Egy éven át hahotázott a kormány és médiája a spóroló Nyugaton, aztán behúzta a kéziféket

Csütörtök délelőtt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, oldalán Szentkirályi Alexandra kormányszóvivővel bejelentette, hogy 25 százalékos gázfelhasználás-csökkentést írt elő a kormány az állami intézményekben és az állami tulajdonú társaságoknál a kórházak és a bentlakásos szociális intézmények kivételével.

A miniszter kérdésre válaszolva elmondta, hogy 18 fokra fűtik majd fel a minisztériumokat és közintézményeket, és két hetet kaptak a minisztériumok, hogy kidolgozzák, saját területükön miként valósítják meg a felhasználás visszafogását.

Gulyás azt is kérte, hogy az észszerűség keretein belül mindenki bánjon óvatosan az árammal és a gázzal.

A rezsicsökkentés kivezetése óta sokadik megszorítását vezeti be a kormány az energiafelhasználás területén, a most bejelentett intézkedésekkel viszont olyan látványos a kontraszt az elmúlt egy év kommunikációjával szemben, hogy azt érdemes pontosan rögzíteni.

Annál is inkább, mert épp ezzel nyerte meg a Fidesz-KDNP a 2022-es választásokat: a rezsicsökkentés megvédésének és az energiaárak megfékezésének ígéretével. Maga a miniszterelnök szabályosan az anyjába küldte el politikai ellenfeleit kevesebb mint egy évvel ezelőtt, amikor Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt felvetette, hogy érdemes lenne visszafogni a fogyasztást. A közrádióban, 2021. november 19-én:

„...azt mondani, amit most hallok a baloldaltól, hogy a rezsit úgy kell csökkenteni, hogy kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, meg kevesebb gázt kell használni, ilyenkor van egy szó, amit az ember mond, csak az édesanyák iránti tiszteletből nem mondja hangosan. Meg amikor azt mondja, hogy magas a benzinár, akkor használjuk kevesebbet az autót, üljünk többen egy autóban. Remek! Erről is van az embereknek egy véleménye.”

Herczeg Márk nemrég hosszan írt arról, hogy a Fidesz által propagált politikai attitűd az önző és fenntarthatatlan fogyasztás kultúrájára épít. És ez a hozzáállás még abban az esetben is felelőtlen lenne, ha nem tombolna energiaválság az egész világon.

Ez a felfogás kellő gőggel is párosult. A Fidesz 29. kongresszusán Orbán arról beszélt, hogy amíg Nyugaton nemátalakító műtétekkel bíbelődnek, a magyar kormány energiabiztonságot épít.

A valóság ezzel szemben most az, hogy miközben a magyar kabinet minden héten újabb megszorításokat jelent be, Németországban és több nyugat-európai országban a kormányok ezeket a takarékoskodási intézkedéseket rászorultsági alapon, hatalmas közvetlen támogatásokkal igyekeznek ellensúlyozni:

Az ellenzéket a kampány során végig azzal támadta a kormány, hogy eltörölné a rezsicsökkentést. Akkor is, amikor Dobrev Klára egy online sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy önrész nélküli panel- és társasház-felújítási programok indítását tervezné választási győzelme esetén a DK, és akkor is amikor Márki-Zay energiapolitikai tanácsadója, Holoda Attila fejtette ki véleményét arról, hogy fogyasztás alapján támogatási sávokat kellene létrehozni, és úgy támogatni a lakosságot.

De az igazán kemény mondatok a választás utáni időszakra maradtak, és az attitűdön nem változtatott sem a háború, sem a választási győzelem. A párt holdudvara olyan vakon hitt a vezetésben, hogy kérdés nélkül folytatták a fellengzős kommunikációt.

Gajdics Ottó, a közpénzből működő Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány tartalomgyártással foglalkozó alkalmazottja felháborodott azon, hogy Karácsony Gergely főpolgármester spórolást kért a fővárosi lakosoktól egy nehéznek ígérkező időszak előtt. Szó szerint: takarodjon ki a lakásomból, és ne spóroljon ott.

Németh Balázs, a közszolgálati média nemrég távozott műsorvezetője teli szájjal hahotázva posztolt, amikor a spanyol kormány bejelentette, hogy „KORLÁTOZZÁK A FŰTÉST ÉS A HŰTÉST a középületekben”:

És mindeközben kormányközeli médiumok simán terjesztették azt az álhírt, ami szerint az Európai Bizottság korlátozni tervezi a lakások felfűtésének maximumát. Az Origo mellett több nagy elérésű híroldal is írt erről.

Aztán a kormány kivezette a rezsicsökkentést, de olyan hirtelenséggel, hogy saját kormányzati szóvivőjüknek és tiktokkerüknek is elfelejtettek szólni.

A július emiatt igen turbulens időszak volt a kormány környékén, rengeteg önellentmondással. Ezeket akkor a 444 videóban is összeszedte.

A történeti hűség kedvéért el kell mondani, hogy már ekkor felbukkantak óvatos fideszesek, és beszélni kezdtek arról, hogy talán nem kell minden áldott nap mennie a mosógépnek.

De a kormánypárti nyilvánosság többsége, alighanem információ hiányában is, töretlenül bízott a vezetésben, és épp ez a fűtési plafon volt az, ami a legtöbb kormánypárti influenszer és portál számára beakadt. Álomszerű fordulatot mutatott be például a Ripost, ami nyár elején még valósággal őrjöngött azokon a nyugati terveken, amik az energiafogyasztás visszafogását célozták, újabban viszont már spórolási tippeket osztogatnak a megszédült olvasóknak.

Teljesen kiakadt azon az Origo és a teljes Mediaworks-hálózat, amikor Karácsony főpolgármester az ATV-ben arról beszélt, hogy a mostani klímaválságot és energiaválságot nem lehet a jelenlegi magas fogyasztási szinten megoldani, és kevesebbet kell használni:

Az Origo augusztusban német energiapánikról írt, amikor a kancellária bejelentette, hogy állami intézményeket nem fűtenek fel a télen 19 fok fölé. Kérdés, hogy ha a 19 foknál pánik van, mi történik 18-nál:

A közmédiában is emlékeztek a németekre, akik a nemátalakítással foglalatoskodtak egész évben, így aztán kénytelenek most letekerni a fűtést az állami szférában. Vajon ha a németek 19 fokban készíthetik a télikabátot, mivel készüljenek most a magyarok?

A párt körüli megmondóembereket sincs mindig idő tájékoztatni az aktuális irányvonalról.

Németh Balázs két hete még azon csapkodta a térdét, hogy Németországban a kormány nem fogja fűteni az állami intézményekben nem rendszeresen használt helyiségeket. Pedig akkor már túl voltunk azon is, hogy a kormány 20 fokos maximumhőmérsékletet ajánlott az iskolákban:

A kormányzati politikának része az, hogy bizonyos döntéseket olykor időn túl vagy más országokhoz képest később hoz meg a hatalom; erre, ha más nem, a koronavírus-válság pontosan rámutatott.

A probléma az ilyen globális válságok tüneteinek kezelése során inkább stiláris szempontból merül fel: vajon miért érzi a magyar kormány és köre visszatérően, hogy nem elég, ha más utat választ, de feltétlenül ki is kell gúnyolnia azokat, akik adott esetben ellenkező politikát folytatnak? Olykor elegendő lehet azt is belátni, hogy nem mindig tudni, mit hoz a holnap.