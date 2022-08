Halló, itt Beyoncé, jössz este bulizni?

Mint a szerkesztőség önjelölt Beyoncé-ügyi tudósítója, hetek óta lázban égek, most mégis bajban vagyok. Mi az úristent lehet írni a világ egyik legkörülrajongottabb és legperfekcionistább előadóművészéről? Új lemeze, az Act I – Renaissance július 29-én jelent meg, és bizonyos szempontból nem okozott meglepetést, máshonnan nézve viszont nagyon is.

Do not attempt to leave the dancefloor

Amikor kijött az első kislemez, a Break My Soul, sokan arra tippeltek, hogy Beyoncé Dua Lipához, Drake-hez, Florence and the Machine-hez és sok más világsztárhoz hasonlóan tánccal és bulizással akar könnyíteni az emberek lelkén, hiszen így vagy úgy mindenkit megviselt az elmúlt két és fél év.

Ez így is lett, a Renaissance végig az eszképizmus, a hedonizmus és az öröm nyomvonalán halad.

Aki viszont a hat évvel ezelőtti stúdióalbum, a harcos, dühös, helyenként szomorú, mégis büszke Lemonade mintájára újabb kemény társadalomkritikára számított az énekesnőtől, az most csalódni fog. Mert ha van is benne állásfoglalás, inkább csak átvitt értelemben: olyan módon, hogy Beyoncé azokat a dolgokat ünnepli, amikért egyébként megszégyeníteni szokás a nőket, a fekete nőket pedig hatványozottan. A szex szégyentelen élvezetétől odáig, hogy valaki „túl sok”: túlságosan elengedi magát a táncparketten, túlságosan tudja és kinyilvánítja, mit akar, túl akármilyen.

A Renaissance abban is különbözik a Lemonade-től, hogy az vizuális albumként jött ki, ami teljesen egyedülállóvá tette, az új lemez ilyen értelemben sem forradalmi.

Sokkal inkább azt mutatja meg, hogy egyrészt Beyoncé bármilyen műfajban kísérletezhet, olyan zenei géniusz, hogy mindenben tud kiemelkedőt alkotni.

Másrészt az is nyilvánvaló, hogy teljesen felszabadult a művészetében. Már egyáltalán nem érdekli, hogy mit várnak el tőle, kiválóan elszórakoztatja magát és a közönségét. A lemez kísérőszövegében azt írja, hogy a járvány alatti időszak nagyon kreatív volt számára. Ezzel az albummal kísérletezhetett, elszökhetett a világ nehézségei elől, szabadnak érezhette magát és kiengedhette a feszültséget.

Have you ever had fun like this?

A lemezcímmel utalhat a világ újjáéledésére a járvány után, de a megidézett zenei stílusok újra felfedezésére is, ezeket ugyanis napestig lehetne sorolni. Techno, funk, afrobeat, house, diszkó, soul, ballroom, dancehall, garage, épp, hogy nem kezd rave-elni. Az sem véletlen, hogy egyik szám olyan észrevétlenül vált át a következőbe, mint egy igazi, klasszikus dj-szettben.

Ez alapján tekinthetjük ezt konceptalbumnak is, amiben Beyoncé végigveszi az elektronikus tánczene történetét, tiszteleg a nagyságok és úttörők előtt – akik nem ritkán az LMBT közösség tagjai voltak.

Közben viszont a maga modern képére formálja a különböző irányzatokat, amihez továbbra is a lehető legprofibb stábot válogatja össze maga köré. A producerek, dalszerzők, közreműködők közt olyan nevek tűnnek fel, mint Grace Jones, Nile Rogers, a Neptunes, és egy csomó LMBT-ikon, a Formationben már megismert Big Freediától Honey Dijon transznemű dj-ig. A kísérőszövegben arról is megemlékezett az énekesnő, hogy meleg unokabátyja, Jonny mutatott meg neki először rengeteg tánczenét.

Beyoncé egy 2016-os koncertjén. Fotó: Brian Snyder/REUTERS

A Renaissance nagyon jól sikerült lemez, bár nyilván nem úgy és nem akkorát üt, mint a Lemonade. De ember legyen a talpán (értik, táncparkett!), aki nem kezd el minimum bólogatni ezekre a sokszor nagyon ismerős számokra. Ráadásul a tizenhatból egy-két szám kivételével szinte mindegyik slágergyanús, és remixért kiált, szóval biztosan iszonyú sikeres lesz a klubokban. Szúrópróbaszerűen megkérdezett ismerőseim közül eddig mindenkinek más volt a kedvence: van, akinek a Prince-hangulatú Alien Superstar, másnak a Cuff It, nekem a Virgo’s Groove és a Break My Soul, megint másnak a Donna Summer I Feel Love-ját alapul vevő Summer Renaissance.



Bár videoklipek egyelőre még nincsenek a dalokhoz – nyilván szemkápráztató divatfesztivál lesz mind –, a honlapján látható egy sor fotó a zenéhez illő klubhangulatban: táncparkettek, bárpultok, Beyoncé fénylő testtel, nagyon kevés ruhában, tollakban, strasszos cowboykalapban, diszkógömbök ihlette lovon és így tovább. (Akit érdekel az ilyesmi, a Washington Postban Robin Givhan divat-és kultúrakritikus végigvette a képeken felfedezhető fontosabb utalásokat Helmut Newtontól Bianca Jaggerig, ajánlom.)



You survived all you been through

Ha már említettük a Break My Soult, a megjelenésekor voltak, akik egyből valamiféle antikapitalista himnuszként kezdtek el beszélni róla. De azért enyhén szólva röhejes kapitalizmus-ellenességről beszélni a világ egyik leggazdagabb és legértékesebb popsztárjával kapcsolatban, akinek nagyjából az összes projektje dollármilliárdokat hoz és az átlagember mércéjével mérve felfoghatatlan luxusban él. A teljes lemez fényében pedig a szám sokkal inkább tűnik olyan vágyálomnak, ami minden dolgozó embert utolér néha egy különösen rossz nap után: hagyom a picsába az egészet és elmegyek inkább bulizni/szétcsapom magam.

Beyoncé perfekcinizmusa ellenére néhány kisebb-nagyobb botrány azért így is beárnyékolta az album érkezését. Arról már pár hónapja megjelentek cikkek, hogy igyekezett minden potenciális buktatót elkerülni, például leellenőriztette a közreműködőit, hogy megvádolták-e őket valaha szexuális zaklatással, és úgy hírlik, emiatt végül több híres művész is lemaradt a munkáról.

Ennél kínosabb mulasztás, hogy lemaradt több hangminta eredeti szerzője is.

Ezek közül voltak, akik nem feszültek ezen, és megtiszteltetésnek nevezték, hogy Beyoncé felhasználta a zenéjüket. Kelis viszont lopásnak nevezte, hogy az Energy című számban felismerhető egy slágerének (Milkshake) alapja. Az ügy Kelis régi vitájára nyúlik vissza az első két albumát producerként és dalszerzőként jegyző Neptunes-duóval, Pharrell Williamsszel és Chad Hugóval, akik szerinte fiatal korát és tapasztalatlanságát kihasználva olyan szerződést írattak alá vele, ami megfosztja őt a szerzői jogaitól és csak előadóként jegyzik, ezáltal pedig rengeteg bevételtől esett el. Jogi értelemben véve tehát a Neptunesnak van igaza, hogy nem kértek engedélyt, morálisan viszont inkább Kelisnek, végül néhány nappal később Beyoncé kivetette a kérdéses részt a dalból. Ugyanígy kivették a „spaz” szót is az egyik dalszövegből, miután fogyatékkal élő aktivisták kifogásolták, hogy ez a szleng sértő a szpasztikus bénulástól szenvedő betegekre. Ezek után Monica Lewinsky is felbukkant, bár valószínűleg csak viccből, hogy akkor talán egy 2014-es Beyoncé-szám rá vonatkozó sorát is újra lehetne gondolni. Egyelőre úgy tűnik, ennyivel kimerültek a Renaissance-szal kapcsolatos kifogások.

Azt már Beyoncé jelezte, hogy lesz Act II és III is, bár egyelőre arról semmit sem tudni, hogy mikor tervezi kiadni őket. Simán elképzelhető, hogy a következő két rész a tánczenéhez képest teljesen más irányt vesz, büszke houstoni létére kitelne tőle egy country-lemez vagy rock is. Végül is ordibált már Jack White-tal az előző lemezén, és az is elég népszerű módszer a feszültség oldására.

De hogy visszakanyarodjak a címben feltett kérdéshez: jóhogy megyek, legalábbis a nappalimig biztosan.



Címlapfotó: Mario Anzuoni/REUTERS