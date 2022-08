Alakul a legrosszabb forgatókönyv: tartósan magas infláció, munkanélküliség és az életszínvonal csökkenése

Elég nehéz még kiszámolni, hogy az utóbbi hetekben, hónapokban bejelentett kormányzati intézkedéseknek, mint a különadók bevezetése, állami beruházások leállítása, a katázási szabályok átírása, a rezsicsökkentés csökkentése és a hatósági üzemanyagárra jogosultak körének szűkítése, összességében milyen hatásuk lesz a gazdaságra, de a legnagyobb valószínűség szerint a GDP-adatot lefelé, az inflációt pedig felfelé húzzák.

"A jegybank első, nyers becslése alapján 3 százalékpont lehet a rezsiárak változásának inflációs hatása. Ez augusztusban már látszani fog, a hatásával egy évig lehet számolni. A kormányzati adatok szerint a háztartások negyede fogyaszt az átlagnál többet, de azt nem lehet tudni, hogy mennyivel. Én 30 százalékkal számoltam, így nekem 2,5 százalékpontos inflációs hatás jött ki" - mondta lapunknak Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője. Tehát például júniusban 11,7 százalék volt az infláció, és csak a korábbi rezsicsökkentési rendszer kormányzati elengedése miatt 14-15 százalékra ugrik a pénzromlás üteme.

Mivel a katázási szabályok módosítása igazából adóemelést jelent, és a hatósági áras tankolás szigorítása is érinti a több százezer mikro- és kisvállalkozást, ezért csak az a kérdés, hogy mikor és mennyire fogják áthárítani a költségeiket. Összességében picit biztosan ez is hozzájárul majd a szolgáltatások és az élelmiszerek drágulásához. "Muszáj volt ezeket a költségvetési szigorításokat meglépni, mert például az sem járható út, hogy hitelből finanszírozzuk a rezsicsökkentést. Lassan javul a költségvetés helyzete, ami segítheti a forint erősödését" - fogalmazott Németh Dávid. Szerda délben például már "csak" 395 forintba került egy euró.

Fotó: Németh Dániel

A 444 is beszámolt arról, hogy a kötelező kincstári optimizmus mellett Varga Mihály pénzügyminiszter tusványosi előadásában többször utalgatott rá, hogy a mostani helyzettel még csak legfeljebb ízelítőt kaptunk a közelgő válságból, „szélcsend közben, vihar előtt vagyunk, és ebből a viharból könnyen lehet orkán is”. A jegybanki kamatemelésekről pedig azt mondta, ezek miatt gazdasági lassulás, recesszió felé tartunk. "Hogy ez recesszió lesz-e vagy egy nagyon jelentős lassulás, azt még nem lehet megmondani” - vélekedett a pénzügyminiszter.

Virág Barnabás, a jegybank alelnöke pedig a napokban arról beszélt, hogy kétségtelenül növekednek globálisan, így Magyarországra nézve is a recessziós kockázatok, de ez nem fogja eltéríteni a jegybanki döntéshozatalt az eddig megfogalmazott iránytól. "A recesszió mindig egy fájdalmas dolog, ugyancsak fájdalmas a magas infláció, ha a kettő együtt következik be, az viszont nagyon fájdalmas dolog már önmagában" - magyarázta a jegybanki alelnök.

Ez valóban az egyik legrosszabb forgatókönyv, de Németh Dávid szerint van rá esély, hogy tartósan magas marad az infláció, miközben a lakossági, kiskereskedelmi fogyasztás stagnál vagy visszaesik. A KSH szerdán publikált adataiban is az látszik, hogy amíg a kiskereskedelmi üzletek forgalma főleg az üzemanyag-eladás miatt 4,5 százalékkal növekedett, addig az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 0,3 százalékkal mérséklődött. "A kereslet már befékezett, de az árak még felfelé mennek. Elvileg az törheti meg előbb-utóbb az inflációt, ha tartós a kereslet visszaesése, és túlkínálat alakul ki. De ez bizonytalan, mert például az energiahordozók esetében nem lehet tudni, hogy miként alakul a kínálat. Az sem mindegy, hogy a kereslet visszaesése miként fogja érinteni az importot" - fogalmazott a K&H Bank vezető elemzője, aki szerint az idei utolsó negyedévben és 2023 első negyedévében jó eséllyel technikai recesszióba fordul az ország. A technikai recesszió azt jelenti, hogy a negyedéves bázisú GDP-adat két, egymást követő negyedévben is negatív. Idén még az éves növekedés 5 százalék is lehet, de Németh Dávid 2023-ra már legfeljebb 1 százalékos bővülést lát reálisnak, bár ezt is nagy kockázatú prognózisnak tartja, vagyis egész éves recesszió is jöhet jövőre.

Ennek pedig régóta nem tapasztalt hatása lehet: munkanélküliség. "Magyarországon is most még munkaerőhiány van, de azt tanácsolom mindenkinek, akinek van munkája, és van állása, hogy azt becsülje meg, és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy meg is tudja tartani, mert a következő hónapokban már európai gazdasági visszaeséssel kell számolni" - mondta Orbán Viktor július 15-én. Persze az európain belül a magyar gazdaság is visszaesik, bár erről nem szívesen beszél a kormányfő. A munkanélküliség pedig az orbáni kormányzás egyik legerősebb szimbólumával menne szembe, hiszen a második Orbán-kormány egyik leghíresebb választási ígérete volt 2010-ben a tíz év alatt egymillió új munkahely megteremtése és a teljes foglalkoztatás elérése.