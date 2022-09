Nem fogadja az oktatási államtitkár a földrajztankönyv ügyében tiltakozó ukránokat

A Külügyminisztérium a Belügyminisztériumhoz, Maruzsa Zoltán oktatási államtitkárhoz irányította az ukrán ügyvivőt, miután az ukrán diplomácia a nyolcadik osztályos földrajztankönyvben Ukrajnára vonatkozó hamis információk korrigálását követeli.

Ahogy Szijjártó minisztériuma, úgy Maruzsa sem találta magát idáig illetékesnek a kérdésben, úgyhogy egyelőre kérdés, lesz-e egyáltalán előrelépés az ügyben.

A könyv olyan formában ír Ukrajnáról, mintha az nem egy inváziót szenvedne el Oroszországgal szemben szuverén országként, hanem az országban élő orosz kisebbséggel szemben robbant volna ki egyfajta belső fegyveres konfliktus:

„A népes Ukrajnában a nemzetiségek eloszlása nagyon egyenlőtlen. A többség ukrán nemzetiségű, de az ország keleti részén jelentős az oroszok aránya, a Krím-félszigeten pedig ők alkotják a többséget. A két keleti szláv nyelv (orosz, ukrán) hasonló. Az oroszok által lakott országrészekben a lakosság egyötöd része kevert orosz–ukrán nyelven beszél. Ennek ellenére a két népcsoport gyakran szemben áll egymással. Ellentétük fegyveres konfliktust is kirobbantott a Krím-félszigetért (4.2.).”



Ezt a szemléletet a könyv illusztrációja is alátámasztja:

Fotó: Nemzeti Köznevelési Portál

A hvg.hu csütörtökön arról ír, hogy ukrán civil szervezetek mellett Ukrajna budapesti nagykövetsége is tiltakozik a Külügyminisztériumnál az ügyben. A lap szerint az ideiglenes ukrán ügyvivő, Balog István személyesen is tiltakozott a tárcánál, és szóbeli diplomáciai jegyzéket is átadott, hogy sürgesse a megoldást.



Erre hivatalos reakció nem érkezett egyelőre, azon túl, hogy az ügyben Maruzsa államtitkárságát nevezték ki illetékesnek, ott viszont a hvg.hu szerint nem fogadják az ügyvivőt, jóllehet más ügyben is volna miről egyeztetni: például a háború elől menekülő menedékes státuszú gyerekek iskoláztatásáról.

Balog István nem kommentálta az értesüléseket, a Belügyminisztérium pedig nem válaszolt a lap megkeresésére. (hvg.hu)