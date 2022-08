Két évvel a nagy tömegtüntetések kezdete után már csak a csodában és az ukrán győzelemben bízik a belarusz ellenzék

„Belarusz 2022-ben egy szenvedő, szétesett ország, amely az optimizmusát elveszíthette, de a hitét még nem.” A fehérorosz mellett svájci állampolgársággal is rendelkező ellenzéki aktivista, Natalia Hersche jellemezte így a helyzetet az Alekszandr Lukasenko és rezsimje által uralt államban. A BBC orosz nyelvű honlapja kereken két évvel a 2020-as tüntetések kezdete után külföldön élő ellenzékieket kérdezett arról, hogyan látják az azóta eltelt időszakot, és arról is, hogy mire számítanak a jövőben. Amit mondtak, jó néhány ponton egybevág Hanna Ljubakova újságíró helyzetelemzésével, akivel június elején tettünk közzé nagyinterjút.

2020. augusztus 9-én bonyolították le Fehéroroszországban az aktuális elnökválasztásokat, amelyeken 1994 után hatodszor választották államfővé Lukasenkót, aki aznap este ki is hirdette 79,9 százalékos győzelmét. Az ellenzék és a nyugati közvélemény ugyanakkor – az előzményekre is tekintettel, melyek során jó néhány potenciális és konkrét kihívójelöltet lehetetlenítettek el, illetve zártak rácsok mögé – nem fogadta el az eredményt, a legradikálisabb vélemények szerint a regnáló államfő reális támogatottsága jó, ha a tíz százalékot elérhette, míg egyetlen igazi riválisára, Szvetlana Tyihanovszkajára a választók hetven százaléka voksolhatott.

A történtek után békés megmozdulások kezdődtek, tízezrek vonultak utcára Minszkben és az ország más városaiban, csakhogy a demonstrációkat szabályosan vérbe fojtotta a hatalom. Sokan életüket vesztették, százak kerültek börtönbe, egyeseket húsz évig terjedő szabadságvesztésre ítéltek, ezrek hagyták el a hazájukat. A hónapokon át zajló események során az ellenállást letörték, a szabad sajtó maradékát megsemmisítették, a civil szervezeteket betiltották. Idén februárban Fehéroroszország az Ukrajna ellen totális háborút indító Oroszország partnereként tűnt fel, és bár a harcokban nem vesz részt, felvonulási területként segíti a putyini rezsimet.

2020. augusztus 30., Minszk Fotó: -/AFP

Felemelik a fejüket és nemet mondanak

„Az akkor egy reményekkel teli, egyetlen cél mentén egyesült Belarusz volt – idézte fel 2020 augusztusát Natalia Hersche a BBC-nek. – Boldog voltam, amikor láttam, hogy a honfitársaim felemelik a fejüket, és nemet mondanak a diktatúrának” – tette hozzá.

Két év alatt viszont minden megváltozott, és bár a cikkben megszólalók nem veszítették el végleg a reményt, ma már kevésbé bíznak önmagukban és a honfitársaikban. Hanem inkább abban, hogy Ukrajnának sikerül megnyernie a háborút. „Ami Ukrajnában történik, abból is látszik, hogy nem volt reális sanszunk békés úton változtatni a dolgokon 2020-ban. Ha az események erőszakos fordulatot vettek volna, az csak még több áldozatot eredményezett volna. Amíg ez a két diktátor, Lukasenko és Putyin együtt van, addig a fehérorosz népnek semmi esélye” – mondta Hercshe. Ezzel együtt kijelentette: „Nem volt fölösleges vagy értelmetlen, amit tettünk. Minden társadalomnak, amely a demokrácia felé halad, különböző fokokat kell meghaladnia. A 2020-as tiltakozások nagyon fontos lépcsőfokot jelentettek.”

Natalia Hercshe is azok közé tartozott, akiket bebörtönöztek a 2020-as események után. Azzal vádolták, hogy letépte egy rohamrendőr maszkját, és belekapart az arcába. Noha tagadott, két évet kapott, ebből másfelet le is töltött, és csak svájci közbenjárásra engedték szabadon. A másfél évből közel két hónapot magánzárkában töltött, mivel nem volt hajlandó rendőregyenruhákat varrni. Hercshe 2020 előtt már Svájcban élt, a történtek hatására tért haza és vett részt az eseményekben, de mint mondja, semmit sem bánt meg. „Most is ugyanazt tenném, amit akkor, nem bírom elviselni a hazugságot és a csalást, az elveim nem változtak” – magyarázta.

Natalia Hersche

Már nem lehet meglepni semmivel

Andrej Sztrizsak, a politikai elítélteket segítő Bysol alapítvány létrehozója is úgy véli, ha erőszakosabban léptek volna fel, annak még súlyosabb követleményei lettek volna. „Az erőszak monopóliuma az államé, e pillanatban semmilyen mechanizmus nincs Fehéroroszországban, ami akadályozhatná őt bármiben – fejtegette a BBC-nek. – Még több vér folyt volna, hiszen a békés tömegbe is képesek voltak belelőni.”

Sztrizsak szerint az ellenzékiek 2020 nyarán és őszén nem voltak tisztában az orosz befolyás mértékével: „Ukrajna példáján látjuk, mi történik azokkal az országokkal, amelyek megpróbálnak kiszabadulni az Oroszország által uralt övezetből.” Az aktivista elmondta azt is, két éve még naivan azt hitték, Lukasenko leváltható választásokon, ám ez az illúzió végképp szertefoszlott.

„Az emberek már tudják, mi mindenre képes egy diktatúra a puszta létének a megőrzése érdekében, és azt is, hogy Oroszország mi is valójában a maga neoimperializmusával – fogalmazott a jogvédő. – 2020 a fiatalos romanticizmus éve volt, az önmagunk erejébe vetett hité, a társadalom egyfajta konszolidációjáé. 2022 az érettség éve – egy fehéroroszt már nem lehet meglepni semmivel.”

Farkas módjára harcolni

Alekszandra Geraszimenya olimpikon úszó, a fehérorosz ellenzéki sportolókat segítő alapítvány vezetője ezzel szemben úgy látja, a békés tüntetések nem jelentettek alkalmas eszközt a hatalom lebontására. Azzal, hogy az emberek ezt az utat választották, azonnal vereséget is szenvedtek. „A farkasok ellen csak farkas módjára lehet harcolni. Nem volt olyan vezetőnk – mondta –, aki magával ragadta volna a tömeget, és megmutatta volna, tényleg hogyan kell küzdeni a szabadságért.”

Geraszimenya 2020 októberében elhagyta Belaruszt, és előbb Ukrajnában telepedett le, majd a háború február végi kezdete után Lengyelországba ment. Most azt mondja, a fehéroroszok már nem önmagukban bíznak, mint két évvel ezelőtt, hanem a csodában. „Az ukránok tudják, mi a szabadság, képesek értékelni azt, és nem adják oda semmiért – magyarázta a BBC-nek. – A belaruszok az évek során elveszítették ezt a tudást, és rossz döntéseket hoztak.”

Alekszandra Geraszimenya a 2009-es római úszó-vb-n Fotó: FRANCOIS XAVIER MARIT/AFP

Még gondolnak a változásokra

A Lengyelországban menekültstátusra váró Andrej Asurok egészen közelről tett szert tapasztalatokra az erőszakszervezetek kegyetlenségéről. Öccsét, Vitoldot, aki részt vett a megmozdulásokon, öt évre ítélték, majd életét vesztette a rácsok mögött. Hogy a halálának mi volt az oka, nem tudható, az biztos, hogy a testén és a fején számtalan sebet és ütésnyomot találtak.

„Ha korábban azt reméltük, hogy mi vagyunk többen, és előbb-utóbb muszáj lesz meghallaniuk a hangunkat, akkor most már világos, hogy ez nem fog megtörténni – mondta Asurok. – Van, aki elfáradt, van, aki elveszítette a hitét, igaz, teljesen még nem felejtettünk el a változásokra gondolni.”

Az útlevelük átkot hoz rájuk

A rossz hírek közé tartozik, hogy a BBC által megkérdezett aktivisták szerint az utóbbi hónapokban megváltozott az emberek hozzáállása a fehéroroszokhoz. Belarusz egy olyan ország volt a külföldiek szemében, amely a szabadságáért küzd, újabban viszont a putyini rezsim partnereként tekintenek rá. „A háború első hónapjaiban a helyi hatóságok óvatosan viszonyultak a fehéroroszokhoz – elemezte a helyzetet Natalia Hersche. – Tartottak tőle, hogy túlontúl lojálisnak tűnhetnek egy olyan állam polgáraihoz, amely támogatja az ukrajnai háborút.”

Andrej Sztrizsak is így vélekedik: „Az európaiak és az ukránok számára Belarusz és Lukasenko egy és ugyanaz. Két évvel ezelőtt felnéztek ránk, mostanra gyanakvóvá váltak. A bőrünkön érezzük ezt, hiába vagyunk a változások hívei, az útlevelünk átkot hoz ránk.”

Tyihanovszkajával vagy nélküle

Szvetlana Tyihanovszkaja Berlinben, 2020 októberében Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

A BBC cikke szerint az utóbbi időben egyre többet hallani a fehérorosz ellenzék köreiben előforduló repedésekről, szakadásokról. Szvetlana Tyihanovszkaját, az egykori elnökjelöltet határozatlansággal, erőtlenséggel vádolják, és azzal, hogy túl „diplomatikusan” tevékenykedik, miközben 2020 aktivistái egyre inkább eltávolodnak a politikától. Nemrégiben Tyihanovszkaja nélkül bonyolították le a belarusz demokratikus erők fórumát, amelyen Valerij Cepkalo volt elnökjelölt mellett Vagyim Prokopjev ellenzéki aktivista és mások is arról beszéltek, hogy ideje elszakadni a korábban az ellenállás szimbólumaként tisztelt politikusnőtől és stábjától.

Prokopjev nem fukarkodott a kritikával, passzivitással vádolta Tyihanovszkaját, azt hangoztatta, hogy nincsenek értelmezhető tervei, és azt javasolta, hogy csupán szimbolikus szerepet szánjanak neki. Még markánsabban fogalmazott Zenon Poznyak, a Belarusz Népi Front vezetője, mondván, Tyihanovszkaja a „moszkvai projekt” embere, ideje vele szakítani.

Ukrajna győzelme nélkül nem lesz szabad Belarusz

Alekszandra Geraszimenya a BBC-nek kijelentette, az ellenzék szét van forgácsolódva, a különböző személyek és stábok nem értik egymást, nincsenek közös elveik, terveik, amelyek egyesítenék őket. „Mindenki a saját érdekeit követi” – panaszolta. Natalia Hershe ugyanerről azt mondta: „Nem értem, miért nem képes összefogni az ellenzék. Olyan vezetőkre lenne szükségünk továbbra is, akik képesek határozott döntéseket hozni. Ha ez megtörténik, akkor lesz esélye a demokráciának Belaruszban.”

Vlagyimir Putyin és Alekszandr Lukasenko Szocsiban, 2022 májusában Fotó: RAMIL SITDIKOV/Sputnik via AFP

Aminek a megítélésében a megkérdezett aktivisták egyetértettek a nagy tüntetések kezdetének kétéves évfordulóján, az az ukrán helyzet. Azt mondták, ez nem pusztán egy háború Oroszország és Ukrajna között, ez a szabadság és a rabság, a nyugati civilizáció és a diktatúra csatája. Mindannyiuk meggyőződése, hogy a Lukasenko-rezsim sorsa is az ukrán harcmezőkön dől el.

„Mi is hibásak vagyunk, nem tudtuk rendezni a dolgainkat 2020-ban, ezért lőhetnek ki rakétákat Ukrajnára a hazánk területéről – fejtegette Alekszandra Geraszimenya a BBC-nek. – Össze kell fognunk közös ellenségünkkel, Vlagyimir Putyinnal szemben, hogy megoldhassunk Ukrajna és Belarusz ügyét is. Ukrajna győzelme nélkül nem lesz szabad Belarusz, de szabad Belarusz nélkül Ukrajnával szemben is fennmarad a fenyegetés.”