Franciaország és Németország kisegítik egymást a télen gázzal és árammal

Franciaország növeli a gázszállításait Németországnak, ami cserébe elektromos áramot szolgáltat, amennyiben az energiaválság miatt arra szükség lenne télen - jelentette be Emmanuel Macron francia elnök, miután lebeszélte az ügyet telefonon Olaf Scholz német kancellárral. A francia elnök szerint az EU tagállamainak együtt kellene venniük a gázt, hogy csökkenteni tudják az árakat. De támogatja a vezetéken érkező orosz gáz árának maximalizálását is, amit az Európai Bizottság elnöke is javasolt.

Olaf Scholz és Emmanuel Macron Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

„Németországnak szüksége van a gázunkra, nekünk pedig szükségünk van az Európa más országaiban megtermelt áramra, különösen Németországból” - mondta a francia elnök, emlékeztetve arra, hogy a francia atomreaktorok fele jelenleg karbantartás miatt nem működik.

Franciaország lakossági energiaellátásának a 70 százalékát biztosítja atomenergiából, 16 százalékát földgázból. Ez utóbbinak mintegy 17 százaléka érkezett 2020-ban Oroszországból, de azóta ezt az arányt 9 százalékra csökkentette a kormány, a télen más forrásokból folytatják a földgáz beszerzését.

Macron a franciák egyéni felelősségére is felhívta a figyelmet:„az a legjobb energia, amit nem fogyasztunk el”. A francia kormány célja a jelenlegi fogyasztás 10 százalékos csökkentése. Ehhez azt ajánlotta, hogy melegben kevesebb légkondicionálást használjanak a franciák, a téli fűtéshez pedig 19 fok körül legyen az átlaghőmérséklet. Ha az egyéni spórolási törekvések nem válnak be, akkor meg kell fontolni a takarékosság kikényszerítését. (Spiegel/MTI)