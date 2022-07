Úgy tűnik, hogy a pokoli hőhullámok ellen csak további pokoli meleggel védekezhetünk

Rekordhőmérsékleteket mérnek világszerte, hőhullámok váltják egymást az Egyesült Államokban és Európában is. Több cikkben megírtuk már, hogy miért szívják meg különösen az európaiak a felmelegedést, hogy egyre keményebbek és egyre hosszabb hőhullámok, és hogy még így is az idei nyár lehet a hátralevő életünk leghűvösebb nyara.

A hőséget sokan nehezen viselik, rengeteg egészségkárosító hatása lehet a nagy melegnek. A Daily Beast cikke szerint úgynevezett biohackerek a hőtűrő képesség növelésére dolgoztak ki módszereket.

Samuel Sanchez személyi edző például olyan módszerekkel növeli tanítványai hőtűrését, mint a meleg pulóverekben edzés, az infraszauna, vagy az L-citrullin nevű aminosav szedése, amivel fokozható a véráramlás. Szerinte „nincs túl nagy különbség a sportteljesítmény és a mindennapi tevékenység között”, és ha sikerül „kicsit kitolni ezt a plafont, az bárkin segíthet”. Mások hideg zuhanyt ajánlanak, a fűszeres ételek és forró italok, illetve kolosztrum kapszulák fogyasztását, illetve azt, hogy csökkkentsük az elektromágneses tereknek való kitettséget.

A hőakklimatizációval kapcsolatos kutatások szerint azonban ezeknek a technikáknak csak a töredéke növeli a hőtűrést, szakértők szerint a magukat biohackereknek nevezők számos részletet nem vesznek figyelembe.

A Badwater ultramaraton egyik résztvevője. Fotó: DAVID MCNEW/Getty Images via AFP

Patrick Fink, a hipotermiát és a hőstresszt tanulmányozó orvos szerint „van egy határ, amihez csak a fiziológia megváltoztatásával lehet alkalmazkodni". A Daily Beastnek azt mondta, az élsportolók gyakran alkalmaznak hőakklimatizációs gyakorlatokat, de még ezek sem feltétlenül tudják felkészíteni őket az extrém melegekben rendezett versenyekre, mint például a Badwater ultramaraton 217 forró kilométerére. Szerinte szinte lehetetlen elérni olyan szintű fiziológiai alkalmazkodást, amivel biztonságos lenne elindulni ilyen futóversenyen egy szál pólóban és rövidnadrágban.

A hőakklimatizáció, vagyis a hőtűrés javulása/javítása azon a meglehetősen egyszerű elven alapul, hogy azok, akik rendszeresen magas hőmérsékletnek vannak kitéve, jobban elviselik hosszabb távon is a nagy melegeket. Az ilyen emberek az átlagosnál jóval többet izzadnak, és több vért is termelnek, mint azok, akik nincsenek hozzászokva a hőséghez. Azoknál pedig, akik hozzászoktak a meleghez, jóval több időbe telik, míg a hőstressz tüneteit produkálják, vagyis gyors szívverést és kimerültséget, ami egy idő után hőgutához vagy akár halálhoz is vezethet.

Oliver Gibson edzésfiziológus egy évvel ezelőtt a Voxnak beszélt arról, hogy a klímaváltozás miatt a hőstresszel hamarosan mindannyiunknak szembe kell néznünk, mert hamarosan „nemcsak pár tucat olimpiai atlétát érint majd”, hanem „több milliárdnyi embert”. Szerinte azonban az élsportolókon végzett kutatások segíthetnek abban, hogy a testünk ellenállóbb legyen, és bárki képes a hőséghez alkalmazkodni. Kísérleteik szerint folyamatos melegben tartással csökkenteni lehet a testmag hőmérsékletét, aminek köszönhetően a test meleg időben lassabban és később melegszik fel, illetve hamarabb kezd izzadni, aminek segítségével lehűti saját magát.

Ezt mondta a Daily Beastnek Andrew Garret testmozgás- és környezetfiziológus is, aki szerint rendszeres szaunázással és forró fürdőkkel könnyebb hozzászoktatni magunkat a hőséghez. Garrett ezzel párhuzamosan azt is vizsgálta, milyen hatással van az emberre az, ha az intenzívebb hőhatást kontrollált dehidratációval (vízmegvonással, kiszáradással) egészítik ki – abban a reményben, hogy ezzel majd felgyorsítják az akklimatizálódási időt –, de arra jutott, hogy a szándékos dehidratálás „veszélyes lehet”. Ahogy egyébként a szaunázást sem bírja mindenki, pláne nem 30-40 percig.

Fotó: KUNIHIKO MIURA/The Yomiuri Shimbun via AFP

Garret szerint a fő probléma egyelőre az, hogy a hőakklimatizációval kapcsolatos kutatások zömét eddig főként profi sportolókkal vagy katonákkal végezték, az ő szervezetük pedig jellemzően erősebb, mint az átlagos embereké. Emiatt kezdett gyerekekkel és idősebbekkel is foglalkozni, és arra jutott, hogy az ő esetükben megoldás lehet egy kád forró vízben ücsörgés, de hogy ez mennyire biztonságos vagy hatékony, azzal kapcsolatban még nincsenek pontos adatai. Egyelőre csak annyi biztos, hogy könnyebb hozzászokni a hőséghez, ha korábban hosszabb időt töltöttünk a melegben. De ez a módszer működik magától is: például az első nyári hőhullám első napjait még pokoli melegnek érezzük, aztán a nyár folyamán a sokadik 38-40 fokos meleg már jóval kevésbé tűnik elviselhetetlennek.

Nyilván nem lehet a végtelenségig kitolni az ember hőtűrőképességét, így a kérdés leginkább az, hogy milyen intenzitással nőnek a nyári rekordhőmérsékletek, és mikor jön el az a pont, amikor már nem lesz elég beülni egy kád forró vízbe, hogy utána hűvösebbnek érezzük a kint tomboló 45-50 fokos hőhullámot. Főleg ha víz se lesz.