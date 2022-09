Cserben hagyva I. rész: Judit kálváriája

A darnózseli hentes. Így vált ismertté a lapokban N. János, akit 2020 októberében a Kúrián 21 év fegyházra ítéltek felesége, Kovács Judit meggyilkolásáért. A bűncselekmény horrorisztikus részlete volt, hogy a férfi saját húsfeldolgozó kisüzemében igyekezett megszabadulni felesége maradványaitól.



A 2014 májusában elkövetett gyilkosságért N. Jánost végül csak hat évvel később ítélték el jogerősen. 21 év fegyházat kapott előre eltervelt, szándékos emberölésért. Az ügy rávilágított, hogy Magyarországon egy nő akkor is magára marad a családon belüli erőszak rémével, ha tudatosan, bátran viselkedik, és megpróbál segítséget kérni. Juditot nem csak a bántalmazástól nem sikerült megvédeni; férje, akivel éppen válófélben voltak, közös gyerekeik felügyeleti jogát is megszerezte, és végül Judit életét is elvette. Majd kis híján megúszta az egészet. Csak azzal nem számolt, hogy Judit bátyja, Szilárd ebbe sosem nyugszik bele.

A 444 első, négyrészes true crime podcast-sorozatában elmeséljük, mi történt Judit eltűnése és férje elítélése között. Megtudjuk, hogyan és miért ment tönkre a házasságuk, milyen indítéka lehetett N. Jánosnak a gyilkosságra, hogy hogyan hagyta Juditot cserben a rendszer, és végül hogy hogyan érte el Szilárd, hogy húga gyilkosa elnyerje méltó büntetését.

Az első epizódból kiderül, ki volt Judit, hogyan ment tönkre a házassága, és mi történt azután, hogy családja értesült az eltűnéséről.



2.07: Judit méltatlan sorsa

2.55: N. János perének összefoglalása

3.40: Így kezdődött Judit és János házassága

8.50: A házasság megromlott, majd egészen a bántalmazásig fajult

9.30: Az első, de nem utolsó alkalom, hogy Juditot cserben hagyta az igazságügyi rendszer

11.47: A gyerekek Jánoshoz kerültek

15.25: Az első alkalom, hogy Judit életére törnek

17.23: Judit meghozza élete legnagyobb döntését

19.37: Judit eltűnt

21.30: Szilárd kálváriája a rendőrökkel és saját nyomozása

Címlapfotó: Kiss Bence