5 történelmi pillanat, ami velünk marad Mihail Gorbacsovból

A brezsnyevi pangás, illetve az azt követő, Jurij Andropov és Konsztantyin Csernyenko nevéhez köthető időszak során nyilvánvalóvá vált: a szovjet gazdaság összeomlóban van (ezt akkoriban stagnálásnak nevezték). 1985. március 11-én az SZKP KB Mihail Szergejevics Gorbacsovot választotta főtitkárrá, aki azonnal reformokat hirdetett. Az előbb uszkorenyije (gyorsítás), majd peresztrojka (átépítés) jelszóval fémjelzett reformpolitika, illetve a glasznoszty (politikai nyitás) elválaszthatatlanul összefonódott a tegnap elhunyt Gorbacsov nevével. Mindeközben azonban a Szovjetunió néhány éven belül látványosan összeomlott.



Gorbacsov életművéből érdemes kiemelni néhány olyan momentumot, amelyek hatása a mai napig velünk van.

1. Csernobil

A gorbacsovi reformpolitika lendülete először 1986. április 26-án tört meg. Ezen a napon történt a csernobili atomkatasztrófa. Mint ismeretes: erről elsőként nem a szovjet, hanem a nyugati sajtó számolt be, miután másnap reggel Svédország felett radiokatív felhőt azonosítottak a helyi sugárfizikai laboratórium munkatársai.

A Szovjetunió azonban hallgatott, az oroszok csak az április 28-ai Pravdából értesültek először (akkor is meglehetősen hiányosan) a katasztrófa tényéről. Maga Gorbacsov történelmi fordulópontnak nevezte az esetet utólag, bár azt mondta: nem voltak igazak azok az állítások, miszerint a központi bizottság utasítására letiltották, meghamisították vagy visszatartották volna a híreket, a szovjet vezetésnek sem voltak pontos információi a katasztrófa mértékéről.

Egyes értelmezések szerint a katasztrófa lökést adott Gorbacsovnak és körének a reformok felgyorsítására, míg mások úgy vélik, Gorbacsovot szándékosan tájékoztatták félre a katasztrófa súlyosságával kapcsolatban, hogy a párt belső, konzervatív ellenzéke ezzel is gyengítse a reformtörekvéseket. Utólag ő maga is úgy értékelte történteket: „Még sokkal inkább, mint az általam elindított peresztrojka, Csernobil volt talán a Szovjetunió öt évvel később bekövetkező összeomlásának igazi kiváltó oka.”

2. Afganisztán

A szovjet csapatok 1979. december 27-én vonultak be Afganisztánba, és 10 évvel később vonultak ki onnan. A Brezsnyev-doktrína jegyében hirdetett háború szinte azonnal rendkívül fagyossá tette a Szovjetunió és az USA közti kapcsolatot, és véget vetett a nemzetközi enyhülés (détente) időszakának.

A háború Gorbacsov és a peresztrojka idejére tarthatatlanná vált, az értelmetlensége is egyre nyilvánvalóbb volt, az új főtitkár már 1985 októberében sürgette a befejezését. Végül 1988. április 15-én a genfi afgán konferencián megállapodás született, egy hónappal később pedig a szovjet csapatok megkezdték a kivonulást, majd 1989 februárjában be is fejezték azt. A szovjetek azonban instabil, külső segítség nélkül fenntarthatatlan rendszert hagytak maguk mögött, ami polgárháborús időszakot hozott magával Afganisztánban, és ennek hatásai a mai napig érvényesülnek.

3. A hidegháború vége

1986. október 11-én Mihail Gorbacsov és Ronald Reagan amerikai elnök csúcstalálkozón vett részt Reykjavíkban. Reagan célja a szovjetek támadó külpolitikájának visszaszorítása és az emberi szabadságjogok tiszteletben tartásának kikövetelése volt, Gorbacsov a korábbi, békésebb hangvételhez képest erőteljesebben lépett fel, és a megegyezéshez közeledve megpróbálta kikövetelni az amerikaiak csillagháborús tervének tíz évre való felfüggesztését is.

Ám Reagan egy adott ponton diplomáciai tárgyalásokon elképzelhetetlen gesztust tett: felállt az asztaltól és kiment a tárgyalóteremből. A látványos lépés végül áttörést hozott a szovjet–amerikai tárgyalásban, és az USA irányába billentette a mérleg nyelvét.

1987. december 8-án Gorbacsov Washingtonban aláírta a középhatótávolságú nukleáris egyezményt, a megállapodást a közepes hatótávolságú és a harcászati-hadműveleti rakéták leszereléséről és megsemmisítéséről, valamint a hadászati támadó fegyverek 50 százalékos csökkentéséről, megnyitva ezzel az utat a hidegháború lezárásához.

4. A NATO-kérdés

Ez az út sem volt zökkenőmentes, néhány eleme a mai napig érezteti hatását. Olyannyira, hogy fel-felbukkannak a Kreml, illetve Vlagyimir Putyin kommunikációjában, amikor az orosz–ukrán háború okát igyekszik igazolni azzal, hogy a „Nyugat” írásban garantálta a berlini fal leomlása után: a NATO nem terjeszkedik keleti irányba, és nem veszi fel tagjai közé az egykori Varsói Szerződés tagállamait

Amikor Ukrajna NATO-csatlakozása kerül szóba, Moszkva különösen érzékenyen reagál, hiszen csatlakozással újabb – nem is kicsi – olyan szakasz jönne létre, ahol közvetlenül érintkezne az orosz határral egy tagállam, ami értelmezésük szerint biztonsági kockázat az ország számára.



De volt-e ilyen ígéret vagy sem? A korabeli visszaemlékezésekből annyi derül ki, ahány fél idézi fel az akkori eseményeket, annyiféle módon értelmezhető a történet.

Roland Dumas akkori francia külügyminiszter például később azt mondta: ígéretet tettek rá a tárgyalások során, hogy a NATO nem nyomul közelebb a Szovjetunió területéhez.

James Baker, az Egyesült Államok külügyminisztere cáfolta, hogy valaha elhangzott volna ilyen ígéret.

Baker szavait más diplomaták cáfolták, így például Jack Matlock, aki akkoriban az USA moszkvai nagykövete volt, úgy fogalmazott, „kategorikus biztosítékot” adtak a Szovjetuniónak, hogy a NATO nem terjeszkedik kelet felé.

A legnehezebb helyzetben akkor vagyunk, ha Mihail Gorbacsov visszaemlékezéseit akarjuk megérteni: egy alkalommal azt állította, hogy Helmut Kohl német kancellár és az USA is megígérte neki, hogy a NATO „egy centimétert sem terjeszkedik keletre”, máskor úgy fogalmazott: „a NATO-bővítés témája soha nem került szóba”. Egy jegyzet szerint viszont egyenesen azt mondta Bakernek: „...tisztában vagyunk vele, hogy nyitottak a kelet-európai országok szándékára, hogy a Varsói Szerződést otthagyva a NATO-hoz csatlakozzanak” – vagyis ő maga is tudta, hogy van realitása ennek a forgatókönyvenk is.

Bár a tárgyalásokról rengeteg dokumentum készült, egy olyan hivatalos, írásbeli, jogilag kötelező érvényű megállapodás sem ismert, amely lefektetné a NATO keleti irányba történő bővülésének tiltását. Végül a német újraegyesítésről szóló szerződésbe is csak az NDK vonatkozásában került be megállapodás ezzel kapcsolatban: a volt keletnémet területeken a mai napig nincs katonai támaszpont, a szovjetek ezen kívül megelégedtek – nehéz gazdasági helyzetük miatt – pénzbeli kárpótlással, amelyet meg is kaptak.

Egyébként Gorbacsov 2014-ben még védelmébe vette Vlagyimir Putyint a Krím-félsziget annektálása kapcsán, ám idén nyáron már bírálta az orosz elnököt.

5. Jelcin és Putyin

Ha már Putyin szóba került, azt is érdemes felidézni, hogyan került hatalomra. Ha Gorbacsovtól és a Szovjetunió széthullásától indítjuk a történetet, meg kell emlékeznünk Borisz Jelcinről is. Jelcint 1990 májusában az Oroszországi Legfelsőbb Tanács elnökévé választották. Ez a testület jelentette be Oroszország szuverenitását júniusban, júliusban pedig Jelcin ki is lépett az SZKP-ből.

Gorbacsov javaslatára a Szovjetuniót független államok szövetségévé alakították volna át, a megállapodás aláírására 1991. augusztus 20-án került volna sor, egy nappal korábban azonban a felbomlást ellenzők egy csoportja puccsot hajtott végre, hogy eltávolítsa őt a hatalomból, ekkor három napot töltött házi őrizetben saját dácsáján.

A sikertelen puccskísérlet után Gorbacsov azzal szembesült, hogy a hatalom immár Jelcin kezében van, és sorra lépnek ki a tagállamok a Szovjetunióból. A kegyelemdöfés a december 1-jén tartott ukrán népszavazás volt, ahol az ukránok szintén a függetlenedés mellett tették le a voksukat.

Gorbacsov december 25-én mondott le, Jelcin két nappal később már el is foglalta az irodáját. Jelcin politikai pályafutásának értékelése szétfeszítené ezen cikk kereteit, annyit azonban érdemes kiemelni: 1999. december 31-én (ahogy azt beszédében ő maga is kiemelte: az évszázad utolsó napján) lemondott tisztségéről, betegségre hivatkozva. Döntéséről telefonon egyeztetett Bill Clinton amerikai elnökkel is, akit biztosított arról, hogy Oroszország elkötelezett marad a demokrácia, a szabad piac, a fegyverzetellenőrzés és az alkotmányosság mellett. Borisz Jelcin utolsó beszédében utódjaként Vlagyimir Putyint jelölte meg.