Háztartásonként jár majd 10 köbméter tűzifa hatósági áron

Hatósági árat vezet be a tűzifára a kormány - jelentette be Gulyás Gergely a mai kormányinfón. Ami kiderült a programról: a mostani árakat fagyasztják be, hogy ne emelkedjen tovább. Ennek is az a célja, hogy csökkentsék a gázfelhasználást.

A hatósági áras tűzifákat az állami erődgazdaságokban is lehet majd venni.A lakossági tűzifa ára most ennyi a Budapesti Erdőgazdaság honlapja szerint:

Háztartásonként 10 köbméter jár majd - valószínűleg címet kell majd bemondani, de ez még kidolgozás alatt van -, ez egy átlagos lakás fűtésére egyébként elég lehet, a szigeteléstől, a fűtőrendszertől és a hőmérséklettől is függően.

Jelenleg vannak fennakadások az ellátásban, de Gulyás szerint ők azt a tájékoztatást kapták az állami erdőgazdaságoktól, hogy a fűtési szezon kezdetéig képesek ellátni valamennyi háztartást. (Feltételezhetően azokra a háztartásokra gondolt, ahol ilyen típusú fűtéssel rendelkeznek.)

Gulyás szerint az elmúlt évekből van bőven raktáron tűzifa, ha elfogy, akkor legfeljebb kitermelnek még, de szerinte nem lesz szükség a fakitermelés könnyítésére, amire nyáron lehetőséget adtak.

A frissen kivágott fák ugyanakkor nem használhatók jól fűtésre. A Zalaerdő meg is indokolja, hogy miért:

Mi a baj a frissen vágott fával?