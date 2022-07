Valamiért kihagyta a Fidesz a fajelméleti részeket Orbán tusványosi beszédének angol összefoglalójából

Nagyon érdekes dolgot szúrt ki Ujhelyi István. Az MSZP európai parlamenti képviselője a többi EP képviselővel együtt megkapta Deutsch Tamás levelét, amelyhez Orbán Viktor Tusványoson elmondott beszédének angol nyelvű összefoglalóját csatolták. Kovács Zoltán nemzetközi szóvivő jegyzi az összefoglalót,

de valamiért kihagyta belőle többek között azt a részt, hogy nem szabadna, hogy európai fajú emberek más fajúakkal keveredjenek, és eljöhet az idő, amikor a nem európai származású embereket akkor is meg kell állítani a magyar határon, ha amúgy uniós állampolgárok. Ahogy azok a részek is kimaradtak, amikben Orbán azt fejtegeti, hogy a németek komoly “know-how”-val rendelkeznek a gázfogyasztás csökkentésében, és hogy 2030-ra Magyarországnak nettó befizetőjévé kell válnia az EU-nak, és így mikor összeomlik a nyugati társadalom, mi vehetjük majd át az irányítást, vagy ahogy a miniszterelnök mondta, mi rendeljük majd a zenét”. Orbán beszédének fajelméleti és civilizációs összeomlásról szóló részeiről itt írtunk bővebben.

Ujhelyi István. Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Ujhelyi István a Facebookon fejtegeti, ez miért történhetett. Szerinte lehet, hogy azért maradhattak ki ezek a részek az angol összefoglalóból, mert "Kovács Zoltán propagandistának jobb, mint újságírónak ". Van viszont egy másik magyarázat is: "A miniszterelnök szokás szerint tudatosan pávatáncol és míg a saját közönségét - feltehetően egyébként számára is - vállalhatatlan mondatokkal hergeli, hiszen erre van szükség a szűkülő mozgástér közben is a tábor egyben tartásához, addig ezeket a kijelentéseket már kifelé igyekeznek inkább elsunnyogni, mert az Unióval való megegyezést az Unió alapvető értékeivel ellentétes, uszító kijelentések nyilvánvalóan nem segítik." A szocialista képviselő szerint bármelyik is legyen a valódi indok, mindkettőből egy bizonyosan következik:

"a Fidesz tudatosan és tervezetten igyekszik megvezetni a hazai és a külföldi nyilvánosságot, ahhoz pedig nem elég tökös, hogy nyíltan felvállalja a valódi véleményét".

Fotó: Németh Dániel/444

Nem ez lenne az első alkalom, hogy a Fidesz és a kormány stábja nem egész pontosan fordítja angolra vezetőjének tusványosi üzentetét. Orbán a 2014-es beszédében vezette elő az illiberális állam koncepciójáról szóló elveit, de volt itt nagy civilezés is, a beszéd angol feliratában viszont ezek részben eltűntek, részben teljesen más kontextusba kerültek. Így aki a felirat alapján szerette volna megérteni a magyar miniszterelnök üzenetét, mondjuk egy külföldi politikus vagy újságíró, egész mást kapott, mint aki magyarul is ért.