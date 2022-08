10 ok, amiért tragikus a tűzifa-kitermelés felpörgetése

Orbán Viktor július végén Tusványoson meghirdette: „Le kell jönni a gázról(...) Ha át tudjuk terelni a fogyasztást gázról másra, mondjuk, áramra vagy biomasszára – így kell modernül hívni a fát –, akkor az a teher, amely bennünket nyomaszt, csökkenni fog.”

Majd augusztus elején kormányrendeletben határoztak arról, hogy a gyorsabb fakitermelés érdekében felfüggesztik az eddigi természetvédelmi szabályokat.



Mostantól gyakorlatilag bármilyen erdő láncfűrész alá kerülhet.

Szakértők segítségével szedtük össze, hogy hány szempontból problémás, káros és értelmetlen fakivágással kezelni az energiaválságot.



Szakértők: Gálhidy László, a WWF Magyarország Erdő programjának vezetője, Aszalós Réka, az MTA erdőökológusa és Harmat Ádám, a WWF éghajlatvédelmi programvezetője

1. Évszázados tabu volt

A fakitermelési szabályok fellazításának egyik legsúlyosabb következménye, hogy

ezentúl vegetációs időszakban is lehet erdőt irtani.

Magyarul, akkor is lehet fát kitermelni, amikor a madarak fészkelnek, magtermési időszak van, a növények virágoznak, amikor az élővilág a legaktívabb. Ez tabu volt az elmúlt évszázadokban. Amikor teljes pompájában van a természet, akkor sosem szoktak fát kitermelni. Egyszerűen azért, mert kímélik az élővilágot. Nem döntenek le olyan fát, ami teli van madárfészekkel.

Gálhidy László arról beszélt nekünk, hogy ez a lazítás a teljes élővilágot károsítja. A kidöntött fatörzseket vonszolni kell, azok felsebzik a talajt, a vágásterületre bezúdul a napfény, az kivégzi a lágyszárú szintet, amihez kapcsolódik a rovarvilág, a puhatestűek. A teljes életközösséget felszámoljuk ott, ahol a fát kivágjuk.

2. Nincs kivétel, bármilyen erdő láncfűrész alá kerülhet

Sokkal tágabbra nyitották meg a kaput, mint amennyire ebben a helyzetben szükség volt. Mostantól olyan erdőkhöz is hozzáférhetnek, amikhez az elmúlt évtizedekben nem. A lehető legkönnyebbé tették a fakitermelést.

Gálhidy László szerint az agrárminisztérium döntése alapján bármilyen erdő láncfűrész alá kerülhet. A szabályozás lazítása miatt idős erdők váltak védtelenné, azok, amik az élővilág szempontjából a legfontosabbak. Nyilván nem a Normafán fogják megkezdeni az idős fák kivágását, de a Bükkben, a Mátrában, a Zemplénben most nagyon értékes állományok eshetnek áldozatul.

3. Sárga levelek augusztus elején

„Itt állok a Bükki Nemzeti Park kellős közepén, a bükki őserdőben, és azt látom, hogy a fáknak a koronája el van száradva. Sárga leveleket látok rajta augusztus elején” - nyilatkozta Gálhidy László. A klímaváltozás már így is nagy terhet rak az erdőkre. A szabályozás feloldásával jelentősen rontjuk a helyzetet. Ha egy tájban megnövekszik a vágásterület aránya, az szárítja a klímát, és ez az erdőkre is visszahat.

Egyre nehezebben regenerálódnak az erdők.

Aszalós Réka, az MTA erdőökológusa így fogalmazott: „Ez már nemcsak arról szól, hogy a gyerekeink meg az unokáink jólétét éljük fel, hanem a sajátunkét is. Nagyon fájó látni. A legtermészetesebb, legöregebb, legszebb erdők is veszélybe kerülhetnek. Az erdő persze helyrehozza magát, kérdés, hogy van-e 200 évünk. Ha levágok egy 120 éves bükkös erdőt egyben, tarvágással, akkor 120 évet kell várni, hogy az megújuljon.”

4. Lejönni a gázról, rámenni a tűzifára

Most sokan térnek át fafűtésre gázról, nemcsak a tűzifa, hanem a fatüzelésű szerkezetek iránt is megnőtt a kereslet. Harmat Ádám szerint ez kifejezetten rossz irány. Ahol lehet, ott a hőszivattyú irányába kéne mozdulni, ami az elektromos fűtéshez képest is három-négyszer költséghatékonyabb. Árban már nincs nagyságrendi különbség egy hőszivattyú és egy jobb gázkazán vagy egy komolyabb fatüzelésű kazán között. (A hőszivattyúk környezetbarát fűtési rendszerek. A fűtéshez a környezeti levegő, a föld vagy a talajvíz hőjét használják fel.)

5. Hosszú évek mulasztása üt vissza

Köztudott, hogy a magyar lakások rendkívül rosszul szigeteltek, pazarlóak. Rengeteg felesleges energiát égetünk el. Ha az elmúlt évtizedben a tervezett kormányzati program elindult volna, és a lakások átmentek volna egy mélyfelújításon, akkor ezt a pazarlást drasztikusan lehetne csökkenteni, és nem az erdőket kéne kivágni. Harmat Ádám arról beszélt, hogy most már elértünk arra a pontra, hogy nem lehet tovább halogatni, és ki kell mondani, hogy ez nem megoldás az idei télre, ezért ne is foglalkozzunk vele. Bele kell kezdeni egy okos felújítási programba, mert jóval kevesebb gázt engedhetnek meg maguknak a háztartások, mint korábban.

6. A pazarlás kultúrája

Amit továbbra is elszalasztunk, az a szemléletváltás. A rezsicsökkentés nemcsak iszonyatos energiapazarlást hozott, hanem az észszerűség mellőzését is. A kormány azt hirdette, hogy a spórolás, a takarékosság és a tudatosság kínos. Nyugatról jött zöld bolondéria. A tékozlás kormányzati politika lett.

Eddig a gázt és a villanyt pazaroltuk, most következnek az erdőink.

Harmat Ádám szerint nem alapvető, hogy télen 25 fokra kell fűteni a lakást. Egyedül Magyarország nem ment bele a 15%-os gázfogyasztás-csökkentési tervbe, amit az EU javasolt. Pedig az emberi tényező, egy kis tudatosság 1-2 fokkal lejjebb állított termosztát, komoly százalékban csökkenti a gázfelhasználást.

7. A kormány a saját stratégiájának tesz keresztbe

Évente körülbelül 14 millió köbméterrel növekednek a magyar erdők. Ebből minden évben kitermelünk 7-8 millió köbmétert. Ennek nagyságrendileg a fele lesz tűzifa. Azt mondja Nagy István, agrárminiszter, hogy nincs para, mert ha megnöveljük a kitermelést, akkor a növekményig, tehát 14 millió köbméterig elmehetünk, attól még nem csökken az erdős terület.

Csakhogy az erdőknek van egy olyan ingyenes szolgáltatásuk, hogy elnyelik a kibocsátott szén-dioxid egy részét. Van 60 millió tonna kibocsátásunk évente, ebből az erdők csupán 4-5 millió tonna körül nyelnek el. Nem jelentős, de a magyar klímatörvény és klímastratégia pontosan elmondja, hogyan akarjuk elérni 2050-re a klíma-semlegességet. Abban azt vállalja a kormány, hogy a 60 milliós kibocsátást 4-5 millió tonnára csökkenti. Az alá nem tudunk menni, de ez azért nem gond, mert pont ennyit elnyelnének a terv szerint az erdőink. Ha nem vágjuk ki őket. Tehát a kormány stratégiája nagyon is épít az erdők szénelnyelési funkciójára. A kitermelést pont csökkenteni kéne, hogy a szénelnyelést növelni tudjuk.

8. A vizes fa probléma

A frissen vágott vizes fa nem jó megoldás az idei tél energiaproblémáinak enyhítésére. Fűtőértéke nagyjából a fele a kiszáradt fának, tehát kétszer annyit kell felhasználni belőle. Ráadásul ez fokozza a szállópor-szennyeződést, mert a vizes fával nem alakul ki tökéletes égés, ami tovább rontja a levegő minőségét. Nagyjából tízezer magyar hal meg korábban évente a szállópor-szennyeződés miatt.

9. Utat építünk a villámárvizeknek

Mostantól engedély nélkül lehet erdészeti utakat kialakítani. Aszalós Réka szerint ezeket eufemisztikusan „közelítő nyomoknak” nevezik, de valójában rendes, dózerolt földutak. A már így is utakkal keresztül kasul behálózott erdőkben további elképesztő károkat lehet okozni. Talajvédelmi, árvízvédelmi, élőhelyvédelmi okokból ez nagyon káros. Egyre több település ki van téve a villámárvizeknek.

Gálhidy pedig kiemelte, hogy özönvízszerű esőzésnél ezek az utak fokozzák a lezúduló csapadék összegyűjtését, és egy helyre koncentrálását, ami komoly árvízveszélyt fog jelenteni.

10. Nem az energiaválságról szól

A szakértők véleménye egybehangzó: ha valóban a tűzifáról szól a történet, akkor sincs semmi szükség erre a rendeletre. Bőven van felesleg a nem védett területeken is. Vannak tartalékok. Néhány évig anélkül is lehetne fát kitermelni, hogy a legértékesebb erdőkhöz hozzá lehessen férni.

Aszalós Réka így fogalmazott: