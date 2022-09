Cselek és csalik

Tán még sosem volt olyan áthatolhatatlan a háború köde Ukrajnában, mint most, a nagy herszoni ellenoffenzíva alatt. Az ukrán hadvezetés továbbra is teljes hallgatásba burkolózik, lényegében csak a mélyen a vonalak mögött, az orosz fegyver- és lőszerraktárakra, vezetési pontokra, logisztikai útvonalakra és csapatösszevonásokra mért nagy hatótávolságú tüzérségi csapásokról számolnak be, konkrét manőverekről, ütközetekről egyáltalán nem. Hogy merre zajlanak egyáltalán harcok, arról az Institue for the Study of War (ISW) is lényegében csak az orosz másodlagos telegramnyilvánosságban aktív katonabloggerek posztjaiból tud beszámolni.

A hivatalos orosz kommunikáció közben azt harsogja, hogy az ukrán offenzíva lényegében már az első nap összeomlott, és ha még támadnak is valahol az ukrán erők, azok csupán öngyilkos akciók. Közben Vlagyimir Putyin meghosszabbította a Donyeck megye megszállására korábban augusztus 31-re kiszabott határidőt szeptember 15-ig. Tekintve, hogy augusztus eleje óta érdemben semmit sem haladtak, ez is irreális elvárásnak tűnik.