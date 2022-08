Bocsánatot kért a miniszterelnök, mert lehallgatták az ellenzék egyik vezérét

Kiriakosz Micotakisz görög miniszterelnök helyi idő szerint hétfő délután két órakor rendkívüli bejelentést tett:

„Habár minden lépés törvényes volt, A Nemzeti Hírszerző Szolgálat alulbecsülte ennek a konkrét akciónak a politikai súlyát. Formailag legális volt, de politikailag elfogadhatatlan. Nem lett volna szabad megtörténnie, ráadásul rombolta a polgároknak a nemzeti hírszerzésbe vetett bizalmát. Habár a megfigyelés törvényes lehetett, de rossz döntés volt. Nem tudtam róla, és ha tudtam volna, sosem engedélyezem.”

A „törvényes, de rossz” lépés a parlamenti ellenzék egyik vezető politikusának a lehallgatása volt. A szocialista Nikosz Androulakisz telefonját tavaly ősszel hallgatta le a görög titkosszolgálat, amikor éppen nagy kampányban volt a pártelnökség megszerzéséért. Androulakisz pártja, a PASZOK, a harmadik legerősebb párt a görög parlamentben, a kormányzó jobbközép Új Demokrácia, és a PASZOK-tól balra álló Sziriza mögött.

Micotakisz görög miniszterelnöke nem tudta, sajnálja. Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

A hónapok óta bontakozó görög lehallgatási botránynak ezzel még nincs vége. A miniszterelnök a titkosszolgálat átvilágítását ígérte, és az ellenzék kérésére parlamenti vizsgálóbizottság is alakul, amelynek felállítását a kormánypárt is támogatja.

Ronda történet, de a körülményekhez képest civilizáltan kezelik. A múlt hét végén már lemondott a titkosszolgálat vezetője, és a miniszterelnök kabinetfőnöke – utóbbi Micotakisz unokaöccse, így a távozása így erős üzenet arról, hogy a kormány komolyan veszi a bűnbánatot.

A Pegazussal kezdődött

Az egész botrány idén nyáron azzal kezdődött, hogy az Európai Parlament vizsgálatot indított a Pegasus kémszoftver ügyében, amit a magyar kormány is használt ellenzéki politikusok, újságírók, üzletemberek és saját embereinek a megfigyelésére.

Az EP létrehozott egy labort, ahol a képviselők kivizsgáltathatták a saját telefonjaikat, fertőzöttek-e. Nikosz Androulakisz, a Paszok párt elnöke - és egyben a párt EP-képviselője - is élt a lehetőséggel. A strasbourgi laborban megállapították, hogy ha nem is a Pegasust, de egy másik kémszoftvert, a Predatort megpróbálták telepíteni a telefonjára.

Nikosz Androulakisz bevizsgáltatta a telefonját. Fotó: STR/AFP

A Predator lényegében ugyanazt tudja, mint a Pegasus, teljesen át lehet venni vele a telefon irányítását: minden üzenetet, képet, keresési előzményt és jelszót láthatóvá tesz, illetve a készülék mikrofonját és kameráját is használhatja lehallgatásra a program telepítője, anélkül, hogy ezt az áldozat észrevenné. Egy szempontból butább a Predator a Pegasusnál: előbbit nem lehet távolról csak úgy élesíteni, szükséges, hogy a telefonon valaki megnyisson egy linket, ami aktiválja a szoftvert. A Predatort feltehetően ugyanúgy az izraeli hadsereg kiberháborús egységénél fejleszthették ki, mint a Pegasust, legalábbis erre utal, hogy a szoftvert egy olyan Ciprusra bejelentett cég árulja, aminek a tulajdonosa az izraeli katonai egység korábbi vezetője.

A strasbourgi vizsgálat azt állapította meg, hogy a görög politikus kapott egy Predatort aktiváló linket, de Androulakisz nem nyitotta meg, ezért a szoftver nem indult el a készülékén. A linket 2021 szeptemberében küldték neki, amikor megkezdte a kampányát a decemberi pártelnökválasztásra - amit egyébként megnyert.

Ha nem ment Predatorral, ment ügyészi felhatalmazással

Ezzel párhuzamosan két görög újságíróról is kiderült, hogy Predatorral feltörték a telefonjaikat, ők névtelen forrástól érkező fontos információnak álcázott linkeket, kaptak, és a trükk be is vált: kattintottak. Az újságírók azt gyanították, hogy a kormány engedhette a szoftvert a telefonjaikra. Ettől tartott Androulakisz is, aki feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a szoftver telepítési kísérelete miatt.

A feljelentése nyomán indított vizsgálat közben derült ki a múlt héten, hogy 2021 szeptemberében, vagyis a Predator-támadással egyidőben, a görög állami titkosszolgálat legális felhatalmazást szerzett egy ügyésztől, hogy Androulakiszt hagyományos módon, a szolgáltatóján keresztül lehallgassák.

Androulakisz hivatalos lehallgatása a múlt héten derült ki. Elsőre a görög szolgálat azt szivárogtatta ki a sajtónak, hogy két külföldi társszervezet kérésére hallgatták le a politikust. Azt állították, hogy az örmény és az ukrán szolgálatok kérték ezt, mert a szocialista politikus az EP-ben egy Kínával kapcsolatban álló bizottságban dolgozott, és a kínai befolyás miatt aggódva akarták tudni, hogy miben mesterkedik. Az ukrán és az örmény kormány azonnal tiltakozott, és közölték, hogy ők sosem kérték a görög politikus lehallgatását.

Ezután a kis kitérő után kellett távoznia múlt pénteken a titkosszolgálat fejének, és a miniszterelnök unokaöccsének. Utóbbinak azért, mert a görög kormányzati rendszerben a miniszterelnök alá tartozik a szolgálat, és a kabinetfőnökként dolgozó unokaöccsnek kellett volna az érzékeny szolgálati műveleteket a nagybácsi-miniszterelnök elé terjeszteni, azonban a hivatalos magyarázat szerint ebben az esetben ez elmaradt.

Micotakisz már hétvégén bocsánatot kért egy görög lapnak nyilatkozva a lehallgatásért, és elmondta akkor is, hogy ugyan nem tudott róla, és legális is volt, de mégis elfogadhatatlan az egész.