Oroszország sikerként próbálja eladni, hogy az ukránok nem szabadították fel egy nap alatt Herszont

Információs vákuumban mozgunk, az ukrán hadsereg továbbra is tartja a szigorú műveleti biztonsági intézkedéseket, így hivatalosan lényegében még mindig csak azt tudni, hogy folynak a felszabadító műveletek Herszon megyében. A hivatalos orosz propaganda igyekszik saját céljaira fordítani ezt az információhiányt, az ukrán sikerkommunikáció elmaradását kihasználva azt hangoztatják, hogy az orosz erők visszaverték a támadást, és nagy veszteségeket okoztak az ukrán erőknek. Az orosz védelmi minisztérium például azt állította, hogy 1200 ukrán katonával végeztek, de nem mutattak erre semmilyen bizonyítékot.

Andrij, az ellenoffenzívára induló ukrán katona adja át AKS gépkarabélyát bajtársának Mikolajiv megye egy közelebbről meg nem határozott részén. Fotó: SOPA Images/Alex Chan / SOPA Images/Sipa USA

Az Institute for the Study of War (ISW) elemzői szerint az orosz telegramnyilvánosságban is mindössze egy olyan videó terjed, amelyen két megrongált, Lengyelországtól kapott ukrán T-72-es látható. Ugyanakkor pont ebben a másodlagos nyilvánosságban keringetnek az orosz sikerpropagandát cáfoló értesüléseket a fronthelyzetet követő katonabloggerek, akik folyamatosan beszámolnak az ukrán előrenyomulásról és az orosz utánpótlási vonalakat érő támadásokról - miközben Herszon megye kollaboráns vezetője azt próbálja elhitetni, hogy az ukrán ellenoffenzíva valójában "az orosz Mikolajiv város felszabadításának kezdete".

Az orosz katonabloggerek jelentései szerint az ukrán erők legalább három irányban támadnak a front teljes hosszában, és felszabadították Ternovi Podi települést. Az orosz beszámolók szerint Pravdinéban és Olekszandrivkánál sikerült feltartóztatni az ukrán előretörést. Jelentéseik szerint harcok folynak Szoldatszke környékén is - ezek a települések mind Herszontól északnyugatra, 25-30 kilométerre fekszenek. Ezek a források említettek még egy ukrán áttörést Mirnénél, azzal, hogy annak megtörténtét nem tudják megerősíteni.