdálkodni az évi két-három hetes nyaralásomat, amikor ugye nem kapok fizetést, kivéve ha nyaralás alatt is dolgozom, ahogy eddig is, nem úgy a főállásban dolgoztatott propaganda médiások. Emellé ha nőnek az adóterheim, plusz még a könyvelőt is meg kell fizetnem havonta, és havi egy napot rászánnom a könyvelésre, kikészülök. Még a vasárnap sem marad meg pihenésre, és nem biztos, hogy elég marad a kasszában a havi kiadásokra. De az biztos, hogy ha bármelyik munkát visszamondom, nincs meg a havi megélhetésem.”

Ügyvéd

»1972 óta ügyvédjelölt majd 1975 óta folyamatosan folytatok ügyvédi gyakorlatot. 74 éves múltam, de ez volt az életem. A rendszerváltás után szinte mindent újra kellett tanulnom, hiszen a rendszerváltás tulajdonképpen jogszabály változások tömege volt. Soha sem a „könnyű” pénzkeresetet kerestem ebben a szakmában, hanem hivatásnak éreztem. Segítettem embereknek – gyakran ingyen is – mert az ügyvéd hivatása a segítség.

Ezt a szakmát többnyire negatív előítéletek kísérték mind a társadalom mind a mindenkori államhatalom részéről. A nyugdíj mellett a KATA adózás méltányos volt és lehetővé tette, hogy idős koromban is hasznosnak érezzem magam. Nyilván ebben a szakmában fel sem merülhetett a „bújtatott foglalkoztatás”.

Az ötven év alatt szerzett rengeteg tapasztalat jó emberismerővé tett, és mindig szerettem a fiatalabb kollégákat segíteni. Ma is hivatásnak tartom a munkámat és amíg teljesen nem lehetetlenül el megpróbálom folytatni. Ma Magyarországon közel tízezer ügyvéd működik. Ezek jó része kényszervállalkozó, akik a jelentős adóemelés miatt kiszorulhatnak a piacról. Egyes kollégák szerint viszont hasznos lesz ha a „nyugdíjas hobbiügyvédek” eltünnek. Sikerült a gyereket is kiönteni a fürdő vízzel együtt.«

Villanyszerelő

„Víz- és villanyszerelő vagyok. Az esetek 99%-ában meglepődnek a megrendelőim, hogy számlát akarok adni. Akik cégre kérik végül a számlát, azok is (építőiparban szinte ismeretlen a számlázás fogalma). Szóval annyi fog történni, hogy cégre nem írok majd számlát szeptembertől. Hiányszakma vagyunk, így is lesz munkám bőven. Szerintem semmit nem fogok érzékelni a változásból, csak részben feketézni fogok kényszerből.”



Zeneipar

„A zeneiparban dolgozom, jól menő hazai előadók production managere voltam/vagyok, valamint nagy fesztiválokon dolgozom színpadmesterként Magyarországon és néha külföldön. 2015 óta vagyok főállású KATA-s (vagyis valószínűleg voltam), mivel ez volt a legegyszerűbb és legtisztább módja annak, hogy legálisan dolgozhassak. Törvény szerint, nem illegálisan. Ez úgy működött, mint szinte minden KATA-snál: felkértek egy feladatra, megállapodtunk, megírtam a cégnek a számlát, kifizették és mindenki boldog volt. Így szerződtem zenekarral, fesztivállal, rendezvénnyel. Egy évben nagyon könnyen összejöhet az, hogy 10-20-30 partnerrel dolgozom, és ezek az esetek 99%-ában cégek. A 12 milliós határt sose értem el, bármennyire is szerettem volna. Covid előtt összejött egyszer a 60%-a kb., de aztán jöttek a lezárások. Ott meg aztán fű nem nőtt a zeneipar számára, különösen az államtól.

Szívesen fizettem volna több adót, akár sávosan is mert adót fizetni kell és ki kell venni a részünket az ország működtetéséből. De ez így ebben a formában nem tud tovább működni.

A KATA a zeneiparnak egyébként a kifehéredést jelentette. Magyarországon az ipar úgy működik, hogy vannak a szolgáltatók/megrendelők, akik alkalmaznak ugyan bizonyos mennyiségű embert, de egész évben nyilván nem alkalmaznak annyit, amennyi egy fesztivál megszervezéséhez szükséges a helyszínen - ezeket alvállalkozókkal töltik fel. Akik jellemzően KATA-s alvállalkozók voltak (színpadmesterek, hangosítók, sofőrök, fénytechnikusok, stage hand-ek, stb.). Az ebben az iparban dolgozók nagyon nagy része nem alkalmazott, nem is tud az lenni, mert mint én is, rendezvényről rendezvényre megy tovább dolgozni, nincs egy állandó munkahelye. Oda megy, ahova hívják. Ez a törvény nagy eséllyel azt jelenti, hogy az egyébként is emberhiányos zeneiparból még azok is el fognak menni (vagy feketézni fognak) akiknek nem éri meg az átalányadó. Hiába jó szakemberek, nem fogják a cégek kifizetni a megemelt napidíjakat.

Így aztán az is lehet, hogy a nyári fesztiválok nem érdeklődés, hanem szakemberhiány miatt maradnak el.”

Zenetanár

„Nyugdíjas zenetanárként a kormány rendelete miatt csak óraadó tanárként vállalhatok tanítást zeneiskolában. Az óradíjamba be van építve a munkába járáshoz az utazási költség alkalmanként 76 km. Eddig katásként számlával oldottuk meg a tiszteletdíj, és a munkába járás költségeit. Mivel a zeneiskola nem magánszemély....???”