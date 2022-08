Zelenszkij felszólította Oroszországot, hogy vonuljanak ki a zaporizzsjai erőműből

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán az ENSZ Biztonsági Tanácsában videós bejelentkezésében azt mondta, hogy Oroszország sugárkatasztrófa szélére sodorta a világot.

„Tény, hogy az orosz hadsereg háborús övezetté változtatta Európa legnagyobb atomerőműve, a zaporizzsjai területét.” -mondta.



A szovjet korszakban épült zaporizzsjai erőmű hat reaktorával Európa legnagyobb ilyen létesítménye. Oroszország március óta ellenőrzi a délkelet-ukrajnai erőművet, bár azt továbbra is ukrán szakemberek irányítják.

Az Energoatom ukrán atomenergetikai vállalat a múlt héten közölte, hogy attól tart, Oroszország a még működő blokkok kikapcsolását tervezi az erőműben, amely normális körülmények között Ukrajna villamos energiájának mintegy ötödét biztosítja. Az erőműben most egy blokk termel teljes kapacitással, két másik pedig csökkentett kapacitással. Ezek áramtermelése az erőmű biztonságos fenntartásához elengedhetetlenül szükséges.

A NATO, az ENSZ és Emmanuel Macron is egyre sűrűbben követelik, hogy demilitarizálják az erőmű környékét.



Zelenszkij beszédében felszólította a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget, hogy vegye át az állandó ellenőrzést és kijelentette, hogy