Stratégiailag fontos folyót foglalhatott vissza az ukrán hadsereg

Az ukrán haderő arról számolt be hétfőn, hogy visszaszerezték az ellenőrzést az Oszkil folyó keleti partja fölött. Luhanszk kormányzója egy videót is megosztott, melyen azt látni, hogy ukrán páncélozott járművek kelnek át egy pontonhídon a folyón. Az Oszkil visszafoglalásának azért van nagy jelentősége, mert így megnyílhat az út az ukrán haderő előtt az ellentámadás kiterjesztésére a donbaszi régióban is.

Fotó: Telegram

Szerhij Hajdaj, Luhanszk kormányzója is arról posztolt hétfőn, hogy nyitva az út a teljes tartomány felé, a felszabadítás nincs már messze. A Reuters cikke megjegyzi, hogy ha az ukránok ellenőrzésük alatt tudják tartani az Oszkil mindkét partját, az áttörést jelenthet számukra. Hajdaj elmondása szerint az ukrán felszabadító hadművelet Liman városa felé haladhat tovább, amely május óta van orosz kézen.

Esti videóüzenetében Zelenszkij elnök is arról beszélt, hogy épp felkészülnek a folytatásra, és előkészítik az újabb támadást.

Közben az ország déli részén az ukrán atomenergetikai hivatal beszámolója szerint egy orosz rakéta mindössze 300 méterre csapódott be az ország második legnagyobb atomerőművétől, és az épület meg is rongálódott a támadás következtében. A mikolajivi régióban történt incidens tényét független források még nem erősítették meg, ugyanakkor az ukrán hadsereg adott ki fotókat a helyszínről.

Megszólalt a háború alakulásával kapcsolatban hétfőn Joe Biden amerikai elnök is, a CBS amerikai tévének nyilatkozva azt mondta, hogy Ukrajna nagy árat fizet, de kiderült, hogy Oroszország közel sem annyira kompetens, mint azt előzetesen sokan gondolták.