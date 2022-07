ENSZ-főtitkár: Kollektív öngyilkosságra készül az emberiség

Választanunk kell: Kollektív cselekvés, vagy kollektív öngyilkosság. A döntés a kezünkben van. - ezt mondta a klímapolitikával foglalkozó miniszterek nemzetközi találkozóján Berlinben António Guterres. Az ENSZ főtitkára hangsúlyozta, hogy nincs olyan nemzet a világon, amely immunis lenne a klímakatasztrófára, az emberiség fele pedig már most is veszélyzónában van: áradások, szárazság, extrém viharok vagy hőhullámok fenyegetik őket.

António Guterres Fotó: RANU ABHELAKH/AFP

Gutteres beszéde nem is lehetne aktuálisabb, Európa nyugati részét ugyanis rég nem látott hőhullám fenyegeti. Angliában kedden várhatóan 40 Celsius fok fölé megy majd a hőmérséklet, így várhatóan megdől majd az országos melegrekord, a kormány pedig a hőség miatt elrendelte a vörös riasztást, amire még nem volt példa. Franciaországban "hőségapokalipszisre" figyelmeztetnek, az ország délnyugati részén, valamint Spanyolországban és Portugáliában erdőtüzek pusztítanak, több mint 16 ezer embert kényszerítve arra, hogy elhagyja otthonát. De a világ más részein is érezni a klímaváltozás pusztítását: Indiában is hőhullám teszi élhetetlenné a városokat, Kelet-Afrikában szárazság miatt fenyeget az éhezés, Dél-Amerikában pedig a Machu Pichut is fenyegetik a tüzek.

Berlinben 40 ország miniszterei gyűltek össze a Petersberg Climate Dialogue nevű eseményre, amelynek részben az a feladata, hogy előkészítse az ENSZ idén novemberben Egyiptomban tartandó 27. COP klímacsúcsát. Az egész világot sújtó energiaválság miatt viszont egyre csökken az esélye annak, hogy a klímacsúcsig sikerül megállapodni azokról a lépésekről, amelyekkel teljesíthető lenne a globális klímapolitikai folyamat célja, vagyis hogy legfeljebb 1,5 fokkal növekedjen a Föld átlaghőmérséklete az ipari forradalom előtti szinthez képest. (Guardian)