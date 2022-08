A forgalommal szemben alakítanak ki buszsávot Dunaharasztiban

Új buszsáv nyílik szeptember 1-jén Dunaharasztiban, az 51-es főútnak a Némedi úttól délre eső szakaszán, hogy a Volánbusz – vonatpótlóként is funkcionáló – buszai gyorsabban haladhassanak a főváros felé a reggeli csúcsforgalomban, jelentette be Vitézy Dávid a Facebook-oldalán. A közlekedésért felelős államtitkár szerint "a Budapest–Kunszentmiklós–Kelebia vasúti beruházás miatti buszpótlás első hónapjainak tapasztalatai alapján döntöttünk arról, hogy itt be kell avatkozni, mivel a pótlóbuszok menetideje 30-60 perccel volt több, mint a vonatoké."

Az új buszsávval a központi régió országos kezelésű főútjainak első buszsávja jön létre, és az egész országban az első olyan, ahol országos közúton vezetünk buszsávot a korábbi forgalmi irányt megfordítva,

írja. Vitézy tájékoztatása szerint a buszok Budapest felé a Némedi útra, majd onnan a Jedlik Ányos útra fordulva folytatják útjukat, ez utóbbin is lesz egy rövid buszsáv a Csonka János és Gábor Áron utcák között, így a buszok itt is ki tudják kerülni a dugót, majd a Gábor Áron utcán jutnak vissza az 51-es főútra, az ottani körforgalomba.