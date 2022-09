Putyin először delirált nyilvánosan a harkivi csatavesztés óta

"A különleges katonai művelet nem tárgya módosításoknak" - közölte Vlagyimir Putyin elnök a Sanghaji Együttműködési Szervezet üzbegisztáni csúcstalálkozója után, Szamarkandban tartott sajtótájékoztatóján. Az orosz elnök ezen a valóságtól elrugaszkodva egyrészt arról beszélt, hogy Oroszország csak azért rohanta le februárban Ukrajnát, mert a Nyugat Oroszország feldarabolására készült, másrészt meg arról, hogy Harkiv megye elvesztése nem nagy ügy, mert napról napra újabb területeket foglalnak el Ukrajnában.

Putyin elnök alternatív tényeket ismertet szamarkandi sajtótájékoztatóján. Fotó: SERGEI BOBYLYOV/AFP

Az ukrán hadsereg harkivi villámoffenzívájával öt nap alatt nagyobb területet szabadított fel, mint amekkorát Oroszország április eleje óta meghódított Ukrajnában, az orosz csapatok pedig az elmúlt hetekben nagy erőfeszítések árán csak pár négyzetkilométernyi területet tudtak elfoglalni Donyeck városa, illetve ettől kicsit északabbra Bahmut és Sziverszk környékén, bár ez utóbbi településnél a minap az ukrán erők törtek előre, és szabadították fel Szpirne városát.

"Van, amit a vezérkar fontosnak tart, és van, amit másodlagosnak. A legfőbb cél azonban változatlan, és megvalósítása folyamatban van" - közölte Putyin, majd legfőbb célként ezúttal "a Donbasz egész területének felszabadítását" jelölte meg.

Putyin elnök ukrajnai háborúnak voltak már más legfőbb céljai is, elsősorban az ukrán kormány megbuktatása, Kijev elfoglalása, az ország demilitarizálása és "nácitlanítása", ám ezeket a kijevi csatavesztés miatt fel kellett adnia. A harkivi csatavesztés következménye pedig az aktuális "változatlan" legfőbb cél feladása lehet, mivel Kupjanszk és Izjum elvesztésével megszüntek azok az ellátási útvonalak, amelyen a Donyeck megye északi részét ostromló alakulataikat ellátták, a harkivi offenzíva részeként pedig az ukrán erők Donyeck megyében is területeket foglaltak vissza, és a legfrissebb frontjelentések alapján jó esélyük van rá, hogy Luhanszk megye északnyugati részén is áttörjenek.

A harkivi csatavesztésre válaszul az orosz erők polgári célpontokat, a kritikus infrastruktúrát kezdték bombázni. Harkiv megyében vasárnap és hétfőn is támadták az áramellátást, csütörtökön pedig Krivi Rihben, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szülővároságban lebombázták az Inhulec folyó egyik gátját. Ezzel egyrészt árvizet okoztak a Herszon és Mikolajiv megyéket elválasztó folyón, hogy ezzel is gátolják az ukrán erők herszoni ellentámadását, másrészt a város vízellátását is megbénították - bár ez utóbbit a helyi polgármester szerint valamennyire sikerült helyreállítani péntekre.

Putyin most pénteken beszélt nyilvánosan először azóta, hogy hadserege katasztrofális vereséget szenvedett Harkivban, ahonnan a front villámgyors összeomlása után kénytelenek voltak minden alakulatukat kivonni. (Via The Guardian)