Belebukhat a görög miniszterelnök abba, hogy lehallgatott egy újságírót és egy ellenzéki politikust

Egy szabadúszó újságírót és Görögország jelenleg harmadik legnagyobb pártjának vezetőjét hallgatták le a Predator nevű kémprogrammal – derült ki azután, hogy az egyik áldozat, a több helyi lapban is publikáló Thanasszisz Koukakisz rájött, megfigyelik. A botrány miatt már lemondott az ország hírszerzésének vezetője és a miniszterelnök legfontosabb tanácsadója, aki a saját unokaöccse volt.

„Az egész három évvel ezelőttre nyúlik vissza. Akkor kezdtem nyomozni egy sor olyan visszaélés ügyében, amelyben olyan görög bankok is érintettek voltak, akiket úgy mentettek meg a csődtől, hogy ahhoz az uniós mentőcsomag pénzét is felhasználták” – mondta a BBC-nek Koukakisz.

Akkor kezdett gyanakodni a lehallgatásra, amikor a telefonja furcsán kezdett viselkedni. Az akkumulátor a szokásosnál gyorsabban lemerült, miközben az általa kezdeményezett hívásokat már azelőtt felvették, hogy ő meghallotta volna a csengőhangot. Az ADAE nevű görög adatvédelmi hatósághoz fordult, hogy megtudja, vajon a Nemzeti Hírszerző Szolgálat, az EYP figyeli-e őt, ám választ csak egy év múlva kapott. Ebből kiderült, hogy az EYP valóban megfigyelte, de aznap, amikor a hatósághoz fordult, le is zárták az ügyet. Nem sokkal a válasz megérkezése előtt Koukakisz azonban kapott egy rejtélyes üzenetet benne egy linkkel, amit óvatlanul meg is nyitott. Ez a link telepítette a Predator nevű kémprogramot a telefonjára, ahogy azt később szakértők segítségével megállapította.



Ilyen kémprogramot azonban hivatalosan nem vásárolt a görög kormány és a hírszerzés, sőt, élesen tagadják, hogy rendelkezésükre állna ez a szoftver. A botrány még nagyobb lett, amikor kiderült, ugyanezt a programot találták meg az ellenzéki Nikosz Androulakisz telefonján is, aki ráadásul európai parlamenti képviselő. A görög kormány továbbra is tagadja, hogy az EYP használta volna a Predatort az újságíró és a politikus ellen, ám így is óriási a nyomás magán a kormányfőn.

Micotakisz görög miniszterelnök. Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Kiriákosz Micotakisz miniszterelnök ugyanis 2019-es kormányalakításakor a saját hatáskörébe vonta a hírszerzés felügyeletét, így a felelősséget is vállalnia kell. Az elmúlt napokban már lemondott az EYP veztője, és távoznia kellett Grigorisz Dimitriadisznak, az elnök tanácsadójának, annak ellenére is, hogy amúgy ők rokonok.



A nyáron kibontakozó görög lehallgatási botrányról Magyari Péter írt hosszabban ebben a cikkünkben.