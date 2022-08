Az ukránok talán áttörték az oroszok első vonalát, és talán fel is szabadítottak néhány Herszon megyei települést

Szerhij, az ukrán katona összehajtott AKS gépkarabélyával a frontvonalhoz közeli mezőn sétál Mikolajiv megyében Fotó: SOPA Images/Alex Chan / SOPA Images/Sipa USA

„Több irányban is ellentámadásba kezdtek” az ukrán erők, amelyek áttörték az ellenség első vonalát, közölte szűkszavúan az ukrán déli műveleti parancsnokság szóvivője, Natalja Humenyuk, anélkül, hogy az áttörés pontos helyét egyáltalán megnevezte volna. Mindent egybevetve Humenyuk még csak szűkszavú sem volt, hivatalosan ennél többet más sem közölt az augusztus 29-én indult herszoni ukrán ellentámadásról.

Az egyetlen, konkrétnak nevezhető értesülés a Davidiv Brid-i ukrán hídfő melletti Szuhji Sztavok településről érkezett, de az sem hivatalos forrásból. Mikola Malomuzs, az ukrán felderítés egykori vezetője erősítette meg a népszerű orosz katonablogger, Grey Zone állítását, mely szerint az ukrán erők hat kilométert haladtak előre a hídfőből kitörve, és felszabadították a települést. Az Institute for the Study of War (ISW) egyelőre nem is tudta megerősíteni a hírt.

Az ukrán hadsereg jó ideje készül a herszoni ellentámadásra, és a készülődés tényét nem is titkolta különösebben. Ez stratégiailag érthető volt, már a szándék jelzésével is lépéskényszerbe hozták az agresszort. Az oroszok alapvetően a donecki színteret preferálták, itt csoportosították erőiket Szeverszk és Bahmut, illetve végső soron Szlovjanszk és Kramatorszk bevételére. De a folyamatos ukrán jelzések, pláne az időközben beérkezett fejlett nyugati tüzérségi eszközökkel végzett előkészítés hatására kénytelenek voltak erőket elvonni preferált támadási irányuktól, és átcsoportosítani azokat az amúgy gyengén védett herszoni frontra.

A HIMARS, mint azt neve is jelzi (High Mobility Artillery Rocket System – nagy mozgékonyságú rakétatüzér-rendszer), igen mozgékony harceszköz, miután egy percen belül kilövi hat rakétáját, burkolt úton 85 km/h-s sebességgel állhat odébb Fotó: Armed Forces of Ukraine/Cover Im

Ez ugyan némileg szembe megy a józan ésszel – mert bár így sikerrel gyengítették az orosz erőket a kritikus donecki fronton, de egyben erősítették azon a frontszakaszon, ahol ellentámadásra készültek. Hogy mégis miért volt ez logikus lépés, arra Herszon megye földrajza ad választ. A megyét kettészeli a Dnyeper, Ukrajna legnagyobb folyója, amely itt kifejezetten széles, a partjai pedig mocsarasak, nehezen járhatók. Három híd jelent átkelési lehetőséget, amelyeket az ukrán erők a HIMARS-okkal hetek óta folyamatosan támadtak, gyakorlatilag használhatatlanná téve azokat.

Vagyis lényegében elvágták a megye nyugati felének utánpótlását, így az itteni frontot legfeljebb emberekkel tudták megerősíteni az oroszok, De ez is elég volt arra, hogy mélységi védelmet, három védvonalat építsenek ki – ebből törhették át legalább egy ponton az elsőt az ukránok a déli műveleti parancsnokság szűkszavú tájékoztatása szerint.