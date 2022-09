Az RTL tehetségkutatójának dimenziójában nem létezik az orosz-ukrán háború

Az RTL továbbra sem engedi el az énekes tehetségkutatóját, bedobták az X-Faktor újabb évadát, ami ugyanazzal a forgatókönyvvel dolgozik, mint eddig: válogató adásokkal indítanak, benne pár kevésbé tehetséges szerencsétlennel, akiket kiröhöghet a közönség, hogy közvetlenül utána már mindenki a könnyeit törölgethesse egy sanyarú sorsú, ámde tehetséges fiatal láttán, vagy egy röhejesen jó hangú kislány dala után, akinek általában van legalább egy híresség a felmenői között. Utóbbi most Bodrogi Gyula unokája lett, de nem kifejezetten miatta, hanem egy orosz induló, illetve a zsűriben helyet foglaló kárpátaljai énekes miatt lett érdekes az új évad első része.

Gáspár Laci, Puskás Peti és ByeAlex mellé most negyedik mentornak Herceg Erikát ültették be, akit Magyarországon gyakorlatilag senki nem ismert addig, amíg az RTL be nem mutatta őt.

Herceg 1988-ban született Kisdobronyban, majd Záhonyban és Beregszászban tanult, később Kijevben élt, majd 2020-ban Kazahsztánba költözött. Hét éven át volt az ukrán tagokból álló, de kifejezetten orosz piacra készült VIA Gra nevű lányegyüttes tagja, szólókarrierjét akkor kezdte el, amikor Kazahsztánba költözött. 2022-ben jött Magyarországra, amikor behívták az X-Faktor mentorcastingjára, épp a háború kitörésekor.

A műsorban – legalábbis az első adásban – viszont egy szó sem esett az orosz-ukrán háborúról, még akkor sem, amikor megjelent az indulók között egy orosz lány. Ekaterina Zueva – aki nem egyenlő az Instagramon 2,9 millió követővel rendelkező fehérneműmodellel – egy éve él Magyarországon, rettenetesen megörült Hercegnek, és elmondta, hogy az ukrajnai énekesnő hatalmas sztár és nagyon népszerű Oroszországban, ennek örömére Herceg egyik dalával készült.