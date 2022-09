A bíróság elé állított ex-rendőrök ügyvédje szerint a bántalmazott hajléktalanok nem úgy viselkedtek, ahogy a társadalom elvárná

Nem tettek vallomást a rendőrök, akik az ügyészség szerint tavaly többször bántalmaztak két hajléktalan embert Mohácson.

Levideózták, ahogy fejen és lábon rúgják őket, egyiküket pedig léggitározásra, éneklésre bírták.

Három és fél év börtönt kértek rájuk, de az ügyvéd szerint a videókon nem látszik olyasmi, ami megalapozná ezeket a vádakat.

Az előkészítő tárgyaláson azzal is érvelt: a két hajléktalan ember nem viselkedett megfelelően, előfordult, hogy agresszívak voltak.

A két rendőrt azóta elbocsátották, ma segédmunkásként, raktárosként dolgoznak.

Bíróság elé állították a mohácsi rendőröket, akik tavaly januárban többször bántalmaztak két hajléktalan embert.

Egyik áldozatuk egy idősebb, szállón lakó férfi volt, a másik pedig egy fiatalabb, mentális betegséggel élő, gondnokság alatt álló ember, mondta Molnár Noémi, aki az Utcajogász Egyesület ügyvédjeként képviseli a sértetteket.

A bántalmazással vádolt ex-rendőrök az előkészítő tárgyaláson

A vádirat szerint az egyik rendőr többször fejen rúgta a magatehetetlenül fekvő idősebb férfit, a fiatalabbat pedig azzal alázták meg, hogy léggitározásra és éneklésre kényszerítették. Később minden ok nélkül könnygázspray-vel fújták le őket, a fiatalabb férfit pedig a lábán rúgták meg. Mindezt videóra vették, és elküldték Viberen egy kollégájuknak, aki nem tett feljelentést, ezzel szintén bűncselekményt követett el.

Az ügyészség hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás, hivatali visszaélés és szolgálati kötelességszegés miatt emelt vádat a két rendőr ellen. Három és fél év börtönt, 150 ezer forintos pénzbüntetést és 5 év közügyektől való eltiltást kértek rájuk. Egyiküket azzal is vádolják, hogy kamujelentést írt a főnökeinek egy meg sem történt igazoltatásról.

Női kollégájukat, akinek a videókat küldték, és aki beismerte bűnösségét, megrovásban részesítenék.

Az ügyvéd szerint valahogy fel kellett lépni

A bántalmazást elkövető, azóta elbocsátott járőrök nem tettek vallomást az előkészítő tárgyaláson, de néhány kérdésre válaszoltak. Egyikük 26, a másik 23 éves, ma segédmunkásként, illetve raktárosként dolgoznak. Elmondásuk szerint 200 ezer forint körül keresnek.

Ügyvédjük szerint a mobilos videókon nem látszik olyasmi, ami alapján megállnának az ügyészség vádjai. „Olyan körülmények voltak, olyan helyzet volt, ami mindenképpen indokolttá tette, hogy valahogy fellépjenek.” Példaként azt említette, hogy „ha valaki egy főút kereszteződésében fekszik, akkor azt nem kell hagyni, mert átmegy rajta a busz”.

Az ügyvéd felhozta azt is, hogy a hajléktalan emberek

„viselkedése nem felel meg a társadalom által elvárható viselkedésnek”. Kérte a mohácsi mentősök meghallgatását is, akik szerinte tanúsíthatnák, hogy a sértettek máskor „agresszív magatartást tanúsítottak”. Hasonló célból idéznének be mohácsi rendőröket is, akik az egyik vádlott szerint azt is el tudják majd mondani:

„nem voltunk ilyenek, amilyennek be lettünk állítva”. Ügyvédjük szerint makulátlan az előéletük, még csak panasz sem volt rájuk sosem.

A következő tárgyalást október végén tartják, a tervek szerint az eljárás során meghallgatják a két hajléktalan embert is. A videókat is később fogják levetíteni.

Lehallgatták a rendőröket

A hatóság korábbi közleményéből is kiderült, hogy azért szereztek tudomást a bántalmazásról, mert a két rendőrt titkosszolgálati eszközökkel figyelték meg. Nem tudni, ennek mi volt az oka, az viszont biztos, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat lehallgatta a járőrözéskor használt autójukat, amihez bírói engedélyre volt szükség.

Elképzelhető, hogy a rendőrség helyi vezetői már korábban is problémásnak látták, ahogy beosztottjaik bánnak a hajléktalan emberekkel. Erre utal, amit Molnár olvasott a megfigyelés során keletkezett iratokban: az egyik rendőr arra utalt a másiknak, hogy felettesük utasította, ne intézkedjenek az egyik későbbi áldozattal szemben. Nem világos, hogy ha így is volt, ez összefüggött-e a titkos megfigyeléssel.

Az egyik ex-rendőr az előkészítő tárgyaláson

Az ügy kirobbanása után a mohácsi rendőrségről személyesen kértek elnézést a szállón lakó férfitól, aki viszont több, korábbi atrocitásról is beszámolt az Utcajogásznak. Állítása szerint előfordult, hogy más rendőrök sokkolózták őt, abban az időben, amikor még nem is használhattak volna ilyen eszközt. Máskor pedig jegyzőkönyv készítése nélkül vették el a bicskáját.

Az Utcajogász emiatt panaszt nyújtott be, de az Országos Rendőrfőkapitány megszüntette az eljárást, mondván, hogy nincsenek írásos bizonyítékok. A civil szervezet ezért közigazgatási pert indított, aminek októberben lesz az első tárgyalása.

A civilek szerint aligha egyedi esetről van szó

Az Utcajogász szerint tévedés azt gondolni, hogy elszigetelt esetről van szó, vagy hogy a két fiatal rendőrt valami ritka véletlen folytán alkalmazták. Tavaly decemberben Zalaegerszegen is rendőrök bántalmaztak egy hajléktalan férfit, akinek felmosóvödröt húztak a fejére, miközben videózták.

Bár a civil szervezetnél 12 éves történetük során személyesen nem találkoztak hasonló esettel, szerintük ez inkább azért lehet, mert elsősorban Budapesten voltak aktívak, ahol több, képzettebb rendőr dolgozik. Ráadásul azzal, hogy az elkövetők maguk videózzák az erőszakot, növelik a lebukás esélyét - korábban talán ez is ritkábban fordult elő.

Az utólagos bírósági eljárások helyett hatékonyabbnak látnák, ha a rendőröket megfelelően kiképeznék arra, hogyan kezeljék a problémásnak tartott, sérülékeny helyzetű embereket. Végső soron persze az lenne a megoldás, ha minél kevesebben szorulnának utcára, ahol aztán rendőrökkel kerülnek kapcsolatba.

Molnár szerint a fiatalabb, fogyatékossággal élő hajléktalan férfi esete különösen jól mutatja, mennyire rosszul működnek az állami intézmények, ha kiszolgáltatott emberekről van szó. Bár valószínűleg nincs olyan állapotban, hogy bentlakásos ellátásra legyen szüksége, a jelek szerint mégsem kap elegendő támogatást az ellátórendszertől. Mivel a járvány alatt is az utcán tartózkodott, többször megbírságolták a kijárási korlátozások megszegése miatt, amit nem fizetett be, ezért börtönbe küldték.

Csakhogy a szabály szerint fogyatékossággal élő embereket nem lehet szabálysértés miatt bezárni. Molnár szerint külön perújítási kérvényt kellett benyújtani, hogy egy bíró újra áttekintse az ügyét, és belássa ezt, így engedték ki végül, vissza az utcára.