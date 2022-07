Lemond a miniszterelnöki megbízott Orbán „tiszta náci” beszéde miatt

Hegedüs Zsuzsa szociológus, miniszterelnöki főtanácsadó és Orbán Viktor 2012-ben Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

Orbán Viktor fajkeveredést elítélő kijelentései miatt kedden benyújtotta lemondását Hegedüs Zsuzsa miniszterelnöki megbízott, aki már 2010 óta a miniszterelnök tanácsadója a társadalmi felzárkóztatás területén.

Az Orbánnak írt levelét a hvg.hu közölte: „Őszintén sajnálom, hogy egy ilyen szégyenteljes állásfoglalás miatt kell megszakítanom azt a kapcsolatot, ami, bár az illiberális fordulatod óta egyre nehezebben volt kezelhető számomra, még rövidtávon fenntarthatónak látszott. Egy ilyen, az összes alapértékemmel ellentétes beszéd elhangzása után azonban nem maradt más választásom: annak ellenére, hogy az eredeti felkérésedben szereplő, teljes szabadságomat soha semmiben nem korlátoztad, most nyilvánosan kell szakítanom veled a Tusnádfürdőn elhangzottak miatt.”

Hegedüs azt is írta, hogy mindeddig biztos volt benne, hogy az antiszemitizmus olyan távol áll Orbántól, mint Makó Jeruzsálemtől, ezért is védte meg többször, amikor ilyen vádakkal illették. És bár ezt ma is így gondolja, mármint hogy Orbán magánemberként nem antiszemita, de a tusványosi szereplése „egy nyíltan fajgyűlölő beszéddé fajult”.

„Nem tudom, hogy’ nem vetted észre, hogy a korábbi migráns- és Európa-ellenességből egy Goebbels-hez méltó, tiszta náci szöveget adsz elő, amikor, szokásod szerint átolvastad a beszédet. De ettől, a tény súlyossága miatt, még közel 20 éves barátságunk okán sem tudok ezúttal eltekinteni.”



Hegedüs nyilatkozik a közmédia Híradójának Ózd farkaslyuki városrészében, ahol a rászoruló családoknak naposcsibét osztanak 2014. május 22-én. Nem volt egyértelmű sikertörténet... Fotó: Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány

Levelét azzal zárja Hegedüs, hogy reméli, „ez a tusványosi, a legvérmesebb fajgyűlölőknek is tetszeni tudó beszéd csak egy kisiklás volt”, és a jövőben Orbán lemossa magáról „a ma már a nyugat-európai szélsőjobboldal számára is vállalhatatlan, nyíltan fajgyűlölő politikát hirdető miniszterelnök vádját; ami, legalábbis számomra, szöges ellentétben áll azzal a Viktorral, aki 2002 novemberében beállított hozzám, és akivel egészen 2013-ig öröm volt együtt dolgozni.”

Orbán nyilatkozatát egyre többen és egyre hevesebben bírálják. A Mazsihisz elnöke aggodalmát fejezte ki, és találkozót kért Orbántól, de még a NER-be tagozódó Köves Slomó is óvatosan eltartotta magától a fajkeveredés elleni kirohanást, és „kifejezetten szerencsétlen szóhasználatról” beszélt.