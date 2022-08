3+1 ökölszabály, amit tudnod kell, ha autóvásárlás előtt állsz!

Az autóárak irdatlan drágulása az elkövetkező időszakban sem látszik mérséklődni, így sokaknak lehet szüksége saját megtakarításán felül banki finanszírozási segítségre is. Az időzítés és az előzetes tervezés emiatt fontosabb, mint valaha.

Ne maradj le az álomajánlatról, kövesd pénzügyi szakértőink tippjeit!

1. Gondolkodj előre

Egy autóvásárlás előkészítése hasonló alaposságot kíván, mint amikor új otthonunkat készülünk megvásárolni.

Először is érdemes a célokat és igényeket alaposan felmérni, hogy kiderüljön, milyen elvárásoknak kell az új autónak megfelelnie, milyen tulajdonságok szolgálnák leginkább a használó(k) kényelmét:

kik, hányan fogják használni a járművet?

mekkora méretű utas-, illetve csomagtér a megfelelő?

hosszú, vagy rövid távú utazásra használnánk az autót?

milyen költséggel számolhatunk a vételár, a fenntartás, és a karbantartás kapcsán?

Ha a pénz jelentősen megköti a kezünket, érdemes a használhatóságra fókuszálni, és minél tovább üzemben tartható autót választani. Ugyanakkor ha az anyagiak nem ütköznek különösebb akadályba, akkor sem érdemes az igényeket jelentősen túlteljesítő típust választani, mert ilyenkor számos extra fölösleges kiadásnak nézhetünk elébe.

Így az anyagi forrást is át kell gondolnunk, hiszen napjainkban egy olcsóbb kategóriájú autó is jelentős kiadás. Ha a régi autó eladása után megmaradt pénz, vagy saját megtakarításaink mellé még további forrás is szükséges, jó előre járjunk utána a finanszírozási lehetőségeknek.

A hirdetési portálok kínálatát is érdemes felütni, hiszen így tájékozódhatunk az aktuális árakról (öveket bekapcsolni!), ugyanakkor amíg még nem tisztázott a finanszírozás, addig nem érdemes továbblépni és megtekinteni a kiválasztott járművet, hiszen a vételárhoz szükséges összeg előteremtése a legjobb autóhitelekkel is napokat vehet igénybe. Ez idő alatt pedig könnyen hoppon maradhatunk, ha elviszik előlünk a kiszemelt autót.

Természetesen a foglaló megoldhatja ezt a problémát, de ha biztosra akarunk menni, nem érdemes addig lefoglalózni az autót, amíg még nem tudjuk pontosan, hogy egyáltalán kaphatunk-e hitelt, és ha igen, akkor mennyit. Ha valami balul sül el, akkor a foglalót akár el is bukhatjuk.

2. Számolj utána!

Autóvásárlásra magánszemélyeknek általában az autóhitel a legkedvezőbb konstrukció, ugyanakkor a lízing lehetőségét is érdemes megismerni, így mindenki a saját élethelyzetének megfelelő finanszírozást választhatja.

Az autóhitel tulajdonképpen egy személyi kölcsön konstrukciót takar, amellyel gyorsan és fedezet nélkül juthatunk szabadon felhasználható pénzügyi forráshoz, ami így gond nélkül fordítható autóvásárlásra.

Ráadásul egy személyi kölcsönhöz jóval egyszerűbb hozzájutni, mint egy szabadon felhasználható jelzáloghitelhez, vagy autólízinghez, illetve a jellemzően 200.000 és 10 millió forint között mozgó hitelösszeg is elég szabadságot adhat, ha autóvásárlás a cél. A szabadság pedig minden autós vágya, ami ma már a financiális lehetőségek közötti független tájékozódásban is megmutatkozik.

A Bankmonitor személyi kölcsön kalkulátorával lehetőséged van a legnagyobb bankok pénzügyi termékeit összehasonlítani és kiválasztani a legkedvezőbb konstrukciót.

3. Lépj a gázpedálra!

A hirdetés alapján, még megtekintés előtt lehetőséged van ellenőrizni néhány fontos adatot, például az eredetiséget, a tulajdonosok számát a rendszám alapján, ez pedig igen fontos lehet, hiszen számtalan olyan hirdetéssel találkozhatsz, ahol megtekintéskor döbbensz rá, hogy az ajánlatban látottak és a valódi tartalom köszönő viszonyban sincs egymással.

A kiszemelt autók megtekintésébe tehát csak akkor vágj bele, ha az anyagi forrás tisztázott és rendelkezésedre áll. Így jelentős előnybe kerülhetsz a nem készpénzes vásárlójelöltekkel szemben és nem kell attól tartanod, hogy mire nálad minden sínen lesz, az álomautót már más lefoglalózta, vagy elvitte.

Ha elindulsz megnézni a járművet érdemes magaddal vinni egy hozzáértő barátot, vagy szakembert, aki fel tudja mérni az autó állapotát. Ha ez nem megoldható, akkor pedig megállapodni a kereskedővel, vagy eladóval, hogy elvihesd egy szerelőhöz, ahol egy gyors felmérés után meg tudják mondani, hogy mennyit kell esetleg a vásárlás után még rákölteni ahhoz, hogy biztonságosan közlekedhess vele.

+1 Mennyi autóhitelre lehet szükség?

Mielőtt kapásból rávágnád, hogy annyit, amennyi az új autó vételára, állj meg egy pillanatra és gondold át. A Bankmonitor autóhitel szakértői szerint érdemes a jármű árán felül legalább 500 ezer forinttal kalkulálni, hiszen a vételáron kívül is számítani kell bizonyos költségekre, például átírás, biztosítás.

Az esetleges vásárlás utáni szervizköltségek a hitelösszeget is növelhetik, így a további tartalékok igen hasznosak. Inkább legyen több forrásod egy hiteligényléssel, minthogy egy újabb kölcsönigénylés váljon szükségessé, ugyanis második alkalommal már bonyolultabb lehet a helyzet és sok esetben csak kedvezőtlenebb ajánlatra lehetsz jogosult a jövedelem terhelhetősége miatt.